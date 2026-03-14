  • Новость часаЧисло сбитых над Москвой БПЛА превысило 30
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Румыния затягивает Украину в приднестровский конфликт
    Иран назвал Украину законной военной целью
    Столтенберг допустил развал НАТО при президентстве Трампа
    Из-за дефицита топлива европейцам придется отказываться от автомобилей
    ВС России тараном сбили датский дрон RQ-35 Heidrun
    Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА
    Степашин назвал трагедией всю постсоветскую историю Украины
    Глава МИД Приднестровья заявил о массовом закрытии русскоязычных школ в Молдавии
    В Словении прогнозируют присоединение страны к лагерю Орбана в ЕС
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские слышат, как ангелы поют

    Я не помню, в какой момент тихий бунт сменился во мне смирением, с которым пришло и понимание вещи, до которой рано или поздно доходит любой православный человек. Не для себя. Не для старшей. Не для паломников. Я делаю это во славу Божию, вот и всё.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    14 марта 2026, 21:05 • Новости дня

    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России

    Эксперты объяснили причины выпадения КПРФ из тройки ведущих партий России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Отсутствие новых лиц и кадровый кризис, устаревшие методы политической агитации, технологическое отставание и неспособность обновить повестку – эти и другие факторы, по мнению политологов, стали причиной падения рейтингов КПРФ и утраты партией места в тройке крупнейших политических сил страны. Согласно исследованию ВЦИОМ, в марте «Новые люди» вышли на третье место в рейтинге доверия к партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», но уступив «Единой России» и ЛДПР.

    «Главная беда КПРФ – нарастающий разрыв между устаревшей риторикой и актуальными запросами общества. Коммунисты продолжают тиражировать лозунги 90-х (критика олигархов, неприятие экономического курса), тогда как избиратель ждет не ностальгии по прошлому, а внятной экономической программы. В отличие от «Новых людей» и «Единой России», которые говорят с населением на языке конкретных решений, КПРФ использует архаичную риторику, не находящую отклика за пределами своего ядерного электората», – считает политолог Олег Матвейчев.

    По его мнению, партия не смогла предложить содержательной альтернативы политике президента и  текущим вызовам, подменив конструктивную позицию постоянной критикой: «В условиях, когда страна ориентирована на развитие, такая стратегия превращает партию в источник информационного шума, а не в значимого игрока».

    Матвейчев отмечает, что КПРФ также потеряла статус «главной оппозиционной силы», не став при этом конструктивной оппозицией. «В результате образовался вакуум: радикалы уходят к спойлерам, а умеренные избиратели – к партиям, которые предлагают перемены здесь и сейчас», – поясняет он.

    Политолог отмечает, что КПРФ также оказалась не готова к цифровой реальности: «Пока «Новые люди» осваивают соцсети и делегируют полномочия молодым (кейс Владислава Даванкова), коммунисты продолжают делать ставку на «вечных старцев». Геннадий Зюганов с рейтингом 32% (падающим) уже не воспринимается как живой и яркий лидер. Партия не умеет и, видимо, не хочет выращивать новые лица».

    «Все эти факторы – идеологическая слепота, кадровая старость, технологическая отсталость и организационный паралич – ведут к одному: неуклонной маргинализации КПРФ. Если партия не осознает глубину кризиса и не предложит ничего, кроме надоевших лозунгов, она рискует потерять даже тех избирателей, которые поддерживали ее по привычке», – делает вывод Матвейчев.

    Политтехнолог, эксперт ЭИСИ, член Росийской ассоциации политконсультантов Мария Федорова связывает падение рейтингов КПРФ как с проблемами в самой партии, так и с мировым трендом – кризисом левых партий и ростом интереса к партиям правого толка.

    «Как ни странно, я сейчас скажу не о мире в целом, а приведу российский пример – потому что с КПРФ тоже произошло именно это. Когда-то грозная вторая сила стремительно маргинализируется и превращается в политическую погрешность. И никто в этом не виноват, кроме них самих», – пишет она.

