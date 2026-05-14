Дрон ВСУ врезался в здание школы в Васильевке Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в здание школы в городе Васильевке Запорожской области, детонации заряда не произошло, сообщил в Max Балицкий. На месте происшествия в настоящее время задействованы оперативные службы региона.

Балицкий опубликовал фотографию с места происшествия. На снимке видно, что беспилотник застрял на внешней стене здания рядом с окном.

«Противник совершил очередную попытку атаки на школу в городе Васильевке. Мы имеем дело с террористами, для которых не существует никаких правил и запретов», – заявил глава региона.

В начале мая украинские войска совершили десять целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области.

Ранее Балицкий заявил, что украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.