Медведев заявил о риске потери Арменией рынков России из-за курса Пашиняна

Tекст: Вера Басилая

Медведев сообщил, что глава армянского правительства осознанно разрушает отношения с Москвой, передает РИА «Новости».

Политик уверен, что такие действия лишат граждан республики доступа к экономическому пространству Евразийского союза.

«Видимо, он считает нас лохами. При этом сам крупно ошибся в системе координат и проводит крайне опасный для своей страны курс», – подчеркнул зампред Совбеза. Он добавил, что Еревану придется приобретать топливо в три раза дороже нынешних тарифов.

Российский чиновник отметил попытки армянского лидера заработать авторитет на Западе, сохраняя при этом выгоды от евразийского сотрудничества. По его словам, истинным стратегическим партнером Москвы остается исключительно братский народ республики, а не случайные руководители.



«Армения является для нас исторически очень близкой страной, нашим стратегическим партнером. Подчеркиваю – братский народ Армении, а не любой армянский начальник», – сказал Медведев.

Во время первого знакомства премьер выражал опасения, что Москва его не примет. Однако российская сторона тогда заверила готовность работать с любым избранным лидером, хотя этот разговор так и не повлиял на дальнейшие решения политика.



Медведев подчеркнул, что Пашинян не является для Армении «гарантом мира», он просто «проходимец, вознесенный в определенный период на вершину власти».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о неизбежности европейских цен на газ при сближении с Евросоюзом.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о падении товарооборота между Россией и Арменией на 45,4%.

Спикер армянского парламента Ален Симонян исключил возможность заморозки участия страны в ЕАЭС.