    По ее мнению, главная проблема партии заключается в неспособности к переменам:  «Люди меняются, общество меняется, страна меняется – а КПРФ не меняется. Как будто тексты не особенно обновляли с девяностых годов. Есть усталость металла, а есть усталость повестки».

    Федорова считает, что партия уже не воспринимается как реальный представитель интересов социальных групп, на которые она традиционно опиралась. «Попробуйте сказать вслух: "КПРФ выражает интересы рабочих, цифрового пролетариата и незащищенных социальных групп". Ну как? Достоверно звучит? Нет и нет. В этом и есть трагедия – живая политическая сила замариновалась и осталась в прошлом», – отмечает эксперт.

    Кроме того, политолог указывает и на еще одну проблему КПРФ: «Молодые левые избиратели (а они безусловно существуют) не будут голосовать за Зюганова – невозможно даже в теории придумать аргумент, чтобы они на это согласились».

    Политолог Павел Данилин, называет пять причин падения рейтинга КПРФ. Первая из них – содержательный кризис: «В 2026 году больше нельзя «продавать» риторику и лозунги 30-летней давности. Избиратель устал. Программа КПРФ по-прежнему строится на критике экономического курса и «олигархов», но общество давно ушло от этой повестки».

    Еще одной причиной он, как и Федорова, считает «кадровуя старость и доминирование "устаревших вождей"». «"Единая Россия" выдвигала на прошлых выборах звездную пятерку. Умение выращивать «звезд» – это важнейший навык, которого у КПРФ просто нет», – поясняет он.

    Кроме того, коммунисты продолжают терять позиции в регионах – становится меньше дееспособных отделений, способных мобилизовать сторонников, и спонсоров.

    Четвертой причиной Данилин считает технологическую отсталость КПРФ. «Партия застряла в агитации 90-х с образами Ленина и Сталина. Когда-то их пытались «оживлять» нейросетями, но после запрета на генерацию лиц этот инструмент исчез, а нового ничего не появилось. Попытка организовать праймериз выглядит как откровенное и плохое копирование практик «Единой России» – очередное подтверждение отсутствия собственных идей и технологий», – отмечает он.

    Пятой причиной выпадения коммунитов из тройки политических лидеров Данилин называет изменившуюся политическую ситуацию: «Время протеста ушло. В условиях консолидации общества вокруг фигуры президента (рейтинг доверия 77,3%) работать с протестом сложно. Но КПРФ привыкла к тому, что «недовольные» бегут к ней сами. А сейчас - не бегут».

    По его мнению, все эти факторы ведут к маргинализации КПРФ, а партия отпугнуть даже самых преданных сторонников.

    Заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR, политолог Никита Сетов полагает, что обяхснение падению рейтингов КПРФ – очень простое. По словам эксперта, главная причина – несоответствие партийной повестки ожиданиям избирателей.

    «Повестка любой партии требует постоянного обновления и должна быть как минимум реактивной в соответствии с потребностями избирателя. Политическое предложение коммунистов статично и не меняется годами», – подчеркивает он.

    Он также обращает внимание на слабую работу партии с каналами коммуникации и новыми технологиями: «Повестку нужно не только формировать, но и сообщать о ней своему электорату. Тут тоже «красные решения» находятся, скажем так, в застое. Нет новых лиц, нет релевантных технологических решений. Это в итоге приводит к расщеплению традиционного ядра сторонников партии».

    При этом Сетов подчеркивает, что «левое» наследие мировой политической мысли – это кладезь идей и решений. «Но почему-то не для КПРФ», – недоумевает эксперт.

    Согласно последним рейтингам ВЦИОМ о доверии к власти и политическим партиям, уровень поддержки партии «Единая Россия» в начале марта составил 32,1%, увеличившись за неделю на 0,3 процентного пункта. Рейтинг ЛДПР снизился на 0,1 п.п. до достиг 10,1% . Партия «Новые люди» прибавила 0,4 п.п. и обогнала КПРФ, набрав 9,5%. Поддержка КПРФ составила 9,3%, снизившись на 0,8 п.п. Показатель «Справедливой России» снизился до 5,4% – минус 0,7 процентного пункта.

