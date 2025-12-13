  • Новость часаПентагон сообщил о гибели двух американских военных и переводчика в Пальмире
    У России есть интеллектуальный ответ на бессрочную заморозку активов в ЕС
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    На Украине решили расформировать иностранные легионы
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    Лукашенко помиловал осужденных за шпионаж и экстремизм иностранцев
    ВС России поразили подразделения девяти бригад и полков ВСУ в Запорожской области
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах
    Экс-адвокат Обамы и Клинтона подал в суд на Трампа за перестройку Белого дома
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему Пушкин не стал декабристом

    Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США вынуждено играют в «Ключевую пятерку»

    Хозяин Белого дома решил, что лучше не бороться с неизбежным, а попытаться организовать переформатирование мира по своим правилам, в рамках «Ключевой пятерки».

    Антон Крылов Антон Крылов Как долго будет разлагаться Евросоюз

    Оторванность европейских политиков от реального мира выглядит, конечно, упадочно и наводит на мысль о скором финале евросоюзного проекта, но не будем забывать, что советские СМИ десятилетиями писали о загнивающем Западе.

    13 декабря 2025, 22:08

    Следователи возбудили дело по фатку столкновения поездов в Пензенской области

    Tекст: Вера Басилая

    По факту столкновения поездов со сходом с рельсов не менее 23 цистерн и разливом мазута возбуждено уголовное дело, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

    Уголовное дело по факту столкновения поездов с последующим разливом мазута завело Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, передает ТАСС.

    Правоохранители сообщили, что происшествие классифицировано по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

    В результате нарушения правил безопасности грузовой поезд столкнулся с маневровым тепловозом, после чего опрокинулись локомотивы и по меньшей мере 23 цистерны. Из некоторых цистерн произошел разлив мазута. В ведомстве подчеркнули, что погибших в результате инцидента нет, однако нанесен значительный материальный ущерб.

    В настоящий момент следственные органы выясняют все детали происшествия и причины аварии, уже допрошены свидетели и назначен ряд экспертиз.

    В результате схода с рельсов двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом на станции Чаис в Пензенской области площадь загрязнения составила 750 кв. метров.

    В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов, для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.

    В связи со сходом вагонов с рельсов в Пензенской области задержаны шесть поездов.

    13 декабря 2025, 19:02
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
    @ пресс-служба

    Tекст: Вера Басилая

    В Национальном центре «Россия» в субботу состоялось открытие выставки-путешествия «Книга сказок», которая посвящена легендам, ремеслам и сказочным архетипам русской народной культуры.

    В проекте приняли участие восемь регионов России, представившие свои истории о земле, людях и традициях. На церемонии открытия заместитель начальника управления урезидента России по общественным проектам Алексей Жарич подчеркнул значимость выставки для подрастающего поколения и отметил, что особенно рад видеть среди гостей маленьких детеи. По его словам, «важнейшие цели национального центра «Россия» – укрепление чувства национальной идентичности и формирование гражданственности новых поколений». Он добавил, что после прохождения всего маршрута выставки дети «точно будут гордиться тем, что они граждане Российской Федерации».

    Гости в рамках церемонии открытия осмотрели ключевые локации и региональные стенды выставки. Маршрут включает экспозиции «Зимние сказки», «Лукоморье», «Дубрава», «Таинственныи лес. Жар-птица», «Двор. Сказочныи сад», «Русская изба» и «Дремучии лес», а также стенды Калининградскои области, Республики Мордовия, Вологодскои области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Карелия, Ставропольского края, Рязанскои области и Республики Коми.

    Экспозиция построена по мотивам трудов выдающегося фольклориста Владимира Проппа и раскрывает путь сказочного героя – через испытания к свету и внутреннему преображению. Посетителей на протяжении маршрута сопровождают участники Школы юного экскурсовода, рассказывающие о выставочных пространствах, испытаниях и героях, с которыми смогут встретиться гости. Финальнои точкой маршрута стал «Терем», где прошла церемония зажжения новогодней ели – теперь это ежегодная традиция центра.

    Генеральныи директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что «Книга сказок» – это не просто выставка, а полноценное сказочное путешествие. «Маршрут выстроен так, что нужно пройти через разные испытания. Сказка – это всегда очень строгий сюжет. Он начинается по определенным правилам, обязательно нужно пройти испытание для того, чтобы измениться и стать лучше», – сказала она, подчеркнув, что выбор между добром и злом, преданностью и предательством позволяет нам стать лучше.

