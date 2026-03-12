  • Новость часаИран запросил у России гуманитарную помощь
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса
    Кадыров осудил ответные удары Ирана
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    Долина заявила о новом взгляде на жизнь
    Вынесен приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
    Стало известно об авиаударе США по ядерному объекту Талеган-2 в Иране
    Крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти
    Венгрия решила вернуть «Ощадбанку» пустые машины инкассаторов
    Алиев сообщил о планах расширить экспорт энергии в Европу
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Как усадить Европу за стол переговоров

    Европа в урегулировании украинского конфликта все же нужна. По той простой причине, что без нее полноценное мирное соглашение, которое устранит все первопричины конфликта, невозможно. Вопрос в том, кто именно в Европе может взять на себя эту роль.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин СВО устраняет ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    56 комментариев
    12 марта 2026, 15:03 • Новости дня

    Фонд «Защитники Отечества» помог получить медпомощь 280 тыс. ветеранам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Защитники Отечества» оказал поддержку в получении медицинской помощи и реабилитации более 280 тыс. ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

    «Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда», – подчеркнула статс-секретарь – замминистра обороны и председатель фонда Анна Цивилева.

    По ее словам, ветеранам доступны лучшие клиники, специалисты и передовые технологии отечественной медицины.

    Фонд тесно взаимодействует с Минздравом и региональными властями для обеспечения доступности и качества медицинской помощи. В каждом регионе определены ведущие медицинские учреждения по основным профилям, а при необходимости пациенты могут быть направлены в федеральные клиники. С 2024 года действует программа углубленной диспансеризации для защитников и их семей, транспорт к месту обследования и обратно обеспечивает фонд.

    В 2025 году программу диспансеризации прошли более 105 тыс. ветеранов – это вдвое больше, чем годом ранее. В результате обследований выявлено около 85 тыс. случаев заболеваний, из них более 20 тыс. – впервые. Более 23 тыс. ветеранов были направлены на медицинскую реабилитацию, а свыше 55 тыс. взяты под наблюдение врача.

    В общей сложности в 2025 году на реабилитацию направлены более 25 тыс. ветеранов, а санаторно-курортное лечение и курс реабилитации прошли более 20 тыс. защитников и членов их семей. Особое внимание фонд уделяет психологической поддержке: в филиалах фонда работают 400 медицинских психологов и 300 педагогов-психологов, а также доступны услуги специалистов МЧС.

    Фонд развивает региональные практики, такие как семейная реабилитация в Рязанской области и уникальный проект «Сурское мужество» в Пензенской области, где ветераны-инвалиды проходят трехнедельные программы восстановления и интеграции. Поддержку можно получить также через горячую линию Минобороны и онлайн-портал СВОИРОДНЫЕ.РФ.

    11 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА

    «Газпром» сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктуру «Турецкого потока» на Кубани

    Инфраструктура «Турецкого потока» на Кубани подверглась атаке украинских БПЛА
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компрессорная станция «Русская» в Краснодарском крае подверглась атаке средствами воздушного нападения.

    Станция расположена в Анапском районе в пяти километрах от Черноморского побережья и является начальной точкой газопровода «Турецкий поток», передает РИА «Новости».

    «Сегодня в очередной раз средствами воздушного нападения был атакован объект газотранспортной инфраструктуры на юге России – компрессорная станция «Русская», – сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

    Минобороны России уточнило, что за атакой стоит Киев, целью было прекращение поставок газа европейским потребителям.

    В районе станции «Русская» российские военные сбили десять беспилотников, объект не получил повреждений. Также украинские военные пытались нанести удары по станции «Береговая» вблизи Туапсе, обслуживающей «Голубой поток», однако атаки были предотвращены.

    Всего за последние две недели силовые структуры отразили 12 нападений на объекты «Газпрома» на юге России.

    На прошлой неделе Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров на газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

    Комментарии (13)
    12 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ

    Депутат Колесник: Раскрытое финансирование Галицким ВСУ не списать на ошибки в бизнесе

    В Госдуме оценили иск против Александра Галицкого за финансирование ВСУ
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские бойцы в зоне СВО отстаивают будущее страны и отдают за это свои жизни. В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее ГП установила, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направил за последние годы украинским оборонным компаниям более 50 млн долларов.

