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    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Протесты в Европе – следствие завышенных ожиданий

    Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.

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    27 октября 2026, 17:45 • Новости дня

    Новак спрогнозировал рост мирового потребления газа на 30% за 30 лет

    Новак: Объемы потребления газа в мире за 30 лет вырастут примерно на 30%

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие 30 лет объемы мирового потребления газа увеличатся примерно на 30%, заявил вице-премьер Александр Новак.

    «Объемы потребления газа будут расти не менее 1% в год примерно, и на период до 2055 года за 30 лет примерно темпы роста составят около 30%», – приводит РИА «Новости» заявление вице-премьера в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ.

    Новак напомнил, что на страны ФСЭГ в настоящее время приходится около 70% мировых запасов газа и 40% его добычи. По его словам, доля государств – членов организации в трубопроводном экспорте составляет 42%, а в экспорте сжиженного природного газа – около 47%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о доле сжиженного природного газа в мировой торговле этим видом топлива на уровне около 50%. Он отметил укрепление роли природного газа в международной торговле.

    В понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила заявил о перспективе увеличения объемов экспорта СПГ более чем в два раза к 2055 году.

    26 октября 2026, 21:33 • Новости дня
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    Россия заняла первое место в мире по запасам природного газа
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская Федерация лидирует в мире по объемам запасов природного газа и продолжает планомерную диверсификацию своих поставок на Восток.

    «Наша страна занимает 1-е место в мире по запасам природного газа и 2-е место по добыче, располагает развитой инфраструктурой и значительным технологическим заделом», – сообщает пресс-служба президента России, передает ТАСС.

    В Кремле отметили, что за последние годы Россия существенно увеличила ресурсную базу и ввела в эксплуатацию новые газопроводы. Кроме того, в стране сформировалась перспективная отрасль сжиженного природного газа. Диверсификация поставок на Восток продолжается планомерно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    27 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Путин: Россия вложила миллиарды долларов в энергетическую отрасль Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин заявил, что российские компании инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы.

    Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) сообщил, что Москва намерена продолжать совместную работу с Каракасом и готова взаимодействовать как с официальными властями, так и с третьими странами, пишет РИА «Новости».

    «Хотел бы отметить, что российские эконом-операторы инвестировали миллиарды долларов в энергетический сектор Венесуэлы. Надеемся, что это сотрудничество будет продолжено», – сказал глава государства.

    Выступившая на мероприятии с видеообращением уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес к этому добавила, что попытки исключить Россию из международной деятельности в газовой отрасли являются большой ошибкой для всех стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин предупредил о серьезных последствиях и росте издержек для других государств из-за попыток вытеснить Россию с мирового газового рынка.

    Ранее Родригес раскрыла подробности сделки с США на разработку стратегических венесуэльских нефтяных месторождений.

    В феврале глава МИД России Сергей Лавров рассказал о вытеснении российских компаний из Венесуэлы.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    Путин прокомментировал русской пословицей ситуацию в энергетике в ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа прокомментировал ситуацию с энергетикой в государствах Евросоюза поговоркой о вырытой яме.

    Глава государства высказался о проблемах европейских стран с энергоносителями во время выступления на пленарном заседании, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, в России есть такая поговорка: не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Вот именно это, на мой взгляд, сегодня и произошло в странах Евросоюза», – сказал Путин.

    В январе Совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Запрет на закупки СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года. Ограничения на трубопроводный газ вводятся с 17 июня 2026 года и с 1 ноября 2027 года соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание восьмого саммита Форума стран – экспортеров газа в Москве.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки топлива европейским странам.

    В воскресенье Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на рынке Европы в 20%.

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    27 октября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа

    Путин: Попытки исключить Россию из рынка газа чреваты последствиями

    Путин заявил о серьезных последствиях вытеснения России с мирового рынка газа
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки исключения России из числа участников мирового газового рынка ведут к серьезным последствиям, в том числе к росту издержек для других стран, заявил президент Владимир Путин.

    «Любые попытки исключить Россию из числа участников мирового газового рынка, сдержать развитие этой отрасли в нашей стране имеют серьезные последствия. Прежде всего растущие, запредельные издержки для иностранных конечных потребителей газа, компаний, предприятий, домохозяйств», – заявил Путин на саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

    Глава государства подчеркнул, что именно это сейчас происходит в Европе, которая наносит удары по своей промышленности и социальной сфере, отказываясь от российских энергоносителей, передает РИА «Новости».