    12 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    В «Единой России» призывают сделать порядок расчета тарифов ЖКХ прозрачным и понятным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Порядок расчета тарифов на жилищно-коммунальные услуги должен быть прозрачным и понятным для граждан, заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По его словам, вопросы, связанные с формированием тарифов, вызывают у людей справедливое недоумение, а модернизация ЖКХ должна стать одним из приоритетов народной программы партии, передает ТАСС.

    Якушев сообщил, что в результате масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры уже удалось заменить около 7 тыс. км сетей и завершить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт почти 600 объектов ЖКХ. Он подчеркнул, что благодаря этим мерам качество услуг улучшилось для миллионов жителей страны.

    В рамках работы по переселению граждан из аварийного жилья удалось расселить около 16 млн кв. метров, а новоселье отпраздновали свыше 920 тыс. человек. Якушев особо отметил, что переезд не был просто сменой плохого жилья на менее плохое – люди получили современные и комфортные квартиры, сообщается на сайте ЕР.

    Также секретарь Генсовета рассказал о расширении программы семейной ипотеки: теперь льготную ставку можно получить не только на новостройки, но и на покупку вторичного жилья в регионах, где мало новых домов. По его данным, более 3 млн граждан воспользовались программами субсидирования ипотечных ставок, что способствует решению жилищного вопроса и поддержке семей.

    В 2024 году «Единая Россия» обеспечила законодательное закрепление стандарта для новых кварталов: их теперь необходимо строить вместе с социальной инфраструктурой – школами, детсадами, поликлиниками. Это, по мнению Якушева, позволит создать для людей комфортное окружение и решить ряд социальных проблем.

    Отдельно Якушев остановился на партийном проекте «Безопасные дороги» – с 2019 по 2025 годы в России построено и отремонтировано свыше 150 тыс. км дорог. Он подчеркнул, что качественные дороги способствуют безопасности, развитию бизнеса и торговли, а также улучшают транспортную доступность для жителей страны.

    Кроме того, Якушев сообщил, что проект «Городская среда» позволил привести в порядок и отремонтировать 50 тыс. общественных пространств и дворов, всего реализовано около 120 тыс. объектов. За период действия народной программы в России введено более полумиллиарда кв. м жилья.

    «Но масштаб будущей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства превосходит достигнутые результаты. В их числе – тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Люди справедливо задают вопросы о том, как они формируются. Порядок расчета тарифов надо сделать прозрачным и понятным для людей. Поэтому модернизация ЖКХ, влекущая снижение аварий и инцидентов на сетях, повышение качества услуг, должна стать одним из ключевых направлений новой народной программы», – заключил Якушев.

    Ранее Госдума наделила ФАС правом пересматривать завышенные тарифы ЖКХ.

    13 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    «Единая Россия» отчиталась о масштабном восстановлении жилья и дорог

    Tекст: Вера Басилая

    На форуме в Ростове-на-Дону партия «Единая Россия» подвела итоги пяти лет реализации «Народной программы», включая благоустройство дворов и поддержку семейной ипотеки.

    О достижениях партии «Единая Россия» за пять лет реализации народной программы сообщил Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

    По словам Якушева, по проекту «Городская среда» приведено в порядок 120 тыс. общественных пространств и дворов. Он отметил, что объекты для благоустройства выбирались самими жителями, а в голосованиях за последние годы участвовали почти 70 миллионов человек.

    «Вместе мы преобразили многие города и поселки, сделали их удобнее, безопаснее и привлекательнее для жизни», – заявил Якушев.

    В исторических регионах, по информации секретаря Генсовета, построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детсадов, более 70 фельдшерских пунктов.

    Якушев добавил, что такие восстановительные работы впервые ведутся в современной истории во время боевых действий, и партия продолжит этим заниматься.

    За время действия народной программы введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расселено 16 млн квадратных метров аварийного фонда, а новое жилье получили 920 тыс. человек. Якушев особо выделил, что люди переехали в современные и комфортабельные квартиры.

