Глава «АвтоВАЗа» заявил о планах запустить «подписку» на Largus и Granta

Глава «АвтоВАЗа» Соколов заявил о планах запустить «подписку» на Largus и Granta

Tекст: Вера Басилая

Программу «подписки» на автомобили Lada планируют расширить на модели Largus и Granta, передает РИА «Новости».

Как сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, услуга будет доступна и для водителей такси, что особенно важно для работы в этом сегменте. По его словам, «подписка» на Lada Vesta стартует весной 2026 года.

Стоимость «подписки» на Lada Vesta составит около 40 тыс. рублей в месяц. На первом этапе программа коснется только модели Vesta, затем она охватит и другие автомобили бренда. В компании отметили, что ранее уже рассматривали возможность запуска платной «подписки» для своих клиентов.

Кроме того, в 2026 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить несколько тысяч коммерческих автомобилей под новым брендом SKM. Максим Соколов подчеркнул, что это пилотный проект, и компания рассчитывает реализовать несколько тысяч машин нового бренда. Ранее первая модель SKM – фургон M7 – уже была запущена в производство.

Также в третьем квартале 2026 года запланирован старт выпуска кроссовера Lada Azimut, который строится на платформе Vesta. Уже сварено несколько десятков кузовов, и производство идет по плану. На старте автомобиль будет оснащаться двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра.

