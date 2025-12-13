Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.28 комментариев
РЖД: После схода вагонов в Пензенской области разлился мазут на 750 кв. метров
В результате схода с рельсов двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом на станции Чаис в Пензенской области площадь загрязнения составила 750 кв. метров, сообщили в РЖД.
Площадь загрязнения мазутом после аварии на станции Чаис в Пензенской области, предварительно, составляет 750 кв. метров, передает ТАСС. В РЖД сообщили, что на месте происшествия сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом, что привело к разливу топлива.
В компании заявили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия в Пензенской области.
На место аварии выехали специалисты экологической лаборатории РЖД, а также сотрудники «Экоспаса». По данным компании, распространение мазута удалось локализовать на прилегающем к насыпи участке.
РЖД также отметили, что движение поездов по станции Чаис приостановлено до завершения ликвидации последствий происшествия.
Ранее движение пассажирского поезда между Самарой и Петербургом нарушилось после схода грузовых вагонов в Пензенской области.
В Пензенской области после столкновения локомотива с грузовым составом 14 цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов, для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда.
В связи со сходом вагонов с рельсов в Пензенской области задержаны шесть поездов.