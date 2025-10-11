Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Бельгия 13 октября получит первые четыре истребителя F-35, заказанные у США в 2018 году, передает ТАСС. Франкен сообщил: «Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн в понедельник». Эта база расположена в районе города Филиппвилль на юге страны.

Ранее Франкен и бывший министр обороны Людивин Дедондер неоднократно подчеркивали, что поставки F-16 киевскому режиму начнутся сразу после получения Бельгией новых F-35.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35. В мире начали пересматривать заказы на F-35 из-за опасений по поводу политики США. Новый премьер Канады распорядился пересмотреть контракт на покупку истребителей F-35.