    Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    @ Office Vladimir Molina/Xinhua/Global Look Press

    23 мая 2026, 12:20 Мнение

    Почему американцы ненавидят Рауля Кастро

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова старшего брата – «история меня оправдает».

    Андрей Манчук Андрей Манчук

    политолог

    США предъявили обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, которому скоро должно исполниться 95 лет. Претензии со стороны Вашингтона выглядят предельно цинично. Рауля обвиняют в эпизоде тридцатилетней давности, когда кубинские войска сбили два легкомоторных самолета, нарушивших воздушное пространство Республики Куба – в результате чего погибли четыре человека, включая троих граждан США.

    Это были обычные рейды кубинских эмигрантов, которые базируются на территории штата Флорида, совершая регулярные вылазки на Остров Свободы – с подрывными и диверсионными целями, под прикрытием Лэнгли и Пентагона. А Рауль Кастро, занимавший в то время пост министра обороны своей страны, действовал в соответствии с международным правом, защищая ее от иностранного вторжения. 

    Правительство Кубы назвало обвинения «подлой и позорной политической провокацией», отмечая, что действия кубинских властей были актом законной самообороны – и если бы кто-то совершил такой враждебный авиарейд на территорию США, самолеты-нарушители также были бы немедленно сбиты.

    Конечно, никто не ждет соблюдения международных законов со стороны американского руководства, которое систематически топит в Карибском море рыбацкие лодки, объявляя их катерами наркоторговцев – под оглушительное молчание «свободного мира». На проходивших в эти дни слушаниях в конгрессе США оправдывали убийство 168 иранских девочек в городе Минаб, заявляя, что удар по школе якобы являлся атакой на военный объект. И вся внешняя политика Вашингтона целиком построена сейчас на принципах вопиющего и демонстративного беззакония.

    Все понимают, что обвинения в адрес Рауля Кастро являются юридически ничтожными и полностью сфабрикованными. Американское руководство не смогло удушить кубинцев путем преступной энергетической блокады – потому что Остров Свободы давно научился выживать в условиях тотального экономического эмбарго. Вашингтону нужен любой, самый абсурдный повод для военной агрессии против Кубы. И теперь американцы могут совершить вооруженное нападение на Гавану – чтобы попытаться убить бывшего кубинского президента, или захватить его в плен, как это произошло в январе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.  

    Однако нужно принимать во внимание еще один существенный фактор – огромную ненависть к братьям Кастро, накопившуюся в американском политическом истеблишменте за 67 лет после победы кубинской революции. Сам факт существования независимой социалистической Кубы является историческим вызовом для Америки, которая так и не смогла покончить с кубинскими лидерами, несмотря на постоянное экономическое давление, саботаж, теракты и прямое военное вторжение в заливе Свиней. Фидель Кастро ушел из жизни непобежденным, и Вашингтон мечтает отыграться на его брате, отомстив ему за многие годы унизительных поражений.

    Рауль держался в тени старшего брата, оправдывая свое второе имя Модесто – «скромный», хотя во время первомайской демонстрации в Гаване я видел, как уверенно он чувствует себя на трибуне. Однако эксперты единодушны – Кастро-младший сыграл особую роль в событиях кубинской революции и жизни постреволюционной Кубы. А действия Рауля зачастую можно назвать решающими для современной кубинской истории, о чем, несомненно, помнят его давние враги в Белом доме.

    Рауль первым начал читать работы Маркса и Ленина, познакомив с ними старшего брата и оказал решающее влияние на формирование мировоззрения Фиделя – что определило его будущий политический выбор.

    Впоследствии Фидель признавал, что поначалу у него не было четкой идейной ориентации. Выражаясь шершавым языком советского истмата, Кастро-старший являлся в то время типичным «революционным демократом». Он добивался свержения диктатора Фульхенсио Батисты, превратившего остров в сахарницу, казино и бордель, подконтрольный приехавшим из США мафиози. По мнению юного Фиделя, для этого нужно было прогнать коррупционеров, заменив их на патриотичных и честных политиков. Но Раулито убедительно доказывал – для освобождения Кубы необходимо устранить внешнюю зависимость, которая обрекала карибский остров на роль бесправной и нищей американской колонии.

    Рауль вступил в молодежную организацию Народно-социалистической партии – под этой вывеской действовали в то время кубинские коммунисты. Весной 1953 года он отправился на международную студенческую конференцию в нейтральную Австрию, а затем совершил поездку по странам советского блока – Чехословакии, Венгрии и Румынии, которые успешно восстанавливались после Второй мировой войны. Происходящие в Восточной Европе события впечатлили молодого кубинца. Вернувшись в Гавану, он рассказал Фиделю о достижениях стран соцлагеря, и донес до него главный вывод – Куба может успешно развиваться без оглядки на Вашингтон, опираясь на сотрудничество с Москвой.

    В том же году, во время первого восстания против диктатуры Батисты, Рауль впервые проявил свои лидерские качества в критической ситуации – разоружив сержанта, который вел его товарищей на расстрел после провального штурма казарм Монкада. Оказавшись после тюрьмы в Мексике, Кастро-младший познакомил брата с молодым аргентинским врачом Эрнесто Геварой. Рауля и Че связывала с тех пор особая дружба – после высадки на Кубе они вместе разрабатывали партизанские операции, а Фидель окончательно стал под их влиянием социалистом, убежденным в необходимости союзных отношений с СССР.

    Эти дружеские отношения не сводились к политике. Болельщик кубинского бейсбольного клуба «Индустриалес» сообщил мне, что Гевара в шутку учил братьев Кастро играть в футбол, а они пытались обучить его азам популярного на острове бейсбола. Рауль был частым гостем в доме у Че, где я побывал во время поездки в Гавану. Нам рассказали, что он нередко приходил туда со своей красавицей-женой Вильмой Эспин, которая была дочерью управляющего знаменитой ромовой компании, изучала химию в Массачусетсе, а потом с головой ушла в революцию. По поручению разведенного Фиделя она исполняла обязанности первой леди Республики Куба – что подчеркивало особое влияние его младшего брата. 

    Сам Рауль был в это время министром обороны, занимая этот пост почти полвека – что является для современной истории абсолютным рекордом. Он эффективно противодействовал постоянным атакам на Кубу, вырабатывая стратегию выживания в условиях бесконечного экономического эмбарго. И жестко пресекал американские провокации – за что его пытаются привлечь сейчас к ответственности в США.

    Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова своего старшего брата – «история меня оправдает» – брошенные Фиделем в суде перед оглашением приговора.