    Виртуозова поблагодарила регионы-участники, отметив, что именно благодаря им выставка приобрела особый характер. «У каждого региона есть свои герои, сказки, секреты и чудеса. Спасибо регионам, что поделились этим с нами», – сказала она, поздравив гостей с наступающим Новым годом и выразив уверенность, что «нас ждет только лучшее и все мечты обязательно исполнятся».

    Также она сообщила, что 15 декабря откроется филиал Национального центра «Россия» в Красноярском крае, а 16 декабря первых посетителеи примет филиал в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

    Выставка «Книга сказок» будет работать в Национальном центре «Россия» до 1 марта. Вход свободный, посещение возможно только в составе организованных групп с экскурсоводом. Для посещения необходима предварительная регистрация в разделе «Афиша» на официальном сайте Национального центра «Россия».

    13 декабря 2025, 10:06
    Назван единственный собственник квартиры Долиной

    @ Seleznev Pavel/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полина Лурье записана как собственник квартиры, которую продала артистка Лариса Долина, такие данные указаны в регистрационных сведениях объекта недвижимости.

    У этого жилья сейчас значится один собственник, купивший в июне 2024 года его по договору купли-продажи, передает РИА «Новости» со ссылкой на документацию. До этого квартира числилась более 19 лет во владении другого человека.

    При этом отмечается, что певица оспорила сделку по продаже квартиры и восстановила право собственности, это решение приняли законным Мосгорсуд и Второй кассационный суд.

    Лурье решила оспорить это решение в высшей инстанции, заседание назначено на 16 декабря.

    Ранее сообщалось, что риелтор, участвовавший в продаже квартиры Долиной Лурье, ранее выступал в СМИ как эксперт по защите от мошеннических схем на рынке недвижимости.

    Напомним, на суде певица заявляла, что квартира, деньги от продажи которой она отдала мошенникам, была ее основным местом жительства.

    13 декабря 2025, 14:15
    Зеленский спрячется от Трампа за народ

    Владимир Зеленский заявил, что вопрос передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    13 декабря 2025, 13:49
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство украинской армии направило на штурм города Купянск в Харьковской области до четырех тыс. бывших заключенных, причем они оснащены тяжелой техникой.

    Эти бывшие заключенные пытаются проломить линию обороны ВС России в западной части Купянска, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash. В штурме города принимают участие подразделения 3-й механизированной бригады, бойцы 19-го центра сил специальных операций Украины (ССО).

    В штурмовики ВСУ набирают осужденных для выполнения задач, с которых они часто не возвращаются.

    Ранее СМИ сообщали, что командование украинской армии отправило в атаку на Купянск около 300 бразильских наемников, которые попали под ФАБы.

    Во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России уничтожили украинских диверсантов при попытке проникнуть в Купянск.

    13 декабря 2025, 00:03
    Совет ЕС объявил о бессрочной блокировке российских замороженных активов

    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Европейского союза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных российских суверенных активов, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Как передает ТАСС, в официальном заявлении Совета ЕС говорится, что прямые либо косвенные переводы активов или резервов Центрального банка России, а также юрлиц, действующих от его имени, запрещены до устранения риска ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

    Формулировки документа подразумевают бессрочный характер блокировки, поскольку не предусматриваются механизмы по возвращению активов.

    По действующим нормам, для разблокирования активов потребуется единогласное решение всех государств ЕС, что представляет собой крайне сложную юридическую процедуру.

    Руководство ЕС, включая Антониу Кошту, Урсулу фон дер Ляйен и Каю Каллас, назвали такое решение «бессрочной заморозкой» и не уточнили деталей возможного возвращения средств России.

    В документе отмечено, что принятое решение является первым шагом на пути к экспроприации средств под предлогом схемы «репарационного кредита» для дальнейшего финансирования Украины в 2026-2027 годах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия планирует доказать в суде законность блокировки и экспроприации российских активов.

    Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили на форуме в Ашхабаде планы Евросоюза по заморозке российских активов.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал действия Евросоюза «грандиозным жульничеством».

