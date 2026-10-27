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Новак спрогнозировал рост мирового потребления газа на 30% за 30 лет
Новак: Объемы потребления газа в мире за 30 лет вырастут примерно на 30%
В ближайшие 30 лет объемы мирового потребления газа увеличатся примерно на 30%, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Объемы потребления газа будут расти не менее 1% в год примерно, и на период до 2055 года за 30 лет примерно темпы роста составят около 30%», – приводит РИА «Новости» заявление вице-премьера в кулуарах пленарного заседания восьмого саммита ФСЭГ.
Новак напомнил, что на страны ФСЭГ в настоящее время приходится около 70% мировых запасов газа и 40% его добычи. По его словам, доля государств – членов организации в трубопроводном экспорте составляет 42%, а в экспорте сжиженного природного газа – около 47%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о доле сжиженного природного газа в мировой торговле этим видом топлива на уровне около 50%. Он отметил укрепление роли природного газа в международной торговле.
В понедельник генеральный секретарь Форума стран – экспортеров газа Филип Мшелбила заявил о перспективе увеличения объемов экспорта СПГ более чем в два раза к 2055 году.