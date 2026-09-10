Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.2 комментария
МИД: «Сила Сибири – 2» станет рекордной газовой артерией
Замглавы МИД РФ Руденко анонсировал строительство крупнейшей газовой артерии в истории
Реализация проекта «Сила Сибири – 2» продвигается, он станет одной из крупнейших газовых артерий в истории, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
Реализация проекта «Сила Сибири – 2» активно продвигается, передает ТАСС. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства на VII Российско-китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса.
«Россия прочно удерживает первенство по поставкам нефти и природного газа в Китайскую Народную Республику», – подчеркнул дипломат. Он добавил, что на полную мощность работает газопровод «Сила Сибири».
Помимо этого, ведется строительство дальневосточного маршрута для экспорта российского газа в Китай. Также продолжается совместная работа в сфере мирного атома, в частности, возведение энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Сергей Цивилев объявил о завершении подготовки к началу строительства газопровода «Сила Сибири – 2».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил достижение беспрецедентных объемов суточной прокачки российского топлива китайским потребителям.
Годом ранее руководитель энергетической компании назвал новую магистраль системообразующим маршрутом для экспорта газа.