    Банк России подает иск против депозитария Euroclear из-за замороженных активов в ответ на инициативы Еврокомиссии.

    13 декабря 2025, 13:00
    Захарова порекомендовала ЕС выйти из ООН
    @ Юлия Морозова/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Странам Евросоюза следует покинуть ООН, пока там есть Россия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новости о рекомендациях ЕС избегать российских дипломатов.

    Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на сообщение о том, что Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) порекомендовала избегать мероприятий с дипломатами из России. Она отметила, что, по ее мнению, подобные инструкции лишь полумеры. Зрелым решением был бы выход стран Евросоюза из Организации Объединенных Наций, пока там есть Россия.

    «Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», – сыронизировала она.

    Источник ранее сообщал, что ЕСВС выпустила указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами. В них содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    13 декабря 2025, 15:22
    ВСУ попытались прорваться в Красноармейск на мотоциклах

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские штурмовики предприняли попытку прорыва на северную окраину города Красноармейск (укр. название Покровск), но не преуспели, сообщили в Минобороны.

    Штурмовая группа на мотоциклах при поддержке танков попыталась прорваться из Шевченко на север Красноармейска, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    ВС России отразили атаку, уничтожено более 60 украинских боевиков, три танка и до 20 мотоциклов.

    Ранее российский боец группировки «Центр» сообщал, то украинские военные не смогли выйти из окружения в центре Красноармейска при штурме города.

    До этого Минобороны публиковало видео, на котором запечатлена сдача украинских военных в плен в Димитрове (укр. название – Мирноград) в ДНР.

    13 декабря 2025, 05:46
    Задержанная во Франции россиянка Новикова сообщила о новых обвинениях

    Tекст: Денис Тельманов

    Анна Новикова, задержанная во Франции, написала в письме, что не все ее обвинения понятны, кроме подозрений в шпионаже и порче памятника.

    Обстоятельства задержания российской гражданки Анны Новиковой во Франции раскрыты в письме, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости».

    Новикова пояснила, что ей предъявлены обвинения по нескольким пунктам, среди которых шпионаж, порча памятника (афиши на Триумфальной арке), а также еще пара обвинений, суть которых ей осталась непонятна.

    По ее словам, некоторые из подозрений связаны с действиями в интересах другого государства.

    Издание Parisien со ссылкой на прокуратуру заявило, что задержанным членам ассоциации «SOS Donbass» вменяется сговор с иностранным государством, деятельность по сбору информации для этого государства и заговор с целью совершения преступлений.

    Вместе с Новиковой задержаны француз Венсан П. и гражданин Украины Вячеслав П.

    Посольство России в Париже подтвердило факт задержания Новиковой и уточнило, что у нее имеется французское гражданство.

    Дипломаты подчеркнули, что это ограничивает доступ к консульской поддержке. Новикова сотрудничала с РИА «Новости» как внештатный корреспондент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти могут осудить российскую гражданку, вице-президента ассоциации SOS Donbass, на пятнадцать лет лишения свободы по делу о «разведывательной деятельности».

    Французские спецслужбы задержали членов организации SOS Donbass по подозрению в сговоре с иностранным государством, среди задержанных есть граждане России.

    13 декабря 2025, 10:51
    Фицо заявил, что не желает быть частью Западной Европы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что не хочет быть той частью Европы, которая поддерживает убийства русских и украинцев.

    «Если жизнь россиянина или украинца – это <…> (ничто) для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы», – заявил Фицо в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Ранее словацкий премьер Фицо заявлял о потере интереса Евросоюза к покрытию военных расходов Украины из своих средств.

    Также он отмечал, что Крым и Донбасс останутся под российским контролем, а Россия завершит конфликт на Украине в качестве победителя.

    13 декабря 2025, 13:18
    Юрист: За гирлянду на фасаде дома предусмотрен штраф до 15 тыс. рублей
    @ Карпов Сергей/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Штраф от 5 до 15 тысяч рублей может грозить россиянам за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома, окнах или подъездах, если они нарушат требования пожарной безопасности, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

    По его словам, штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей может быть наложен на россиян за размещение новогодней гирлянды на фасаде дома или окнах при нарушении правил пожарной безопасности, передает РИА «Новости». «Частью 1 статьи 20.4 КоАП предусмотрен штраф за нарушение требований пожарной безопасности, который влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей», – рассказал Машаров.