    «Финансирование ВСУ – это не какие-то ошибки в бизнесе или бизнес-история. Мягко говоря, дело пахнет нехорошо», – отметил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, выделение фондом Александра Галицкого более 50 млн долларов украинским компаниям – лишь «верхушка айсберга». «Речь идет фактически о поддержке киевских властей, а также о поощрении обстрелов российских регионов и убийства солдат ВС России», – уточнил собеседник.

    Как считает парламентарий, не имеет значения, кто оказывает помощь ВСУ – простые граждане или юридические лица – и даже в каких объемах. Важнее в этом случае умысел, добавил Колесник. «Наши парни в зоне спецоперации защищают мирное население, отстаивают будущее России и отдают за это свои жизни. Благодаря им планы коллективного Запада по уничтожению страны неосуществимы», – подчеркнул он.

    «В это время помогать противнику с моральной точки зрения мерзко, а согласно Уголовному кодексу – измена», – добавил депутат. Он указал, что в деле Галицкого разберутся уполномоченные органы, в том числе Следственный комитет, структуры ФСБ. «Конечную оценку деятельности Галицкого и его холдинга даст суд», – заключил Колесник.

    Ранее Генпрокуратура направила в Тверской суд Москвы иск о признании бизнесмена Александра Галицкого и его фонда Almaz Capital Partners участниками экстремистского объединения. «Фонд декларирует, что осуществляет исключительно коммерческую и инвестиционную деятельность. Однако фактически прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине», – сообщил источник «Интерфакса».

    Отмечается, что в 2008 году в штате Калифорния (США) гражданин России и Нидерландов Галицкий основал венчурный фонд, который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна. До 2014 года фонд имел представительство в Москве, осуществлял капитальные вложения в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».

    Однако после антиконституционного переворота в Киеве структура изменила свое отношение к правопорядку в России и поддержал политику Киева, а после возвращения Крыма и Севастополя в состав РФ присоединился к санкциям США и Евросоюза, прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу.

    После начала СВО, как установили в Генпрокуратуре, инвестиционный холдинг официально осудил действия российского руководства и вооруженных сил страны, расценил их как «вторжение» и присоединился к западным рестрикциям. В ходе надзорной проверки установлено, что за последние годы фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    По данным ГП, указанные средства направлялись на прямое финансирование повышения боеготовности вооруженных сил Украины, в состав которых входят признанные в России террористическими и экстремистскими организациями формирования, такие как «Азов», «Айдар» и «Правый сектор».

    Дочерние структуры Almaz Capital Partners взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, «Юнайтед24», через которую централизованно осуществляется сбор денежных средств для закупки вооружения, техники и провизии на нужды ВСУ.

    Бизнесмен продолжает владеть высоколиквидным имуществом на территории России, значительными финансовыми ресурсами. Например, ему принадлежат квартира и пять машино-мест в Москве, загородный коттедж в Московской области совокупной рыночной стоимостью более одного млрд рублей. На счетах размещено свыше семи млрд рублей, пишут «Ведомости».

    Как отметили в Генпрокуратуре, убеждения Галицкого основываются на проукраинской позиции. «Крайние формы антагонизма к российскому государству и его народу, которые проявляют ответчики, финансируя военные действия украинских властей, способствуют только усилению террористического давления. В результате неминуемо растет количество погибших и раненых среди мирного населения нашей страны», – цитирует издание исковые требования.

    Такие обстоятельства, указано в нем, позволяют квалифицировать ответчиков – Галицкого и его венчурный фонд – как членов единой группы, целями которой являются воспрепятствование законной деятельности государственных органов России, нарушение территориальной целостности страны. В связи с этим ГП требует признать Галицкого и его фонд как экстремистское объединение, запретить его деятельность, а также обратить в доход государства имущество бизнесмена и конфисковать средства с банковских счетов.

