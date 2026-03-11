Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
США заявили об уничтожении иранских минных заградителей у Ормузского пролива
ВС США: Уничтожены 16 иранских минных заградителей у Ормузского пролива
Американские силы уничтожили несколько иранских военных кораблей, включая 16 минных заградителей вблизи Ормузского пролива, заявили в Центральном командовании ВС США.
«Силы США 10 марта уничтожили несколько иранских военно-морских судов, включая 16 кораблей – минных заградителей вблизи Ормузского пролива», – говорится в сообщении командования в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Вашингтон ранее подчеркнул, что любые корабли, пытающиеся минировать пролив, будут уничтожены, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила о якобы минировании Ираном Ормузского пролива. Командующий Военно-морскими силами КСИР Алиреза Тангсири объявил о закрытии Ормузского пролива для судов, связанных с США и Израилем.