    По его словам, в законодательстве отсутствует прямой запрет на использование гирлянд с внешней стороны окон или фасадов. Однако любые работы, предполагающие сверление стен, установку кронштейнов или внесение изменений в конструкцию фасада, должны быть согласованы с управляющей компанией или ТСЖ.

    Машаров рекомендует получать письменное согласие от УК или ТСЖ, чтобы избежать возможных претензий. Он также советует в случае невозможности договориться украшать окна или балкон изнутри – тогда претензий не возникнет.

    В случае жалобы от соседей или управляющей компании территориальные органы МЧС могут провести проверку. Штраф возможен только при нарушении пожарных правил, например, если гирлянда не предназначена для использования на улице. Сотрудники МЧС сначала осматривают место установки и, если основания подтверждаются, составляют административный протокол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты рекомендовали украшать елку в год Огненной Лошади игрушками красного, золотистого или оранжевого цветов. Специалисты советовали использовать для декора фигурки лошадей, подковы и ленты для привлечения удачи.

    13 декабря 2025, 10:34
    ЕС запретил фотографироваться с российскими дипломатами

    @ REUTERS/Yves Herman/File

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) выпустила новые указания для представительств государств при ООН в Женеве, касающиеся общения с российскими дипломатами, сообщил дипломатический источник.

    Инструкции направлены в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве и далее разосланы другим миссиям, сказал собеседник РИА «Новости». В документе содержатся рекомендации по поведению с российскими дипломатами, включая совет избегать мероприятий с их участием и не попадать вместе с ними в объективы камер.

    По словам источника, это не первая подобная инструкция – ранее аналогичный документ уже распространялся ЕСВС. Как отмечается, российские дипломаты уже ощутили изменения: им перестали подавать руки при встречах, а на одном из мероприятий их даже попросили уйти.

    Источники подчеркивают, что такие инициативы считаются попыткой изоляции и давления на представителей России в международных организациях.

    Ранее Совет Евросоюза утвердил положение, которое запрещает возврат замороженных суверенных активов России, не определяя сроки и процедуры разблокировки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого назвала власти ЕС «наперсточниками».

    13 декабря 2025, 17:54
    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России

    МИД пообещал скорый ответ на блокировку ЕС активов России
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Распоряжение активами России без согласия страны, включая блокировку или попытки представить изъятие как репарации, нарушает международное право, ответные шаги Москвы на блокировку не заставят себя ждать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Россия примет ответные меры на блокировку своих активов Евросоюзом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По словам Захаровой, распоряжение активами России без ее согласия, как бы это ни называлось – «репарационным кредитом», заморозкой или конфискацией – является грубым нарушением международного права, откровенным банальным воровством», следует из сообщения в Telegram-канале МИД России.

    Захарова добавила, что даже премьер-министр Бельгии Александр де Кроо сравнил инициативу Евросоюза с «кражей мебели из иностранного посольства», что опосредованно говорит о масштабах проблемы для Бельгии, где зарегистрирован депозитарий Euroclear. МИД отмечает: ряд стран внутри ЕС выступили против решения Еврокомиссии, поддержанного, по словам Захаровой, «агрессивно русофобствующими столицами», и считают схему конфискации российских резервов мошенничеством.

    В заявлении говорится, что политика Евросоюза все дальше отходит от принципов здравого смысла и наносит вред экономике самого ЕС – замедляется производство, растет госдолг, а индустриализация сменяется спадом на фоне рекордных трат на энергетику. Российская сторона считает, что ЕС пытается не только финансировать Украину за счёт заблокированных резервов России, но и залатать собственные экономические проблемы, признав – украинский проект становится для Брюсселя непосильной ношей.

    Российские дипломаты считают, что ЕК также ставит целью подорвать поиск мирных путей урегулирования украинского кризиса, включая инициативы президента США Дональда Трампа, а суть принятого решения по российским активам заключается в попытке нанести урон этим инициативам.

    МИД России напоминает, что в ответ на действия Евросоюза уже реализуются конкретные шаги. Так, Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы о возмещении убытков. Российская сторона уверена: причиненный действиями Евросоюза ущерб его финансовой системе и репутации невозможно будет исправить.

    Совет Евросоюза утвердил положение, запрещающее возврат замороженных суверенных активов России без указания сроков и процедур разблокировки.

    В ответ на это Мария Захарова назвала власти Евросоюза «наперсточниками» в связи с этим решением.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерений Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.

    13 декабря 2025, 03:47
    СК назвал новую версию по делу пропажи семьи Усольцевых

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие рассматривает возможность того, что исчезновение семьи в тайге связано не только с несчастным случаем, но и с преступными действиями.

    Руководитель ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии Алексей Еремин сообщил, что следствие продолжает рассматривать версию несчастного случая как основную, передает ТАСС. По его словам, вероятнее всего, «это был какой-то несчастный случай, и люди замерзли».

    Однако параллельно сотрудниками СК отрабатывается и версия, что семья могла стать жертвой преступления, что также тщательно проверяется. В ходе расследования организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. Сейчас активно допрашиваются свидетели, уточнил Еремин.

    Семья Усольцевых, состоящая из супругов и пятилетней дочери, отправилась в туристический поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин 28 сентября, после чего перестала выходить на связь.

    Активная фаза поисков завершилась 12 октября, всего в ней участвовало более 1,5 тыс. человек из разных регионов страны. Погодные условия осложнили проведение поисков – в конце октября на месте выпал снег и усилился ветер.

    Следователи при осмотре машины Усольцевых не нашли туристического снаряжения, однако обнаружили крупную сумму денег. Выяснилось, что семья была одета легко, а последний сигнал телефона главы семьи поступил в семи километрах от поселка Кутурчин в день их пропажи.

    Дело о безвестном исчезновении расследует управление по особо важным делам ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Для установления обстоятельств к работам привлекались наиболее опытные следователи-криминалисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели в ходе поисков семьи Усольцевых обследовали пещеру глубиной 15 метров и осмотрели гроты, но пропавших не нашли.

    Пропажа семьи Усольцевых в Красноярском крае может быть связана с ударом молнии.

    Глава семьи Сергей Усольцев ранее привлекался к административной ответственности и участвовал в американской программе в 1990-х годах.

    13 декабря 2025, 17:44
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    В Финляндии завели уголовное дело на Грету Тунберг
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские правоохранители завели уголовное дело в отношении шведской экоактивистки Греты Тунберг, об этом пишут местные СМИ.

    На Тунберг завели дело по статье о противодействии стражам порядка, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Helsingin Sanomat.

    Речь об участии в демонстрации Extinction Rebellion в центре Хельсинки, которая проходила 25 июня 2024 года.

    Ранее Тунберг оштрафовали на 150 евро и временно лишили права въезжать в Венецию из-за участия в экологической акции на Гранд-канале.

    13 декабря 2025, 12:27
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    ВС России нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам нанесли массированный удар по украинскому ВПК и объектам энергетики, обеспечивающих их работу, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился ночью с помощью высокоточного оружия наземного и морского базирования, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и дальние беспилотники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее Минобороны сообщало, что ВС России 6 по 12 декабря нанесли массированный и пять групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам.

    Целями ударов были транспортная, аэродромная и портовая инфраструктура, используемая ВСУ, цеха сборки, места хранения, подготовки и запуска дронов дальнего действия, склады ГСМ и т.д.

    13 декабря 2025, 03:13
    В Саратове один человек погиб в ходе атаки беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате повреждений на объектах гражданской инфраструктуры в Саратове, связанных с атакой беспилотников, погиб один человек.

    Объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в Саратове, передает РИА «Новости».

    Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате инцидента погиб один человек.

    Ранее губернатор предупреждал о риске атаки беспилотников на территории Саратовской области.

    Причины произошедшего и конкретные подробности об ущербе не уточняются.

    На данный момент предпринимаются меры по ликвидации последствий атаки и обеспечению безопасности жителей региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Твери эвакуируют жителей многоэтажного дома после атаки БПЛА, в результате которой пострадали шесть взрослых и один ребенок.

    Беспилотник-камикадзе повредил многоквартирный жилой дом и газопровод в Калининском районе Горловки.

    В селе Бирюч Белгородской области беспилотник привел к тяжелому ранению женщины после удара по частному дому.