    Комментарии (13)
    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    За что испанцы считают Мерца трусом

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 17:23 • Новости дня
    Венецианскую биеннале пригрозили лишить финансирования за приглашение России

    ЕК заявила о лишении гранта в два млн евро Венецианской биеннале за приглашение России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венецианская биеннале рискует потерять грант на два млн евро из-за допуска России к участию в выставке в этом году, сообщили в Еврокомиссии.

    Еврокомиссия может лишить Венецианскую биеннале гранта в размере два млн. евро за приглашение России открыть собственный павильон на выставке. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

    «Это грант в размере два млн евро на период в три года», – заявил Ренье. Он уточнил, что средства из гранта идут на обучение и кинопроизводство.

    Россия последний раз представляла свой проект в павильоне на Венецианской биеннале в 2021 году, тогда экспозиция получила почетное упоминание жюри.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Еврокомиссия заявила, что участие представителей России в Венецианской биеннале якобы противоречит антироссийскому санкционному режиму ЕС.

    До этого Украина потребовала от организаторов биеннале запретить участие российской делегации после их долгого отсутствия.

    Напомним, российский павильон должен открыться на выставке 9 мая и будет работать до 22 ноября 2026 года, представляя проект «Дерево укоренено в небе» с акцентом на искусство регионов России.


    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    Завод «Москвич» прекратил выпуск модели «Москвич 5»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проект «Москвич 5» официально закрыт, сообщила менеджер по продукту и потребительским свойствам АО МАЗ «Москвич» Светлана Новицкая.

    По ее словам, компания протестировала модель и пришла к выводу, что «потребительские свойства не соответствовали нашим ожиданиям», передает «Российская газета». Все выпущенные автомобили «Москвич 5» либо будут утилизированы, либо поступят на вторичный рынок, так как они прошли сертификацию.

    Новицкая также рассказала, что компания продолжит развивать две существующие линейки – на базе MG и JAC. Она подчеркнула, что «Москвич 3» останется в производстве, а планы по его локализации останутся масштабными.

    Кроме того, Новицкая сообщила, что завод работает над новыми моделями, включая седан на базе MG.

    На прошлой неделе «Москвич» начал продажи новых кроссоверов М70 и М90.

    Ранее продажи новых авто в России обновили антирекорд десятилетия.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей

    Суд заочно арестовал гражданина США по делу о крупном ущербе «ВСМПО-Ависма»

    Гражданин США обвиняется в ущербе «ВСМПО-Ависма» на пять млрд рублей
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд Екатеринбурга заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу гражданину США Игорю Райхельсону, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

    Решение было принято по ходатайству следствия, которое считает, что бывший руководитель корпорации «ВСМПО-Ависма» нанес предприятию ущерб на сумму более 5,1 млрд рублей, передает ТАСС.

    В объединенной пресс-службе судов региона уточнили, что мера пресечения в виде заключения под стражу начнет действовать с момента задержания Райхельсона на территории России.

    Райхельсон объявлен в международный розыск.

    В прошлом году бывшему главе «ВСМПО-Ависма» Михаилу Воеводину и еще пяти фигурантам вменили хищение более 1,5 млрд рублей через завышенные закупки материалов для производства титана.

    Комментарии (3)
    11 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    Песков назвал тревожными попытки Киева атаковать газопроводы в Черном море
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки атак украинских беспилотников на инфраструктуру газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» вызывают серьезную обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь идет об ударах по компрессорным станциям «Русская» и «Береговая» на российском побережье.

    Информация о попытках киевского режима атаковать беспилотниками инфраструктуру газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» является крайне тревожной, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В частности, речь идет о компрессорной станции «Русская», отвечающей за работу «Турецкого потока», и станции «Береговая», обслуживающей «Голубой поток» на российском берегу.

    Песков отметил: «Новости о попытках нанести удары дронами по компрессорной станции ”Русская“, которая обеспечивает на берегу работу ”Турецкого“ потока, и компрессорной станции ”Береговая“, которая обеспечивает на берегу работу ”Голубого“ потока – это очень тревожная информация».

