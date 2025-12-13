Следователи возбудили дело по фатку столкновения поездов в Пензенской области

Tекст: Вера Басилая

Уголовное дело по факту столкновения поездов с последующим разливом мазута завело Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, передает ТАСС.

Правоохранители сообщили, что происшествие классифицировано по статье 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

В результате нарушения правил безопасности грузовой поезд столкнулся с маневровым тепловозом, после чего опрокинулись локомотивы и по меньшей мере 23 цистерны. Из некоторых цистерн произошел разлив мазута. В ведомстве подчеркнули, что погибших в результате инцидента нет, однако нанесен значительный материальный ущерб.

В настоящий момент следственные органы выясняют все детали происшествия и причины аварии, уже допрошены свидетели и назначен ряд экспертиз.

В результате схода с рельсов двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом на станции Чаис в Пензенской области площадь загрязнения составила 750 кв. метров.

В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов, для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.

В связи со сходом вагонов с рельсов в Пензенской области задержаны шесть поездов.