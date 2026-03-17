Туск заявил о получении Польшей кредитов SAFE на оружие

Tекст: Дмитрий Зубарев

Туск заявил, что Польша получит кредиты на закупку вооружения по программе Европейского союза SAFE, несмотря на вето президента Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости».

Он отметил: «Я только что говорил с вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем по вопросу SAFE. Очень хорошие новости. Не будет никаких проблем, если речь идет о наших партнерах. Все понимают, что делается в Польше. Программа польского вооружения и кредит по проекту SAFE будут реализованы, и эти кредиты будут поступать в Польшу».

Европейская комиссия в январе одобрила выделение для Польши 44 млрд евро в рамках программы SAFE, которая предусматривает выдачу долгосрочных низкопроцентных кредитов для закупки вооружения и развития оборонных технологий. Позже парламент Польши принял соответствующий закон, однако президент наложил на него вето.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-министр Блащак предсказал банкротство Минобороны Польши. Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро. Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.