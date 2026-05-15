Школьник сломал позвоночник на карусели в Стерлитамаке

Эксперт: Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике

Политолог Ухов: Фильм «Проект «Конец света» показал Россию великой космической державой

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В фильме «Проект «Конец света» русские показаны в позитивном ключе – что, прямо скажем, редкость для американских блокбастеров. Рад, что создатели ушли от изображения плавающих в невесомости балалаек и ушанок», – отметил политолог Илья Ухов.

Спикер напомнил, что после премьеры журналисты попытались «прижать» режиссера Фила Лорда якобы неудобным вопросом: «Почему в картине столько русского?» «Он ответил, что это дань вкладу СССР и России в развитие космонавтики. А если эти факты не может принять какая-то часть зрителей, то это не проблемы создателей картины», – привел собеседник слова Лорда.

Ухов также обратил внимание, что по сюжету фильма и книги-первоисточника Энди Вейера «Проект Аве Мария» цепочку одноклеточных астрофагов между Солнцем и Венерой открыла именно российский астроном Ирина Петрова. Кроме того, космическая миссия для исследования «линии Петровой» состояла из китайского астронавта Яо Ли Джи, российского бортинженера Олеси Илюхиной и американского ученого Мартина Дюбуа. «Это очевидное признание присутствия России в эксклюзивном клубе великих космических держав», – подчеркнул эксперт.

По мнению Ухова, фантастические блокбастеры подобного уровня сегодня являются уже не просто фильмами для развлечения, но социально-программирующими проектами. «Думаю, картина сможет заставить задуматься ту часть американской и европейской общественности, которая со скепсисом относится ко всему русскому. Вероятно, кто-то из них станет воспринимать нашу страну более конструктивно и благосклонно», – указал он.

«Фильм замечателен в целом тем, что показывает Россию неотъемлемой частью мировой истории, прогресса и науки. Создатели напомнили: космос – это сфера, в которой государства должны сотрудничать между собой. Эта линия пролегает в ряду других всеобщих мировых вызовов, вроде экологии и борьбы с пандемиями», – подчеркнул политолог.

«Кроме того, фильм популяризирует математику и другие науки и предлагает один из сценариев того, как прошел бы в реальности контакт человека с представителем инопланетной цивилизации, обладающим иной логикой мышления», – детализировал собеседник.

Напомним, в голливудском блокбастере «Проект «Конец света» важную роль создатели фильма уделили ученым и космическим специалистам из России. Российский научный и отраслевой вклад показан как неотъемлемая часть глобального сотрудничества во имя спасения человечества. В публичных комментариях создатели фильма подчеркивают уважение к вкладу России в исследование космоса и объясняют, что без России невозможно представить реальное мировое космическое сотрудничество.

«Мы не могли не учесть вклад, который был сделан СССР и Роскосмосом, начиная с первого полета человека и первого спутника Земли. Их космонавты участвуют в миссиях Space-X. Они создали самую большую научную лабораторию на орбите, напечатали органы, хрящевую ткань в космосе и сняли первый фильм в космосе, а мы пока нет. Мы верим в их космический потенциал и выразили свое уважение таким образом», – отмечал Лорд.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Россия запустила с Байконура новую ракету-носитель «Союз-5» – «рабочую лошадку» для достижения страной полноценного космического суверенитета.