Футболистки из КНДР впервые выиграли азиатскую Лигу чемпионов
Футболистки команды «Нэкохян» из КНДР победили японскую «Белезу» со счетом 1:0 и выиграли женскую Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Финальный матч состоялся в Республике Корея (РК) в городе Сувон.
Северокорейские спортсменки обыграли соперниц со счетом один ноль в решающем матче женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации, передает ТАСС. Финальная игра турнира прошла в южнокорейском городе Сувон. Единственный мяч на 44-й минуте встречи забила Ким Гён Ён.
На трибунах победительниц активно поддерживали болельщики, часть из которых профинансировало правительство Республики Корея. Завоеванный кубок стал первым подобным трофеем в истории футбольного клуба «Нэкохян». За победу в престижном турнире команда получит 1 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея допустила проведение матча северокорейской команды на своей территории.
Болельщики раскупили все билеты на эту полуфинальную игру за несколько часов.
В прошлом году женская сборная России по футболу сыграла вничью с командой КНДР в Пхеньяне.