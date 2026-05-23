США предъявили обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, которому скоро должно исполниться 95 лет. Претензии со стороны Вашингтона выглядят предельно цинично. Рауля обвиняют в эпизоде тридцатилетней давности, когда кубинские войска сбили два легкомоторных самолета, нарушивших воздушное пространство Республики Куба – в результате чего погибли четыре человека, включая троих граждан США.

Это были обычные рейды кубинских эмигрантов, которые базируются на территории штата Флорида, совершая регулярные вылазки на Остров Свободы – с подрывными и диверсионными целями, под прикрытием Лэнгли и Пентагона. А Рауль Кастро, занимавший в то время пост министра обороны своей страны, действовал в соответствии с международным правом, защищая ее от иностранного вторжения.

Правительство Кубы назвало обвинения «подлой и позорной политической провокацией», отмечая, что действия кубинских властей были актом законной самообороны – и если бы кто-то совершил такой враждебный авиарейд на территорию США, самолеты-нарушители также были бы немедленно сбиты.

Конечно, никто не ждет соблюдения международных законов со стороны американского руководства, которое систематически топит в Карибском море рыбацкие лодки, объявляя их катерами наркоторговцев – под оглушительное молчание «свободного мира». На проходивших в эти дни слушаниях в конгрессе США оправдывали убийство 168 иранских девочек в городе Минаб, заявляя, что удар по школе якобы являлся атакой на военный объект. И вся внешняя политика Вашингтона целиком построена сейчас на принципах вопиющего и демонстративного беззакония.

Все понимают, что обвинения в адрес Рауля Кастро являются юридически ничтожными и полностью сфабрикованными. Американское руководство не смогло удушить кубинцев путем преступной энергетической блокады – потому что Остров Свободы давно научился выживать в условиях тотального экономического эмбарго. Вашингтону нужен любой, самый абсурдный повод для военной агрессии против Кубы. И теперь американцы могут совершить вооруженное нападение на Гавану – чтобы попытаться убить бывшего кубинского президента, или захватить его в плен, как это произошло в январе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Однако нужно принимать во внимание еще один существенный фактор – огромную ненависть к братьям Кастро, накопившуюся в американском политическом истеблишменте за 67 лет после победы кубинской революции. Сам факт существования независимой социалистической Кубы является историческим вызовом для Америки, которая так и не смогла покончить с кубинскими лидерами, несмотря на постоянное экономическое давление, саботаж, теракты и прямое военное вторжение в заливе Свиней. Фидель Кастро ушел из жизни непобежденным, и Вашингтон мечтает отыграться на его брате, отомстив ему за многие годы унизительных поражений.

Рауль держался в тени старшего брата, оправдывая свое второе имя Модесто – «скромный», хотя во время первомайской демонстрации в Гаване я видел, как уверенно он чувствует себя на трибуне. Однако эксперты единодушны – Кастро-младший сыграл особую роль в событиях кубинской революции и жизни постреволюционной Кубы. А действия Рауля зачастую можно назвать решающими для современной кубинской истории, о чем, несомненно, помнят его давние враги в Белом доме.

Рауль первым начал читать работы Маркса и Ленина, познакомив с ними старшего брата и оказал решающее влияние на формирование мировоззрения Фиделя – что определило его будущий политический выбор.

Впоследствии Фидель признавал, что поначалу у него не было четкой идейной ориентации. Выражаясь шершавым языком советского истмата, Кастро-старший являлся в то время типичным «революционным демократом». Он добивался свержения диктатора Фульхенсио Батисты, превратившего остров в сахарницу, казино и бордель, подконтрольный приехавшим из США мафиози. По мнению юного Фиделя, для этого нужно было прогнать коррупционеров, заменив их на патриотичных и честных политиков. Но Раулито убедительно доказывал – для освобождения Кубы необходимо устранить внешнюю зависимость, которая обрекала карибский остров на роль бесправной и нищей американской колонии.

Рауль вступил в молодежную организацию Народно-социалистической партии – под этой вывеской действовали в то время кубинские коммунисты. Весной 1953 года он отправился на международную студенческую конференцию в нейтральную Австрию, а затем совершил поездку по странам советского блока – Чехословакии, Венгрии и Румынии, которые успешно восстанавливались после Второй мировой войны. Происходящие в Восточной Европе события впечатлили молодого кубинца. Вернувшись в Гавану, он рассказал Фиделю о достижениях стран соцлагеря, и донес до него главный вывод – Куба может успешно развиваться без оглядки на Вашингтон, опираясь на сотрудничество с Москвой.

В том же году, во время первого восстания против диктатуры Батисты, Рауль впервые проявил свои лидерские качества в критической ситуации – разоружив сержанта, который вел его товарищей на расстрел после провального штурма казарм Монкада. Оказавшись после тюрьмы в Мексике, Кастро-младший познакомил брата с молодым аргентинским врачом Эрнесто Геварой. Рауля и Че связывала с тех пор особая дружба – после высадки на Кубе они вместе разрабатывали партизанские операции, а Фидель окончательно стал под их влиянием социалистом, убежденным в необходимости союзных отношений с СССР.

Эти дружеские отношения не сводились к политике. Болельщик кубинского бейсбольного клуба «Индустриалес» сообщил мне, что Гевара в шутку учил братьев Кастро играть в футбол, а они пытались обучить его азам популярного на острове бейсбола. Рауль был частым гостем в доме у Че, где я побывал во время поездки в Гавану. Нам рассказали, что он нередко приходил туда со своей красавицей-женой Вильмой Эспин, которая была дочерью управляющего знаменитой ромовой компании, изучала химию в Массачусетсе, а потом с головой ушла в революцию. По поручению разведенного Фиделя она исполняла обязанности первой леди Республики Куба – что подчеркивало особое влияние его младшего брата.

Сам Рауль был в это время министром обороны, занимая этот пост почти полвека – что является для современной истории абсолютным рекордом. Он эффективно противодействовал постоянным атакам на Кубу, вырабатывая стратегию выживания в условиях бесконечного экономического эмбарго. И жестко пресекал американские провокации – за что его пытаются привлечь сейчас к ответственности в США.

Фигура Рауля Кастро имеет гигантские масштабы по сравнению с политическими пигмеями, которые в очередной раз пытаются уничтожить его вместе с наследием революции. И чтобы ответить на нелепые обвинения американских прокуроров, ему достаточно повторить знаменитые слова своего старшего брата – «история меня оправдает» – брошенные Фиделем в суде перед оглашением приговора.