    Путин также предложил странам-экспортерам газа расширить консультации в формате ФСЭГ по кризисным ситуациям на мировом газовом рынке, а также согласовывать подходы к осуществлению поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил о развитии диалога стран ФСЭГ без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В этот же день российский лидер выразил уверенность в укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В сентябре глава государства сообщил о резком росте цен на газ в Европе из-за отказа от долгосрочных контрактов в пользу биржевого ценообразования.

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    26 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Еврокомиссар исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Еврокомиссар Йоргенсен исключил закупки газа у России даже при мире на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейский союз не отменит запрет на поставки газа из России, вступающий в силу с ноября 2027 года, даже в случае мирного урегулирования на Украине.

    Йоргенсен подчеркнул, что ЕС не планирует отказываться от полного эмбарго на импорт российского энергоносителя, передает ТАСС со ссылкой на венгерское интернет-издание 444.hu. По его мнению, возвращение к закупкам российского топлива стало бы ошибкой.

    «Я бы определенно не доверял России. Даже если бы завтра наступил мир, на что мы все надеемся», – заявил еврокомиссар.

    Заявление представителя Еврокомиссии стало реакцией на недавние слова премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Ранее глава венгерского правительства допустил, что после завершения конфликта страны Европы могут вернуться к использованию российского газа из-за его более низкой стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы обсуждать поставки газа в Европу.

    В воскресенье президент Владимир Путин оценил долю российского сжиженного природного газа на европейском рынке в 20%.

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    27 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    Путин назвал отмену санкций мерой для стабилизации газового рынка
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Для стабилизации ситуации на газовом рынке необходимо подумать над прекращением конфликтов и снятием санкций, заявил президент Владимир Путин.

    На восьмом саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве Путин призвал думать над прекращением конфликтов для стабилизации мирового газового рынка, передает РИА «Новости».

    «Нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятии санкционных режимов. Все санкции, как правило, используются для недобросовестной конкуренции. В конечном итоге это приводит к тяжелым последствиям для всех, прежде всего для тех, кто эти санкции вводит», – заявил российский лидер, комментируя выросшие мировые цены на газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин на саммите ФСЭГ заявил о необходимости налаживать тесное технологическое партнерство стран-экспортеров с выгодой для каждой стороны.

    Он также предупредил о серьезных последствиях попыток исключения России из числа участников мирового газового рынка и назвал главной сегодняшней проблемой рынка газа сбой поставок и выпадение больших объемов предложения.

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    27 октября 2026, 15:14 • Новости дня
    Путин призвал не злоупотреблять зеленой повесткой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Все производители газа поддерживают зеленую повестку, однако недопустимо использовать ее в политических интересах, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве призвал не использовать зеленую повестку в политических целях, передает РИА «Новости».

    «Зеленая повестка – очень серьезный вопрос. Кто из производителей газа против зеленой повестки? Мы все за. Вопрос только в том, чтобы не злоупотреблять этой зеленой повесткой по политическим соображениям, вести себя ответственно, профессионально, и учитывать возможности газовой отрасли в переходный период и в будущем», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита ФСЭГ заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива.

    Глава государства назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.

    Путин указал на отсутствие интриг и попыток манипулировать рынком со стороны стран ФСЭГ.

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    27 октября 2026, 10:29 • Новости дня
    Завод в Челябинске произвел один из самых больших в России газовых кранов

    На заводе в Челябинске сделали восьмитонный кран для газовых магистралей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты завода «ЧелябинскСпецГражданСтрой» изготовили стальной шаровой кран весом восемь тонн для установки на подземных магистральных газопроводах.

    Предприятие, входящее в промышленную группу «ЛД», произвело один из самых больших в России стальных шаровых кранов. Высота конструкции вместе со штоком достигает 6,8 метра, диаметр корпуса составляет 1,8 метра, а вес равен восьми тоннам, сообщает «Первый областной».

