ОАК подписала с индийской Flamingo соглашение о шести Ил-114-300

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) и индийская компания Flamingo Aerospace заключили предварительное соглашение о поставке шести самолетов Ил-114-300, передает РИА «Новости».

Официальная церемония подписания состоялась в рамках международной авиационной выставки Wings India 2026, которая проходит в аэропорту Бегумпет в Хайдарабаде.

В пресс-службе ОАК уточнили, что программа сотрудничества направлена на удовлетворение растущих потребностей индийского рынка в региональной авиации. «Поставка шести самолетов Ил-114-300 станет первым этапом. Кроме того, в рамках договоренностей ОАК предоставит Flamingo Aerospace дорожную карту развития авиационных компетенций», – отметили в компании.

По условиям соглашения, Flamingo Aerospace сможет постепенно увеличивать свои возможности по сборке, модификации, техническому обслуживанию и ремонту самолетов, а также разовьет соответствующую инфраструктуру. Ил-114-300 – это модернизированная версия турбовинтового воздушного судна Ил-114.

Глава ОАК Вадим Бадеха сообщил, что индийский рынок авиаперевозок растет рекордными темпами – ежегодно на 11%. Он подчеркнул: «Сегодня мы подтвердили это, заключив первый контракт на поставку самолетов Ил-114-300 с компанией Flamingo Aerospace. Подписанное предварительное соглашение охватывает поставку шести самолетов начиная с 2028 года, и мы в дальнейшем планируем расширять наше сотрудничество».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная авиастроительная корпорация и индийская компания Hindustan Aeronautics Limited подписали соглашение о выпуске самолетов SJ-100 в Индии.

Россия показала за рубежом импортозамещенные самолеты Ил-114-300 и SJ-100.

Самолеты Ил-114-300 и SJ-100 преодолели маршрут через десять стран.