    Партия расширила семейную ипотеку, теперь льготные условия доступны на вторичном рынке там, где мало новостроек. Более 3 млн граждан получили поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок, обеспечено законодательное закрепление стандарта – новые кварталы строятся с социальной инфраструктурой.

    По проекту «Безопасные дороги» с 2019 по 2025 годы построили и отремонтировали более 150 тыс. километров дорог. В сфере ЖКХ заменено около 7 тыс. километров сетей и завершен ремонт почти 600 объектов. Якушев заявил о необходимости сделать тарифы ЖКХ прозрачными для граждан и отметил, что модернизация этой сферы станет одним из ключевых направлений новой народной программы.

    На пленарном заседании Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» работает в интересах страны даже в сложные времена, а сильная народная программа – главный аргумент на выборах. По его словам, итоги парламентских выборов определят развитие России, а партия опирается на доверие граждан.

    Партия начала сбор предложений в новую Народную программу, которая будет состоять из двух документов: предвыборная часть с планами на срок парламента и стратегический блок с идеологией и ценностями. Для подготовки программы создан экспертный совет с участием представителей науки, промышленности, участников СВО и других отраслей.

    «Единая Россия» анонсировала проведение в Ростове-на-Дону форума «Есть результат!» по вопросам жилищного строительства и ЖКХ.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев призвал сделать механизм формирования коммунальных тарифов прозрачным и понятным для граждан.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    Иран запросил у России гуманитарную помощь
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Иран запросил помощь в связи с разрушением множества больниц, станций скорой помощи, большим числом раненых, в том числе женщин и детей, пояснила Захарова, передает ТАСС.

    Запрос был направлен к дружественным государствам, включая Россию.

    Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что отправка гуманитарной помощи иранскому народу осуществляется по личному указанию президента Владимира Путина.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Иранские власти сообщали о гибели более 200 мирных жителей и повреждении десятков медицинских учреждений.

    12 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    Путин сменил первого замглавы МВД

    Путин назначил Курносенко первым замглавы МВД России

    Путин сменил первого замглавы МВД
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подписал приказ об освобождении Александра Горового с должности первого заместителя министра внутренних дел и назначении на этот пост Андрея Курносенко.

    Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя главы МВД и назначил на этот пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства Андрея Курносенко. Соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В документе говорится: «Освободить генерал-полковника полиции Горового Александра Владимировича от должности первого заместителя министра внутренних дел Российской Федерации. Назначить генерал-лейтенанта полиции Курносенко Андрея Анатольевича первым заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности».

    Горовой начал службу в органах внутренних дел в 1982 году, работал в Красноярском крае, затем возглавил ГУ МВД по Ставропольскому краю. С июня 2011 года он занимал пост первого заместителя министра внутренних дел.

    Курносенко работает в системе МВД с 1995 года. В разное время он занимал руководящие должности в Башкортостане, а с декабря 2015 года возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России принял участие в итоговой коллегии МВД и назвал повышение раскрываемости приоритетом работы ведомства. Также глава государства отметил рост числа экстремистских преступлений в России.


    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Посол Ирана допустил первую встречу Путина и Хаменеи на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    13 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий страны
    ВЦИОМ: «Новые люди» вошли в тройку ведущих партий страны
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Вера Басилая

    ВЦИОМ опубликовал рейтинги доверия к власти и политическим партиям. Впервые «Новые люди» показали высокий результат. Уровень доверия Путину достиг 77,3%, а партия «Новые люди» вышла на третье место в рейтинге доверия к власти и политическим партиям, опередив КПРФ и «Справедливую Россию», следует из опроса.

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 77,3% респондентов, следует из данных опроса ВЦИОМ.

    Деятельность президента одобряют 72,9% граждан. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 48,9% участников опроса, а правительства в целом – 47,1%.

    Уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 32,1%, главе «Справедливой России» Сергею Миронову – 30,6%. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий получил 18,9%, снизив результат на 3,5 п. п. Рейтинг лидера «Новых людей» Алексея Нечаева вырос до 10,9%, прибавив за неделю 2,6 п. п.

    Электоральная поддержка «Единой России» достигла 32,1%. В тройку лидеров вошли ЛДПР с 10,1% и «Новые люди», набравшие 9,5%.

    Уровень поддержки КПРФ снизился до 9,3%, а «Справедливой России» – до 5,4%.

    Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан с 2 по 7 марта 2026 год.

    13 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание защите и эвакуации российских сотрудников, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Президент глубоко погружен в ситуацию на ядерном объекте и лично контролирует вопросы безопасности персонала, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главе государства регулярно докладывают о положении дел.

    «Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

    По словам Лихачева, доклады касаются не только защиты людей, но и перспектив развития строительных и производственных процессов. Особое внимание уделяется маршрутам вывоза сотрудников.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока иранской АЭС.

    До этого Росатом временно остановил строительство новых энергоблоков из-за боевых действий.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о взрывах вблизи линии защиты объекта.

    14 марта 2026, 11:56 • Новости дня
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    Путин поздравил Наину Ельцину с 94-летием
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин направил вдове первого главы государства Наине Ельциной поздравительную телеграмму по случаю ее 94-летия и пожелал здоровья и благополучия.

    Президент России Владимир Путин поздравил вдову первого главы государства Наину Ельцину с днем рождения, ей исполнилось 94 года. В поздравительной телеграмме Путин отметил: «Ваши замечательные человеческие качества – искренность, отзывчивость, неизменно внимательное, доброе отношение к людям – вызывают глубокое уважение». Также президент пожелал Ельциной крепкого здоровья, благополучия ей, ее родным и близким.

    Наина Ельцина родилась 14 марта 1932 года в деревне Титовка Оренбургской области в большой семье. Во время учебы она познакомилась с Борисом Ельциным, их брак состоялся в 1956 году. В 1985 году супруги переехали в Москву, где Борис Ельцин занял руководящие посты в ЦК КПСС. После его избрания президентом России в 1991 году Наина стала первой леди страны.

    Свою роль Наина Ельцина всегда трактовала скромно, считая себя, в первую очередь, женой, мамой и бабушкой. После смерти Бориса Ельцина в 2007 году она старалась оставаться в тени. С 2007 года Наина Ельцина получает ежемесячное пособие как вдова первого президента, установленное указом Владимира Путина. В 2017 году она была награждена орденом Святой великомученицы Екатерины за вклад в гуманитарные программы и благотворительность.

    Ранее, 1 февраля, Путин позвонил Наине Ельциной и поздравил ее с 95-летием со дня рождения Бориса Ельцина. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Борис Ельцин занимает важное место в истории страны и память о нем сохраняется.

    12 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин поддержал продвижение многодетности как нового бренда России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева сделать многодетность престижной, отметив 50% рост числа многодетных семей в регионе за десять лет.

    Владимир Путин поддержал идею популяризации многодетности на встрече с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым, сообщается на сайте Кремля.

    Солнцев отметил, что в регионе существует широкий спектр мер поддержки семей с детьми, однако ключевым считает именно формирование моды на многодетность.

    «Нужно популяризировать, чтобы было модно, чтобы, если много детей, говорили, что это здоровая семья, это крепкая семья. Это должно как бренд быть», – заявил губернатор.

    «Согласен, это так и есть», – поддержал его Путин. Он отметил, что число многодетных семей в регионе растет.

    Солнцев уточнил, что за последние десять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось на 50%. По его словам, сейчас в Оренбургской области проживают 32 100 многодетных семей, в которых воспитывается 105 тысяч детей. Он также сообщил, что для таких семей предусмотрены специальные выплаты и помощь с первоначальным взносом на ипотеку.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что многодетные семьи должны стать нормой в России.

    Путин назвал поддержку таких семей безусловным стратегическим приоритетом для страны. До этого российский лидер призвал сделать большую традиционную семью модным трендом развития государства.