    Длина штока у этого изделия равна пяти метрам, тогда как стандартные размеры варьируются от 1,2 до трех метров. Рабочим предприятия пришлось проявить смекалку, чтобы перевезти негабаритный кран по территории завода, упаковать его и отправить заказчику.

    Подобная запорная арматура предназначена для подземной установки на магистральных газопроводах и крупных промышленных сетях, требующих надежного перекрытия потока с большим расходом. Длину штока рассчитывают индивидуально для каждого проекта в зависимости от типа грунта, места установки и глубины залегания трубы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Министерство иностранных дел назвало проект «Сила Сибири – 2» одной из крупнейших газовых артерий в истории.

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    27 октября 2026, 07:23 • Новости дня
    Посол Ирана в Москве назвал природный газ осью энергетической стабильности

    Посол Ирана Джалали назвал природный газ осью энергетической стабильности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Присутствие лидеров газовых держав на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) закрепляет роль природного газа как оси энергетической стабильности в XXI веке, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    «Новые дипломатические шаги, направленные на переопределение геометрии международной власти и ускорение формирования многополярного порядка в стратегической энергетической сфере, достигли исторической поворотной точки», – заявил посол в колонке для ТАСС.

    Он отметил, что 27 октября Москва одновременно с четвертьвековым юбилеем основания ФСЭГ примет восьмой саммит глав государств организации. По словам Джалали, это международное событие и принятие Московской декларации рассматриваются как геополитическая площадка для определения будущего, укрепления стратегической самодостаточности участников, передачи новейших технологий и противодействия односторонним санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву.

    Ушаков сообщил об участии в саммите главы государства Владимира Путина.

    В выходные посольство Исламской Республики анонсировало визит Пезешкиана.

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    27 октября 2026, 16:07 • Новости дня
    Путин заявил, что энергетические проблемы заставили Европу вспомнить об угле
    Путин заявил, что энергетические проблемы заставили Европу вспомнить об угле
    @ Кирилл Казачков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны возобновили работу угольных предприятий на фоне сложностей в энергетике, забыв о продвигаемой ими «зеленой повестке», заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    По его словам, страны Европы вновь открыли угольные предприятия из-за проблем с энергетикой, пренебрегая собственными экологическими инициативами, передает ТАСС.

    «Именно на угле, на углеводородах поднималась экономика сегодняшней Европы. А когда определtнный уровень достигнут, теперь наши коллеги в той же Европе другим странам – прежде всего развивающимся – говорят: «А вам нельзя использовать углеводороды», – заявил Путин.

    «Почему же им нельзя? А как им быть-то? А где взять инвестиции, где взять технологии? Разве это справедливо?» – добавил глава государства.

    При этом Путин подчеркнул необходимость совместной работы, в том числе со сторонниками «зеленой повестки».  «Вот у них (в Европе), когда стало посложнее решать энергетические задачи, они опять открыли угольные предприятия и активно работают. А где же их «зеленая повестка»? Надо вместе садиться за стол со всеми и вырабатывать сбалансированные решения», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на пленарном заседании саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) призвал не использовать «зеленую повестку» в политических целях.

    Кроме того, на саммите президент заявил о приходящейся на сжиженный природный газ половине мировой торговли этим видом топлива и назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов.


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    27 октября 2026, 09:19 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник утром снизились почти на 2%, достигнув 1099 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров. Ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с 1101 доллара, а к 8:50 мск показатель составил 1099,2 доллара, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Снижение по отношению к расчетной цене предыдущего дня составило почти 2%. Накануне стоимость газа достигала 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 2022 года, когда был зафиксирован исторический максимум в 3892 доллара. Новое значительное удорожание топлива в этом году спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке.

    Средняя заполненность подземных хранилищ газа в Евросоюзе по итогам сентября превысила 71,5%. Этот уровень оказался самым низким за всю историю наблюдений с 2011 года, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

    По прогнозу Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG), к концу предстоящей зимы запасы могут сократиться до 11% от их вместимости. Это произойдет при сохранении ограничений на поставки сжиженного природного газа и полном прекращении трубопроводного импорта из России. Из-за проблем с заполнением хранилищ эксперты не исключают роста стоимости газа зимой до 1200 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе преодолели отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров.

    Генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила заявил о заполнении газовых хранилищ Европы менее чем на 80%.

