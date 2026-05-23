  ФСБ предотвратила теракт с участием обманутой мошенниками «живой бомбы»
    Украине подсунули еще одну ассоциацию с ЕС
    Небензя описал отношение евродипломатов к русским детям
    Роспотребнадзор приостановил продажу алкоголя из Армении
    Европа создала на Украине рабовладельческий строй Зеленского
    Небензя пригласил постпреда Украины при ООН в Россию
    СМИ заметили новый признак подготовки США к удару по Ирану
    Рубио оценил вероятность «традиционных военных побед» на Украине
    Идея Мерца по Украине вскрыла раскол в Евросоюзе
    Глава разведки США Тулси Габбард приняла решение уйти в отставку из-за мужа
    Игорь Караулов Игорь Караулов Враги России стали мимикрировать под патриотов

    Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.

    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    23 мая 2026, 10:50 • Новости дня

    Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Чехии Петр Павел заявил, что НАТО должно действовать решительнее в ответ на инциденты с беспилотниками на восточном фланге альянса.

    Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».

    По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.

    Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.

    Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.

    Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.

    До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.

    22 мая 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров: США и союзники создают новый военный альянс в Азии

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, что несет прямую угрозу безопасности дальневосточных рубежей России и ближайших партнеров, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, США и их союзники всерьез продвигают идею формирования нового военного альянса в Азии, передает ТАСС. Подобные действия прикрываются мнимыми угрозами в Южно-Китайском море и зоне Тайваньского пролива.

    «Все это нагнетает внешнее давление и на КНР, и на КНДР – наших ближайших партнеров в регионе. Ну и, собственно, на законные интересы России на нашем восточном рубеже», – заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Дипломат также указал на ударные темпы развертывания западной военной инфраструктуры в Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии. По его словам, под предлогом обеспечения евроатлантической безопасности проводится целенаправленная политика по разрушению сложившейся инклюзивной архитектуры стабильности в регионе.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о циркулирующих в НАТО идеях по расчленению Российской Федерации.

    Ранее замглавы Минобороны Олег Савельев выразил обеспокоенность вероятной трансформацией западных блоковых структур в азиатский аналог Североатлантического альянса.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил о курсе Запада на развал АСЕАН ради создания нового военного союза в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    22 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лавров заявил о недопустимости поглощения Евразии структурами НАТО
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия выступает против расширения Североатлантического альянса на евразийском пространстве и призывает к созданию новой архитектуры равной и неделимой безопасности на континенте, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Нельзя допустить фрагментации пространства безопасности Евразии, как и поглощения континента структурами НАТО, передает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии.

    «Неприемлемой альтернативой коллективной работе является придание второго дыхания привилегированной евроатлантической модели безопасности, которую сейчас вынашивают наши натовские коллеги с поглощением всей Евразии структурами Североатлантического альянса», – отметил глава МИД РФ. Он подчеркнул, что недопустима фрагментация пространства безопасности, к которой стремятся некоторые страны, руководствуясь колониальным принципом «разделяй и властвуй».

    По словам Лаврова, практически везде в Евразии нарастают взрывоопасные тенденции. Ситуацию ухудшает отсутствие на континенте объединяющих институтов для обсуждения вопросов безопасности. Дипломат констатировал, что единого общеконтинентального форума, стимулирующего диалог между государствами и субрегиональными объединениями, в Евразии не существует, в отличие от Африки и Латинской Америки.

    Ответом на эти вызовы стала инициатива президента России, выдвинутая в июне 2024 года, добавил министр. Она предполагает формирование новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой для всех государств и организаций континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этих же слушаниях глава МИД напомнил о курсе западных стран на интеграцию Киева в Североатлантический альянс.

    Дипломат также указал на угрозу безопасности России из-за создания военного аналога НАТО в Азии.

    Ранее министр отмечал рост интереса мирового сообщества к инициативе президента Владимира Путина по евразийской безопасности.

    22 мая 2026, 17:14 • Видео
    Британцы сняли санкции с РФ. А что случилось?

    В Евросоюзе признались, что снятие части санкций с России в исполнении Великобритании стало для них сюрпризом. То, что ЕС теперь мало кто уважает, на самом деле не сюрприз. Но что движет Лондоном?

    22 мая 2026, 15:46 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Запада втянуть Украину в НАТО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные страны продолжают придерживаться курса на интеграцию Киева в Североатлантический альянс, открыто заявляя о своих намерениях, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Главной внешнеполитической задачей западных стран остается втягивание Украины в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на Международных общественно-политических слушаниях по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, передает ТАСС.

    По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Брюссель сорвали все возможности мирного урегулирования еще в 2022 году. «Нам прямо сказали: не лезьте в наши натовские отношения с Украиной, это не ваше дело», – подчеркнул министр.

    Лавров также напомнил, что именно в тот период резко усилились обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Параллельно готовилась силовая операция по решению украинского вопроса в нарушение Минских соглашений, что сделало начало специальной военной операции неизбежным шагом.

    «И Запад, конечно же, тем самым подтвердил, что его задачей на этом направлении внешнеполитическом является втягивание Украины в НАТО, они об этом до сих пор говорят, что эта цель остается, и также задачей Запада было использовать киевский режим для искоренения всего русского», – добавил министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров указал на попытки Запада втянуть Украину в Североатлантический альянс еще в марте. Позже генеральный секретарь НАТО Марк Рютте исключил возможность скорого вступления Киева в эту организацию.

    Между тем еще до этого российское дипломатическое ведомство называло экспансию военного блока главной причиной конфликта на Украине.

    22 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    На концерте Рики Мартина в Черногории пострадали десять россиян

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления пуэрто-риканского артиста Рики Мартина в черногорской Подгорице неизвестный применил слезоточивый газ, что привело к отравлению десяти россиян и спровоцировало сильную давку, пишут СМИ.

    В Черногории десять россиян пострадали при распылении газа на концерте Рики Мартина. Инцидент произошел на шоу певца в столице страны, Подгорице, пишет «Российская газета», ссылаясь на мах-канал SHOT. Злоумышленник распылил едкое вещество прямо возле сцены. В результате происшествия пострадали десять граждан России.

    Зрители начали массово жаловаться на острую боль в глазах, удушье, сильный кашель и слезотечение. Попытки людей быстро покинуть опасную зону привели к давке. Некоторых гостей мероприятия пришлось экстренно госпитализировать на дежуривших у зала машинах скорой помощи.

    Организаторы приняли решение временно остановить выступление из соображений безопасности. После небольшого перерыва Рики Мартин продолжил шоу. Однако значительная часть публики уже покинула зал, поэтому артист заканчивал программу на полупустой площадке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая злоумышленники распылили слезоточивый газ в учебном заведении Владивостока. В апреле ученик восьмого класса использовал перцовый баллончик во время занятий в школе Бийска.

    А в прошлом году недовольные зрители спровоцировали беспорядки после отмены концерта блогера Золо в Сочи.

    22 мая 2026, 15:32 • Новости дня
    Лавров: Финляндия отбросила все приличия нейтралитета

    Tекст: Вера Басилая

    Россия с недоумением отмечает, как Финляндия отказалась от соблюдения норм нейтралитета, перейдя в стан активных русофобов, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров отметил радикальное изменение внешнеполитического курса соседней страны, передает ТАСС. По словам министра, финские власти неожиданно резко сменили риторику и позиционирование.

    «Сегодня же мы с удивлением наблюдаем, как Хельсинки отбросил все приличия, которые он под лозунгом нейтралитета соблюдал после Второй мировой войны», – подчеркнул Лавров в ходе выступления.

    Лавров добавил, что Финляндия с большим рвением выдвинулась в ряды главных русофобов. Министр указал, что такие действия означают фактический отказ от принципов Хельсинкского заключительного акта и возврат к поддержке нацистского лагеря, представленного сейчас киевским режимом.

    В конце прошлого года Лавров констатировал наличие животной русофобии у финских элит.

    Сергей Лавров напомнил о нарушении соседним государством прежних обязательств по сохранению вечного нейтралитета.

    Президент Владимир Путин связал вступление Финляндии в НАТО с надеждами Хельсинки на крах России.

    23 мая 2026, 07:32 • Новости дня
    Британия предложила ЕС создать единый рынок

    Tекст: Антон Антонов

    Британское правительство выступило с инициативой создания единого рынка товаров с Европейским союзом в рамках попытки реинтегрировать торговлю страны в Европу, пишет Guardian со ссылкой на источники.

    Источники Guardian сообщили, что в ходе недавних визитов в Брюссель представители британского кабинета министров представили идею углубления экономических отношений Британии с блоком. Чиновники ЕС, по данным издания, отвергли эту идею и вместо этого предложили таможенный союз или экономическое согласование через Европейскую экономическую зону.

    Эти идеи невозможны из-за красных линий правительства Кира Стармера. Вступление в ЕЭЗ также означало бы принятие свободы передвижения людей, что является еще одной красной линией для Лейбористской партии.

    Источники в британском правительстве опровергли информацию о том, что ЕС окончательно отверг единый рынок товаров, и заявили, что этот вопрос находится в числе вариантов, обсуждаемых перед саммитом, предварительно запланированным на 13 июля.

    Стороны пока не согласовали повестку дня саммита, но надеются объявить о ветеринарном соглашении, соглашении о связывании систем торговли квотами на выбросы и выходе из тупика по программе мобильности молодежи.

    Представитель Европейской комиссии отказался комментировать британское предложение, но отметил: «Мы также видим возможности для углубления сотрудничества там, где это сейчас наиболее важно: сотрудничество в оборонной промышленности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер Кир Стармер сообщил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен о желании расширить интеграцию с Евросоюзом. До этого он выразил намерение восстановить переговоры с европейскими странами по вопросам обороны и безопасности.

    В конце 2025 года глава правительства признал значительный ущерб для экономики страны от выхода из объединения.

    22 мая 2026, 20:32 • Новости дня
    В Лондоне отработали сценарий конфликта НАТО и России в 2030 году
    Tекст: Вера Басилая

    Британские военные провели масштабные учения с отработкой сценария отражения гипотетического российского вторжения, задействовав в качестве условного командного пункта инфраструктуру лондонского метро, сообщает Bloomberg.

    Согласно сценарию, действия разворачиваются в 2030 году, когда силы под командованием Великобритании в составе НАТО экстренно развертываются в Эстонии после предполагаемого нападения на страны Балтии. Моделирование предусматривает риск дальнейшей эскалации конфликта вплоть до глобального противостояния., передают «Вести».

    «При помощи искусственного интеллекта и новой системы боевого взаимодействия под названием ASGARD они следили за симулированным конфликтом в Эстонии на гигантских интерактивных картах», – говорится в публикации. Участники маневров использовали дроны и роботов для отражения атаки.

    В ходе учений станции лондонского метро, включая Charing Cross, использовались как имитация подземного штаба в Таллине. Военные Великобритании и США отрабатывали управление операцией с применением цифровых систем, аналитических платформ и технологий искусственного интеллекта для выявления и поражения условных целей.

    В рамках сценария также моделировалось массированное применение беспилотников, ракетных систем и средств радиоэлектронной борьбы. При этом отмечается, что часть используемых технологий пока находится на стадии разработки или планирования закупок.

    Отдельно подчеркивается, что реализация подобной концепции ведения боевых действий требует значительного финансирования, при этом перспективы его обеспечения остаются неопределенными. В условиях моделируемого конфликта ежедневно предполагается применение более пяти тысяч беспилотников для разведки и ударных задач.

    Смоделированные учения НАТО в Литве, описанные The Wall Street Journal, завершились быстрой победой России.

    Британские военные на учениях Forest Guardian в Латвии испытали новейшие цифровые системы управления боем с использованием дронов и роботов.

    22 мая 2026, 13:39 • Новости дня
    Главу МИД Испании рассмешили угрозы исключения из НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель испанского внешнеполитического ведомства Хосе Мануэль Альбарес с юмором отреагировал на сообщения о возможном приостановлении членства Мадрида в Североатлантическом альянсе.

    Отвечая на вопросы журналистов о перспективах исключения королевства из военного блока, министр иностранных дел Испании рассмеялся, передает ТАСС. Дипломат призвал представителей СМИ к серьезному диалогу.

    «Давайте говорить серьезно», – сказал глава МИД после непродолжительного смеха. Альбарес подчеркнул, что Испания является надежным партнером, который стабильно выполняет свои обязательства, поддерживая оборонные расходы на уровне 2% ВВП. Министр добавил, что далеко не все государства способны обеспечить такие показатели, хотя и обещают нарастить финансирование.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пентагон рассматривает варианты воздействия на союзников по НАТО за нежелание содействовать США в конфликте против Ирана. Одним из вариантов давления, обсуждаемых американскими чиновниками, называлась приостановка членства Испании в альянсе. При этом основополагающий договор блока не содержит механизмов исключения государств-участников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Министерства обороны США рассматривали вариант приостановки участия Испании в Североатлантическом альянсе.

    Глава испанского правительства Педро Санчес при этом заявил о намерении продолжить полноценную работу с союзниками.

    Ранее испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе страны из военного блока.

    22 мая 2026, 13:57 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии сообщила о желании НАТО выстроить мирные отношения с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Западный военно-политический блок рассчитывает выстроить исключительно добрососедское взаимодействие с Москвой и не представляет угрозы для безопасности страны, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    «Мы бы хотели иметь с Россией только мирные отношения», – подчеркнула руководитель финского министерства перед встречей руководителей внешнеполитических ведомств стран военного блока в Швеции, передает РИА «Новости».

    Помимо этого, политик отдельно обратила внимание на характер деятельности организации. Валтонен добавила, что объединение западных стран не представляет абсолютно никакой угрозы для российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прошлого года глава МИД Финляндии Элина Валтонен назвала преждевременной нормализацию отношений с Москвой.

    Президент страны Александр Стубб призвал готовиться к восстановлению двустороннего диалога.

    Замглавы российского МИД Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны НАТО.

    22 мая 2026, 16:04 • Новости дня
    Лавров: Попытки вооруженной борьбы с Россией плохо кончались для Европы

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским элитам предстоит столкнуться с последствиями прошлых ошибок, если они продолжат придерживаться курса на вооруженное противостояние с Москвой, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров предупредил о негативных последствиях для стран Запада в случае продолжения текущей политики, передает ТАСС. По его словам, попытки вооруженной борьбы с Москвой исторически приводили к плачевным результатам.

    «Европа – неотъемлемая часть Евразии. Печально, что она, Европа, как ее понимают в Евросоюзе и НАТО, сегодня управляется элитами, которые вновь поднимают на свои знамена цель борьбы с Российской Федерацией, в том числе вооруженной борьбы. Это всегда плохо заканчивалось для Европы», – подчеркнул министр.

    Заявление было сделано в ходе пленарного заседания Международных общественно-политических слушаний. Мероприятие было посвящено формированию архитектуры равной и неделимой безопасности, а также развитию сотрудничества на евразийском пространстве.

    Ранее Лавров заявил, что западные страны создают общеевропейскую группу для прямого военного столкновения с Москвой.

    По словам Лаврова, в европейских государствах открыто звучат призывы к новому наступлению на российскую территорию.

    До этого Лавров заявлял, что в ответ на милитаристский угар российская сторона выразила готовность к вооруженному конфликту в любой момент.

    22 мая 2026, 13:31 • Новости дня
    Рассмотрение иска ЦБ к Euroclear в Арбитраже Москвы назначили на 26 мая

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Арбитражный суд Москвы назначил дату рассмотрения заявления Центрального банка России о немедленном взыскании около 200 млрд евро с бельгийского Euroclear Bank.

    Заседание по делу бельгийского депозитария состоится 26 мая, в 17.00 мск, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 мая Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро.

    Депозитарий Euroclear заявил о сохранении заморозки активов российского регулятора.

    22 мая 2026, 18:54 • Новости дня
    Вучич отказался жертвовать отношениями с США ради Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белград планирует сохранить партнерство с Вашингтоном, несмотря на стремление стать полноправным членом европейского объединения и давление со стороны Брюсселя, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

    Лидер Сербии Александр Вучич заявил о том, что не намерен жертвовать отношениями с США ради Евросоюза. Он выразил уверенность в возможности совмещать интеграцию в Европу и партнерство с Америкой, передает ТАСС.

    «Сербия по-прежнему привержена идее полноправного членства в Европейском союзе», – написал Александар Вучич в колонке для телеканала Fox News.

    Политик отметил, что европейские страны стремятся отдалиться от Вашингтона ради стратегической автономии. Однако в Сербии, по его словам, симпатия к американцам только возросла. Вучич подчеркнул, что уникальные связи с США могут стать важным активом для стабильности всего континента.

    Глава государства высоко оценил работу президента США Дональда Трампа и пообещал ему беспрецедентный прием в случае визита в Белград. Вучич отметил, что подобного уровня встречи не было со времен приезда американского президента Ричарда Никсона в уже далеком 1970 году. В заключение он назвал сербскую экономику одной из самых динамичных в Европе, призвав инвесторов к активному сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия и НАТО сообщили о проведении совместных военных учений. Ранее Евросоюз выдвинул Белграду условия для евроинтеграции с требованием разрыва отношений с Москвой. При этом Вучич назвал приемлемым вариантом членство страны в ЕС без права вето.