    Представитель Кремля сообщил, что Россия неоднократно информировала Турцию о планах Киева совершить диверсии на трубопроводах в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что в Киеве при поддержке западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

    Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил наличие у украинских властей подобных планов. А Дмитрий Песков отметил, что взрыв газопровода «Северный поток» со стороны Украины был направлен против немецких совладельцев этой инфраструктуры и энергетической безопасности ЕС.


    Комментарии (12)
    11 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга

    Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра

    Абдразаков назначен новым худруком Михайловского театра Петербурга
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Михайловском театре Санкт-Петербурга появился новый художественный руководитель – им стал народный артист России Ильдар Абдразаков, сообщили власти города.

    Новым художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге стал народный артист России Ильдар Абдразаков. О назначении сообщил губернатор города Александр Беглов на встрече с коллективом театра, передает РИА «Новости».

    В ходе выступления Беглов отметил: «Сегодня открывается новая страница в истории театра, назначен новый художественный руководитель», после чего официально представил Абдразакова труппе.

    Абдразаков – признанный во всем мире оперный певец, режиссер и общественный деятель, который с декабря 2024 года также возглавляет Севастопольский театр оперы и балета. На посту худрука Михайловского театра он сменил Владимира Кехмана, проработавшего в этой должности почти 19 лет и ушедшего в январе.

    После ухода Кехмана обязанности худрука временно исполнял главный дирижер театра Александр Соловьев. Новое руководство связывает с Абдразаковым надежды на развитие театра и сохранение его культурных традиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали о возможности назначения Ильдара Абдразакова на пост в Михайловском театре Петербурга еще 12 февраля.

    Напомним, Владимир Кехман покинул должность художественного руководителя Михайловского театра 16 января после того, как в июле прошлого года давал показания в Следственном комитете по делу о растрате средств.

    10 декабря 2025 года президент Владимир Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России.


    Комментарии (4)
    11 марта 2026, 19:40 • Новости дня
    Сокращен срок передачи государству невостребованных на таможне автомобилей
    Сокращен срок передачи государству невостребованных на таможне автомобилей
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон, сокращающий срок хранения невостребованных на таможне автомобилей и товаров с 60 до 30 дней, после чего имущество будет передаваться в федеральную собственность.

    Закон внесен правительством России и вносит поправки в действующее законодательство о таможенном регулировании, передает ТАСС.

    Член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин отметил, что с апреля 2023 по декабрь 2024 года на сайте ФТС размещались сведения о 88 транспортных средствах с грузами весом около 400 тонн. По его словам, владельцы вернули себе лишь 6% товаров и практически все – в первую неделю размещения информации. Говырин подчеркнул, что длительный срок обращения имущества в госсобственность приводил к порче товаров, затариванию складов и росту бюджетных расходов.

    Документ также уточняет полномочия таможенных органов по остановке автомобилей и порядок их взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти. Определены условия хранения транспортных средств и товаров, а также порядок передачи сведений в случае выявления нарушений, не относящихся к компетенции таможни.

    В случае обнаружения таких нарушений, информация передается в уполномоченный федеральный орган, а транспорт либо товар возвращается владельцу. Закон вступит в силу через 90 дней после его официального опубликования.

    В прошлом году владивостокская таможня зафиксировала рекордный прирост ввоза авто.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    «Радио Судного дня» передало шесть новых сообщений

    В эфире «Радио Судного дня» прозвучали шесть новых сообщений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В эфире загадочной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение».

    Шесть новых сигналов прозвучали в эфире загадочной радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Среди них появились сообщения с необычными названиями: «Греховный» в 12.45 по московскому времени и «Опустение» четырьмя минутами позднее – в 12.49.

    Далее, в течение часа с 13.00 до 14.00 мск, радиостанция передала еще три сигнала: «Абстракция» прозвучала в 13.24, «Блицосидр» – в 13.41, а «Вихлянье» – в 13.43. Последний зафиксированный сигнал был отмечен в 14.05 и назывался «Барак».