    На прошлой неделе стоимость ноябрьских фьючерсов увеличилась почти до 1043 долларов.

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    27 октября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин заявил о влиянии газовой отрасли на продовольственную безопасность

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин указал на прямую связь между развитием газовой отрасли и обеспечением продовольственной безопасности в мире.

    Путин в ходе своего выступления на саммите Форума стран – экспортеров газа отметил, что производство удобрений из природного газа оказывает непосредственное влияние на ситуацию с продовольствием во многих странах, передает ТАСС.

    «Еще одна важная вещь, на которую мы обратили внимание, которую хотел бы тоже отметить, – это связь добычи и развития газовой отрасли и продовольственной безопасности. Мы знаем, что из газа производят удобрения, которые напрямую влияют на продовольственную безопасность во многих странах мира. И конечно, мы должны это учитывать, безусловно, в своей практической работе», – подчеркнул российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России во вторник Владимир Путин назвал подрыв трубопроводов «Северный поток» террористическим актом.

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    27 октября 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин назвал регионы мира с растущим потреблением энергоресурсов

    Путин: Потребление энергоресурсов растет в Азии, Африке и Латинской Америке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве назвал регионы мира, где увеличивается потребление энергоресурсов.

    Потребление энергоресурсов растет в странах Азии, Африки и Латинской Америки. На это обратил внимание президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве, пишет РИА «Новости».

    «У стран Азии, Африки, Латинской Америки, где увеличивается потребление энергоресурсов, активно растут города, строятся предприятия, все больше используется электричество в промышленности, транспорте, в сфере цифровой экономики, включая центры хранения и обработки данных», – заявил Путин.

    Он подчеркнул, что каждая страна самостоятельно определяет, какие источники энергии развивать – углеводородные, атомные, гидроэнергетику или возобновляемые источники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Путин заявил об отсутствии интриг и манипуляций рынком газа в странах ФСЭГ. В тот же день он сообщил об укреплении роли природного газа в мировой торговле.

    В понедельник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал участие главы государства в восьмом саммите ФСЭГ в Москве.

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    27 октября 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин призвал развивать технологическое партнерство стран – экспортеров газа

    Путин призвал налаживать тесное технологическое партнерство стран ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин призвал страны, входящие в Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ), налаживать тесное технологическое партнерство с выгодой для каждой стороны.

    «Важнейший вопрос для развития газовой отрасли – вокруг каких технологий выстраивать проекты газодобычи, транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов. Здесь особенно востребована технологическая кооперация стран – экспортеров газа, налаживание тесных партнерских отношений с выгодой для каждой стороны», – сказал Путин на саммите ФСЭГ. Его цитирует РИА «Новости».

    Глава государства также отметил необходимость долгосрочных инвестиций в газовую отрасль. По его словам, нужно увеличивать предложение газа, осваивать новые месторождения, модернизировать перерабатывающие мощности и вкладывать средства в транспортные проекты.

    Путин подчеркнул, что речь идет о длительных инвестициях, которые должны основываться на долгосрочных контрактах. В таких условиях покупатель может планировать энергоснабжение экономики, а поставщик – инвестировать в новые проекты с гарантированной отдачей, добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа в Москве заявил о развитии диалога государств объединения без закулисных интриг и попыток манипулировать рынком.

    В понедельник помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил о его участии в мероприятии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил продолжение подготовки Путина к саммитам ФСЭГ и «Россия – Африка».

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    27 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин пригласил участников ФСЭГ на Российскую энергетическую неделю в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин пригласил делегатов саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

    «Завершая свое выступление, хочу пригласить делегатов саммита в следующем году вновь посетить Москву, принять участие в 10-м международном форуме «Российская энергетическая неделя», где мы могли бы продолжить наши дискуссии и обсуждение конкретных кооперационных проектов», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Ранее во вторник президент Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа заявил об обеспечении альянсом ОПЕК+ предсказуемой конъюнктуры на рынке нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства назвал подрыв трубопроводов «Северный поток» прямым террористическим актом. Также Владимир Путин указал на регионы мира с увеличивающимся потреблением энергоресурсов.

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    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

    • В Сербии сменилась власть. Чего ждать?

      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

    • Украина опозорилась перед Китаем

      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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