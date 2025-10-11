Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.0 комментариев
Бельгия анонсировала получение первой партии F-35
Министр обороны Бельгии Тео Франкен в интервью газете Soir сообщил о скором получении первых четырех истребителей F-35, что даст старт передаче устаревших F-16 на Украину.
По его словам, Бельгия 13 октября получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США в 2018 году, передает ТАСС. Франкен сообщил: «Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн в понедельник». Эта база расположена в районе города Филиппвилль на юге страны.
Ранее Франкен и бывший министр обороны Людивин Дедондер неоднократно подчеркивали, что поставки F-16 киевскому режиму начнутся сразу после получения Бельгией новых F-35.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35. В мире начали пересматривать заказы на F-35 из-за опасений по поводу политики США. Новый премьер Канады распорядился пересмотреть контракт на покупку истребителей F-35.