    УВБ-76 –  военная радиостанция, начавшая вещание еще в 1970-х годах. Она также получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного непрекращающегося звукового сигнала, который транслируется на коротких волнах почти круглосуточно. Периодически радиостанция передает кодированные голосовые сообщения, вызывая интерес и спекуляции среди радиолюбителей по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне радиостанция «Судного дня» передала в эфир слова «Бухозуд» и еще два слова. Неделей ранее на частоте «Жужжалки» прозвучал сигнал под названием «Плескание». А 11 февраля радиостанция «Судного дня» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    В Ульяновске задержали банду черных риэлторов

    В Ульяновске задержали черных риелторов по делу о мошенничестве и попытке убийства

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ульяновской области раскрыта преступная группа, члены которой подозреваются в мошенничестве с квартирами и подготовке убийства собственницы недвижимости, сообщает СК России.

    Следственные органы СК России по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью и приготовлении к убийству. Как сообщает СК РФ, по версии следствия, 45-летняя жительница Ульяновска создала незаконную схему по отъему квартир у одиноких граждан с алкогольной зависимостью, привлекая еще пятерых соучастников. Преступники входили в доверие к жертвам, изолировали их и уговаривали продать жилье по заниженной цене.

    Следователи установили, что организатор группы также планировала убийство одной из потерпевших. Одна из подельниц должна была подмешать потерпевшей сильнодействующее вещество, которое в сочетании с алкоголем могло привести к летальному исходу. Однако сообщница отказалась исполнять преступный план и уведомила правоохранителей о готовящемся преступлении.

    В результате совместных действий сотрудников региональных управлений СК России, МВД и Росгвардии были задержаны все шесть участников преступной группы. В отношении организатора и двух наиболее активных сообщников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии двух мужчин за насильственное склонение соседки к уступке доли в квартире и нападение на журналистов ВГТРК.

    Ранее Самарский областной суд приговорил «черных риэлторов» к длительным срокам лишения свободы за убийства и похищения людей ради квартир.

    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 20:37 • Новости дня
    Макрон сообщил о сохранении санкций G7 против России

    Макрон сообщил о сохранении антироссийских санкций G7

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидеры Группы семи договорились не снимать санкции с России, несмотря на перебои с поставками нефтепродуктов, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи лидеров G7 сообщил на пресс-конференции, что санкции против России останутся в силе. Такое решение принято, несмотря на возникшие сложности с поставками нефтепродуктов и других товаров из-за конфликта на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    «Мы также официально заявили в рамках G7, что эта ситуация ни в коем случае не оправдывает отмену санкций в отношении России, что эта ситуация не должна ослабить наше внимание к поддержке Украины и четкости нашей позиции в отношении санкций против России», – заявил Макрон.

    Он признал, что прекращение движения торговых судов через Ормузский пролив привело к трудностям с поставками нефтепродуктов и удобрений, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве. Французский лидер добавил, что страны G7 работают над мерами по снижению негативных последствий для мирового рынка и напомнил о решении Международного энергетического агентства высвободить 400 млн баррелей нефти из резервов.

    Макрон также отметил, что лидеры G7 намерены проводить переговоры с другими странами, чтобы избежать ограничительных мер в отношении экспорта. По его словам, некоторые государства уже приняли решения, затрудняющие мировую торговлю или вызывающие неправильные сигналы на рынках.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил, что рост цен на энергоносители не станет поводом для смягчения санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    До этого Wall Street Journal описала рост спроса на российскую нефть и обсуждение возможного смягчения санкций на фоне войны в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили об отмене части нефтяных санкций против ряда стран для сдерживания роста цен на энергоносители.


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 17:54 • Новости дня
    Mitsubishi оформила два новых товарных знака в России

    Mitsubishi зарегистрировала в России два новых товарных знака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Японская компания Mitsubishi оформила исключительные права на товарные знаки S-AWC и XPANDER в России с правом действия до апреля 2035 года.

    Японская корпорация Mitsubishi зарегистрировала в России два новых товарных знака. Речь идет о знаках S-AWC и XPANDER, которые относятся к автомобильной тематике и охраняются по классу № 12 международной классификации товаров и услуг. В этот класс входят автомобили, а также их комплектующие и принадлежности, сообщает ТАСС.

    Заявки на регистрацию были поданы из Японии в апреле 2025 года, однако регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) завершили только в марте текущего года. Исключительное право на использование этих товарных знаков закреплено до 4 апреля 2035 года.

    Напомним, что в апреле 2022 года, Mitsubishi Motors остановила производство на своем заводе в Калуге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце февраля компания Mitsubishi зарегистрировала в России четыре товарных знака для автомобилей и комплектующих.

    До этого китайская компания Huawei также зарегистрировала в России товарный знак для выпуска автомобилей. А глава Роспатента Юрий Зубов отметил рост активности зарубежных и российских компаний в сфере регистрации интеллектуальной собственности.


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 16:36 • Новости дня
    Иностранный волонтер погиб при атаке дронов ВСУ в Курской области

    Волонтер из Сент-Китс и Невис погиб при атаке дронов ВСУ в Курской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Курской области в результате удара FPV-дрона по гражданскому автомобилю погиб волонтер, являвшийся гражданином Федерации Сент-Китс и Невис, сообщают местные власти.

    Вооружённые силы Украины атаковали гражданский автомобиль в Курской области с помощью FPV-дрона квадрокоптерного типа. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мах, нападение произошло ночью на автодороге Дьяконово – Суджа, недалеко от села Большое Солдатское в Большесолдатском районе.

    Губернатор сообщил: «В результате удара множественные ранения получил 40-летний водитель авто – волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис. По дороге в больницу, к глубокой скорби, он скончался». Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в результате ударов ВСУ в Курской области пострадали четыре человека.

    До этого, 27 февраля доброволец «БАРС-Курска» погиб при исполнении служебного долга после нападения ВСУ на энергетический объект в Беловском районе. В тот же день при атаке беспилотника ВСУ в Сеймском округе Курска  погиб сотрудник автосервиса.


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Минздрав предложил включить онковакцины в программу ОМС

    Минздрав внес в проект ОМС 2026 года мРНК- и пептидные противораковые вакцины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Программа бесплатной медпомощи в 2026 году может пополниться персонализированными вакцинами от рака, включая разработку «Онкопепт» и клеточную иммунотерапию, сообщили в Минздраве.

    Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2026 год будет расширена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав. В нее планируется добавить новые методы противоопухолевой терапии, включая персонализированные мРНК-вакцины, пептидную вакцину «Онкопепт» и клеточную иммунотерапию с генетически модифицированными компонентами.

    В пояснительной записке к проекту постановления подчеркивается, что новые методы лечения войдут в раздел высокотехнологичной медицинской помощи, а расходы на них будут определяться отдельно для каждого этапа, поскольку курс терапии длится более полугода и связан с высокими затратами.

    Вводить вакцины планируется поэтапно: первый и второй этапы – однократно и двукратно, третий – пять раз. Авторство вакцин принадлежит НИЦЭМ Гамалеи, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии им. Блохина Минздрава России.

    Ранее в России анонсировали разработку вакцины против рака поджелудочной железы. До этого в стране начался активный отбор пациентов с метастатическим колоректальным раком для клинического применения новой онковакцины «Онкопепт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые завершили доклинические испытания вакцины против рака осенью 2024 года.


    Комментарии (0)
    11 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Госдума наделила ФАС правом пересматривать завышенные тарифы ЖКХ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума на заседании 11 марта одобрила во втором и окончательном чтениях пакет законов, усиливающих государственный контроль за установлением тарифов, прежде всего в сфере ЖКХ. Изменения поддержали все думские фракции. Теперь ФАС сможет самостоятельно корректировать предельные тарифы в регионах.

    Парламентарии во втором и третьем чтениях одобрили изменения, поддержанные всеми фракциями, сообщается на сайте Госдумы. Основная цель новых норм – усилить роль Федеральной антимонопольной службы в регулировании тарифов и ввести более строгую ответственность для чиновников.

    В соответствии с одним из принятых документов ФАС получила право самостоятельно пересматривать предельные тарифы, если ее предписания по регулированию нарушаются. В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесены изменения, предусматривающие безальтернативное наказание в виде дисквалификации для должностных лиц, не выполнивших указания ФАС.

    Поправками в КоАП также вводится ужесточенная ответственность для региональных чиновников, отвечающих за тарифную политику: за неоднократное игнорирование законных решений антимонопольного ведомства предусмотрена безальтернативная санкция в виде дисквалификации сроком до трех лет.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что новые решения принимаются в интересах граждан. «Они касаются каждого гражданина, к нам большое количество обращений поступает», – сказал он. Володин отметил, что представители 80 регионов России следили за рассмотрением поправок по видеосвязи.

    Володин напомнил, что ситуация с тарифообразованием остается на парламентском контроле, и при необходимости руководство ФАС будет приглашаться в Думу для отчетов. Принятые нормы позволят по представлению антимонопольной службы отстранять чиновников, замешанных в необоснованном росте тарифов, на срок до трех лет.

    Он добавил, что эти меры являются конкретным инструментом для предотвращения необоснованного повышения платежей в сфере ЖКХ и направлены на защиту интересов россиян и усиление контроля за формированием цен.

    Комментарии (0)
    Главное
    Киев атаковал десятью БПЛА станцию «Турецкого потока» на Кубани
    Минобороны Турции объяснило отказ от С-400 при перехвате ракет
    Politico: Истерика Зеленского отпугивает ключевых партнеров Киева
    Грузия назвалась защитником Евросоюза от внутренних врагов
    Летчик заснял огненный дождь из иранских боеголовок над Израилем
    Стало известно о самоубийстве пострадавшего в теракте в «Крокусе»
    Собянин пообещал завершить весеннюю уборку Москвы к 1 мая

    Почему экстренные меры в борьбе с ценами на нефть могут не сработать

    США и Международное энергетическое агентство готовятся к серьезному энергетическому кризису. В противном случае они не обсуждали бы план распечатать стратегические запасы нефти. Это экстренная мера, которая за всю историю проводилась лишь четыре раза. И это, по сути, единственное, что могут сделать западные страны в экономическом плане. Что из этого выйдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Терактом в Брянске Украина напрашивается на удар «Орешником»

    Вооруженные силы Украины совершили очередное военное преступление: противник атаковал Брянск британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. В результате погибли шесть человек, еще 42 пострадали. В Кремле подчеркнули, что запуск ракет был невозможен без британских специалистов. Какие цели преследует Киев и как Россия ответит на это военное преступление? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы находят в России спасение от топливного коллапса

    «Неверная оценка России ведет Евросоюз к экономическому упадку». Такими словами политологи комментируют весьма показательное явление: граждане тех самых стран, где последние годы проклинают Россию, теперь рвутся в нашу страну за дешевым топливом. И это, возможно, только начало куда более серьезного кризиса. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

      После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    • Война с Ираном – это надолго

      Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2026 году: расписание, предметы, порядок проведения

      Знания российских школьников проверяются не только с помощью ЕГЭ, есть и ряд других инструментов. Один из них –Всероссийские проверочные работы (ВПР). Зачем они нужны, какие классы сдают ВПР в 2026 году, по каким именно предметам, а также каковы сроки и порядок проведения данных экзаменов?

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026: благоприятные дни для посадки, фазы Луны и что сажать

      Апрель – один из самых активных месяцев для садоводов и огородников. Именно в это время начинают массовые посевы, высаживают холодостойкие культуры и готовят грядки к сезону. Многие дачники ориентируются на лунный посевной календарь, который помогает выбрать благоприятные дни для посадки, пересадки и ухода за растениями. Публикуем лунный календарь на апрель 2026 года и список работ в саду и огороде.

    • Как правильно измерять давление: на какой руке мерить, сколько раз в день и главные ошибки

      Артериальное давление – один из главных показателей здоровья сердечно-сосудистой системы. Его повышение часто проходит незаметно, но может привести к серьезным последствиям – инфаркту, инсульту и другим опасным заболеваниям. Поэтому врачи рекомендуют регулярно контролировать давление дома с помощью тонометра. Однако даже небольшие ошибки во время измерения могут исказить результат. Рассказываем, как правильно измерять артериальное давление, на какой руке это делать, сколько раз в день нужно проводить измерения и какие тонометры дают наиболее точные результаты.

    Перейти в раздел

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации