Следователи возбудили дело по фатку столкновения поездов в Пензенской области
По факту столкновения поездов со сходом с рельсов не менее 23 цистерн и разливом мазута возбуждено уголовное дело, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Уголовное дело по факту столкновения поездов с последующим разливом мазута завело Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, передает ТАСС.
Правоохранители сообщили, что происшествие классифицировано по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
В результате нарушения правил безопасности грузовой поезд столкнулся с маневровым тепловозом, после чего опрокинулись локомотивы и по меньшей мере 23 цистерны. Из некоторых цистерн произошел разлив мазута. В ведомстве подчеркнули, что погибших в результате инцидента нет, однако нанесен значительный материальный ущерб.
В настоящий момент следственные органы выясняют все детали происшествия и причины аварии, уже допрошены свидетели и назначен ряд экспертиз.
В результате схода с рельсов двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом на станции Чаис в Пензенской области площадь загрязнения составила 750 кв. метров.
В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов, для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
В связи со сходом вагонов с рельсов в Пензенской области задержаны шесть поездов.