    13 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Эксперт: «Новые люди» могут закрепить себя в статусе третьей политической силы страны

    Политолог Ухов объяснил вхождение «Новых людей» в тройку популярных партий России

    Эксперт: «Новые люди» могут закрепить себя в статусе третьей политической силы страны
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Новые люди», являясь самой молодой и малочисленной думской фракцией, демонстрируют высокую эффективность: партия лидирует по числу законотворческих инициатив, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. По его мнению, третью строчку в рейтинге ВЦИОМ партии обеспечила работа в цифровой повестке, взвешенная позиция в вопросах интернет‑регулирования, выстроенный диалог с молодежью, городским электоратом и взаимодействие с независимыми региональными лидерами.

    «Новые люди» – самая молодая парламентская партия и обладатель самой малочисленной фракции в Госдуме. Однако именно они показали наибольшую эффективность по количеству внесенных и принятых законопроектов», – объяснил политолог Илья Ухов.

    «Кроме того, партия успешно работает с повесткой регулирования в интернете и построением Россией безопасного цифрового контура. «Новые люди» выступают за поиск правильного баланса в вопросах блокировок и сами ведут это направление», – продолжил спикер.

    «В целом партии удалось найти верный тон в диалоге с молодежью, а также с бизнесом, ориентированным на сферу услуг. Это помогло «Новым людям» заслужить доверие у значительной части городского электората», – детализировал аналитик.

    «Помимо этого, партия аккумулировала независимых лидеров в регионах. Яркий пример – замруководителя фракции Сардана Авксентьева, которая выстроила правильную рамку взаимодействия с властями Якутии и активно работает над повышением информированности избирателей о деятельности партии», – указал эксперт.

    «Важно, что «Новые люди» не являются политической силой «вождистского» толка. Их лидер Алексей Нечаев не стремится замкнуть на себе все вопросы. Партийные структуры, работающие в медиаполе, находят оптимальные инструменты для информирования населения о работе партии», – подчеркнул политолог.

    «Все перечисленное позволило «Новым людям» занять третье место в электоральном рейтинге по итогам опроса ВЦИОМ. Думаю, если нынешний тренд сохранится до парламентской кампании, у партии есть реальные шансы стать третьей политической силой в стране», – резюмировал Ухов.

    Ранее аналитический центр ВЦИОМ обнародовал в своем Telegram-канале рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержки политических партий на основе опроса, проведенного со 2 по 8 марта.

    «Новые люди» в электоральном рейтинге партий набрали 9,5% и заняли третье место после «Единой России» и ЛДПР. Лидер партии Алексей Нечаев 2,6 п.п. за неделю – больше других, предложенных в опросе политиков.

    Ранее участники круглого стола Экспертного института социальных исследований рассказали об итогах, планах и перспективах «Новых людей». По словам спикеров, партия претендует на второе место в Госдуме. Для увеличения поддержки ей необходимо мобилизовывать электорат, усиливать сигналы и мотивацию для голосования.

    13 марта 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин поздравил Алферову с 75-летием

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин направил поздравление народной артистке Ирине Алферовой по случаю ее 75-летия, особо отметив ее творческую самоотдачу, сообщила пресс-служба Кремля.

    Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В своем обращении глава государства отметил: «Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу». Путин также пожелал актрисе здоровья, успехов и всего наилучшего.

    Ранее с юбилеем Ирину Алферову поздравил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул, что творчество актрисы способствует укреплению дружбы между Россией и Белоруссией, а созданные ею образы стали примером женственности и красоты для миллионов поклонников, передает ТАСС.

    Лукашенко пожелал Алферовой доброго здоровья, вдохновения и благополучия.

    Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. С 1993 года она выступает на сцене московского Театра на Трубной, ранее известного как «Школа современной пьесы». Широкую известность актрисе принесла роль Констанции Бонасье в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» 1978 года.

    За свою карьеру Алферова снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, став одной из самых узнаваемых артисток отечественного кино и театра.

    Напомним, 17 января Путин впервые поздравил артистов с новым профессиональным праздником.

    13 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин предложил Совбезу обсудить новые меры защиты инфраструктуры

    Путин обсудил с Совбезом дополнительные меры защиты критической инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с постоянными членами Совбеза вынес на повестку дня вопросы усиления безопасности ключевых объектов жизнеобеспечения.

    Президент России Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

    «У нас на повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры», – заявил Путин.

    В совещании приняли участие Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Дмитрий Медведев, Антон Вайно, Сергей Шойгу, Андрей Белоусов, Владимир Колокольцев, Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

    С докладами выступили Александр Новак, Виталий Савельев и Ирек Файзуллин. Участники рассмотрели предложения по усилению безопасности и координации действий различных ведомств для защиты объектов инфраструктуры.

    Ранее Владимир Путин заявил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность энергетической и транспортной инфраструктуры.

    14 марта 2026, 07:11 • Новости дня
    Спецназ ВС РФ дронами уничтожил бронемашину MaxxPro под Добропольем

    Tекст: Денис Тельманов

    Бронеавтомобиль MaxxPro с мощной западной системой РЭБ был уничтожен российскими ударными беспилотниками в районе Доброполья вместе с украинским экипажем.

    Расчет ударных беспилотников 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа выследил и уничтожил бронеавтомобиль MaxxPro ВСУ, оборудованный современными натовскими средствами радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий с позывным «Сокол» сообщил агентству: «Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем 56-го ОБСпН 51-й армии Южного военного округа, действующий в составе группировки войск 'Центр' в районе Доброполья, выследил и уничтожил тяжелый бронеавтомобиль ВСУ MaxxPro производства США».

    По его словам, на бронемашине находилась группа украинских боевиков и десант, которые были хорошо подготовлены и экипированы. MaxxPro был оснащен многослойным антидроновым комплексом пассивной защиты и мощной современной системой РЭБ производства стран НАТО. Однако оператор российского беспилотника на оптоволокне смог обойти защиту и нанести точный удар, полностью уничтожив машину.

    Уцелевшие при ударе украинские бойцы попытались эвакуироваться и скрыться, но второй российский ударный БПЛА выследил, догнал и уничтожил их. Кадры объективного контроля подтвердили успешность операции.

    Доброполье, где произошел инцидент, является важным логистическим центром к северу от Красноармейска. Глава ДНР Денис Пушилин назвал будущее освобождение Доброполья стратегически важным для хода боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России утром в пятницу перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Вооруженные силы России с 7 по 13 марта нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на атаки Киева, поразив предприятия ВПК Украины, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Системы ПВО России за десять часов сбили 42 украинских беспилотника самолетного типа.

    12 марта 2026, 11:40 • Новости дня
    Путин наградил главу Боткинской больницы орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Боткинской больницы Алексей Шубинин удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за значительный вклад в развитие медицины и науки.

    Президент Владимир Путин подписал указ о награждении директора Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексея Шубинина орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из указа на сайте опубликования правовых актов.

    В документе отмечено, что Шубинин удостоен высокой награды за значительный вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

    Ранее Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкессии Рашида Темрезова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    12 марта 2026, 11:21 • Новости дня
    Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» Елене Камбуровой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин присвоил орден «За заслуги в культуре и искусстве» художественному руководителю Театра музыки и поэзии Елене Камбуровой.

    Президент Владимир Путин присвоил Елене Камбуровой орден «За заслуги в культуре и искусстве», следует из указа на портале официального публикования правовых актов .

    В указе отмечается, что награда вручена за значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

    Помимо Елены Камбуровой, орденами также отмечены генеральный директор и художественный руководитель ансамбля «Самоцветы» Юрий Маликов и артист, член Союза кинематографистов России Валентин Смирнитский.

    Ранее президент России Владимир Путин  присвоил почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» режиссеру Константину Богомолову.

    Певица Татьяна Буланова получила медаль «За труды в культуре и искусстве».

    Главное
    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    Перейти в раздел

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации