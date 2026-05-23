Президент Чехии потребовал жесткого ответа НАТО на действия России в Прибалтике

Tекст: Тимур Шайдуллин

Чешский президент Петр Павел в интервью британской газете The Guardian призвал страны НАТО проявить большую решимость в отношении Москвы из-за ситуации с беспилотниками на восточном фланге альянса, передает РИА «Новости».

По его словам, Москва реагирует прежде всего на силу и четкие действия. «Россия в основном понимает язык силы, в идеале подкрепленный действиями», – заявил Павел, комментируя недавние инциденты с беспилотными аппаратами вблизи границ блока.

Президент Чехии также выразил недовольство тем, что Европа до сих пор не выработала цельную политику в отношении России и не смогла очертить возможный вариант послевоенной архитектуры безопасности на континенте.

Накануне глава Генштаба Чехии Карел Рехка заявил о необходимости подготовки стран Европы к возможному крупному конфликту с Россией.

Ранее эстонский министр обороны Ханно Певкур сообщил о сбитии румынским истребителем F-16 из состава сил НАТО украинского беспилотника, направлявшегося в сторону России.

До этого Петр Павел заявил о возможной необходимости для стран НАТО сбивать российские самолеты или беспилотники в случае дальнейшей эскалации.