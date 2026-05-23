Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике
Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно действовать решительнее в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге альянса.
Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».
По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.
Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.
Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.
Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.
До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.