    22 мая 2026, 15:07 • Новости дня
    Лавров заявил о превращении Арктики в зону конфликта НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Североатлантический альянс активно развивает военные программы на Крайнем Севере, превращая стратегически важный регион в потенциальное пространство для вооруженного противостояния, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на обострение ситуации в северных широтах, передает РИА «Новости».

    Выступая на заседании по вопросам евразийской безопасности в Перми, дипломат подчеркнул рост напряженности.

    «Тревожные тенденции нарастают и на Крайнем Севере, где НАТО разворачивает свои программы милитаризации Арктики, превращение ее в потенциально конфликтное пространство», – сказал глава ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова связала рост напряженности в Арктическом регионе с действиями Североатлантического альянса.

    Посол РФ в Осло Николай Корчунов допустил наращивание военного присутствия НАТО по итогам «гренландского кризиса».

    Главком ВМФ Александр Моисеев сообщил о целенаправленном увеличении количества военных учений западных стран на Крайнем Севере.

    22 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Бельгия захотела купить дальнобойные ракеты и БПЛА на 700 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бельгия намерена направить значительные средства на приобретение крылатых ракет для истребителей F-35 и современных беспилотников, способных поражать цели на больших дистанциях, пишет местная пресса.

    Министерство обороны королевства Бельгия заявило о планах приобрести дальнобойные ракеты и БПЛА. Ведомство распределит контракты между европейскими и американскими компаниями. Общая сумма сделки составит 700 млн евро, передает ТАСС со ссылкой на газету Echo.

    Военное ведомство намерено приобрести крылатые ракеты AGM-184 совместного американского и норвежского производства. Дальность полета этих боеприпасов достигает 350 километров. Такое оружие позволит авиации наносить удары без входа в зону поражения противовоздушной обороны противника.

    Восемь лет назад Брюссель приобрел 34 американских истребителя F-35 для замены устаревающего парка самолетов. Первые три новые машины поступили на вооружение в конце прошлого года. Сейчас власти готовятся заключить контракт на поставку еще 11 бортов.

    Глава бельгийского оборонного ведомства Тео Франкен ранее отмечал, что все списанные F-16 будут переданы на Украину по мере поступления современных истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Бельгия запланировала подписание контракта на закупку 11 дополнительных истребителей F-35A. Осенью прошлого года министр обороны королевства Тео Франкен анонсировал получение первых четырех таких самолетов.

    Ранее военное ведомство страны представило план двукратного увеличения численности армии.

    22 мая 2026, 17:19 • Новости дня
    На митинге против НАТО в Швеции задержали 20 человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В шведском Хельсингборге правоохранители арестовали около 20 протестующих, пытавшихся прорваться к месту проведения встречи глав министерств иностранных дел стран Североатлантического альянса, сообщили местные СМИ.

    Полиция Швеции задержала около 20 участников демонстрации против НАТО в городе Хельсингборг, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал SVT.

    Задержания начались после того, как активисты организации Shut Down NATO попытались пройти в центр города. Именно там проходит встреча глав внешнеполитических ведомств стран альянса.

    Полицейские обыскали участников акции протеста, после чего нескольких человек посадили в служебные автобусы. Ранее около 150 человек собрались на площади Густафа Адольфа, расположенной в двух километрах от места проведения министерской встречи. Некоторые демонстранты скрывали лица под масками и капюшонами, держа в руках антинатовские плакаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, протокол о присоединении Швеции к Североатлантическому альянсу вступил в силу в марте 2024 года. Тогда во время церемонии поднятия флага альянса у здания шведского парламента местные жители скандировали лозунги против членства в блоке.

    Позже шведские военные провели на севере страны полноценную подготовку к масштабным маневрам НАТО в Скандинавии.

    Новость о том, что суд в Казахстане разрешил украинской компании «Нафтогаз» взыскать с Газпрома 1,4 млрд долларов в счет его активов в республике, вызвала резонанс, потому что ставит под вопрос не только взаимоотношения Москвы и Астаны, в том числе поставки казахстанской нефти через Россию в Европу. В ловушке оказывается и Узбекистан. Как Россия сможет избежать ареста активов в Казахстане? Подробности

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации