РЖД: После схода вагонов в Пензенской области разлился мазут на 750 кв. метров

Tекст: Вера Басилая

Площадь загрязнения мазутом после аварии на станции Чаис в Пензенской области, предварительно, составляет 750 кв. метров, передает ТАСС. В РЖД сообщили, что на месте происшествия сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом, что привело к разливу топлива.

В компании заявили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия в Пензенской области.

На место аварии выехали специалисты экологической лаборатории РЖД, а также сотрудники «Экоспаса». По данным компании, распространение мазута удалось локализовать на прилегающем к насыпи участке.

РЖД также отметили, что движение поездов по станции Чаис приостановлено до завершения ликвидации последствий происшествия.

Ранее движение пассажирского поезда между Самарой и Петербургом нарушилось после схода грузовых вагонов в Пензенской области.

В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов, для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.

В связи со сходом вагонов с рельсов в Пензенской области задержаны шесть поездов.