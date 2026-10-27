Под завалами завода в Орле нашли тело пятого погибшего

Губернатор Клычков: Число погибших при ударе по заводу в Орле возросло до пяти

Tекст: Елизавета Шишкова

«Скорбные новости – под завалами найдено тело пятого погибшего сотрудника завода. Именно он был последним, чье местонахождение ранее было неизвестно», – сообщил губернатор Орловской области в Max.

Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким жертв трагедии. По его словам, семь человек продолжают находиться на стационарном лечении в областной больнице.

На месте происшествия продолжают работу экстренные службы. Семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая поддержка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал постановление о денежных компенсациях семьям погибших и пострадавших при ракетном ударе Вооруженных сил Украины по местному предприятию.

В воскресенье глава региона сообщил о четырех погибших в результате атаки.

В субботу руководитель области обнародовал фотографии обломков ракет производства стран НАТО, которыми нанесли удар по гражданскому объекту в Орле.