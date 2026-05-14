    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    14 мая 2026, 22:17 • Новости дня

    Дрон ВСУ врезался в здание школы в Васильевке Запорожской области

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в здание школы в городе Васильевке Запорожской области, детонации заряда не произошло, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в здание школы в городе Васильевке Запорожской области, детонации заряда не произошло, сообщил в Max Балицкий. На месте происшествия в настоящее время задействованы оперативные службы региона.

    Балицкий опубликовал фотографию с места происшествия. На снимке видно, что беспилотник застрял на внешней стене здания рядом с окном.

    «Противник совершил очередную попытку атаки на школу в городе Васильевке. Мы имеем дело с террористами, для которых не существует никаких правил и запретов», – заявил глава региона.

    В начале мая украинские войска совершили десять целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.

    14 мая 2026, 09:41 • Новости дня
    Российские военные нанесли мощные ракетные удары по инфраструктуре Киева
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли мощные ракетные удары по Киеву, поразив ряд важных объектов, сообщили СМИ.

    «Прямое попадание ракеты в АЗС БРСМ», – сообщил Telegram-канал «Киiв Оперативний», передает Lenta.Ru.

    В результате атаки в городе возникли пожары. Среди поврежденных объектов оказался бизнес-центр, который, по предварительным данным, использовался для производства беспилотных летательных аппаратов.

    Помимо столицы, серия взрывов зафиксирована в Харькове. Местные власти подтвердили удары по Новобаварскому и Основянскому районам города. В ночь на 14 мая украинские мониторинговые ресурсы также зафиксировали массовый запуск российских дронов-камикадзе «Герань-2» с нескольких направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заранее предупредило о возможности массированного ракетного удара по центру Киева.

    Накануне Вооруженные силы провели серию результативных атак по тыловой инфраструктуре противника в Харькове и других городах.

    В этот же день украинские СМИ зафиксировали запуск российской стороной сотен беспилотников по западным регионам страны.

    14 мая 2026, 13:21 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины.

    Кроме того удары наносились по военным аэродромам, используемым в интересах ВСУ объектам топливной и транспортной инфраструктуры.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в канале Max Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам сборки, хранения, запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

    Средствами ПВО сбиты снаряд американской РСЗО HIMARS и 390 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 145 958 беспилотников, 661 ЗРК, 29 288 танков и других бронемашин, 1 718 боевых машин РСЗО, 34 917 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 567 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    До этого ВС России поразили военные аэродромы ВСУ.

    В течение недели до перемирия ВС России нанесли шесть групповых ударов по ВСУ.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    14 мая 2026, 17:59 • Новости дня
    Пушилин сообщил об ожесточенных боях на подступах к Славянску
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Ожесточенные бои на дальних подступах к Славянску сейчас сосредоточены в районе Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин на полях форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». По его словам, именно это направление остается одним из наиболее напряженных участков фронта.

    «Касаемо данного направления, здесь мы видим, что основные боевые действия идут все-таки на дальних подступах к Славянску, сконцентрированы в районе Рай-Александровки сейчас, ожесточенные боестолкновения», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские бойцы заняли новые рубежи на северо-восточных окраинах Рай-Александровки. В начале мая войска России закрепились на востоке данного населенного пункта. Спустя несколько дней украинская армия потеряла контроль над северо-западной частью этого поселка.

    14 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки российскими БПЛА в украинской столице разрушен офис местного разработчика беспилотных летательных аппаратов, компания планирует перенести производство за границу, об этом она сообщила в соцсетях.

    Офис украинской компании Skyeton, специализирующейся на производстве беспилотников, был уничтожен в Киеве в результате серии взрывов. Об инциденте представители разработчика сообщили на своей странице в социальных сетях, пишет ТАСС.

    Сейчас руководство предприятия готовится перенести производственные мощности за пределы страны. Днем ранее, 13 мая, поступали сообщения о многочисленных взрывах в украинской столице.

    Как пишет военкор Александр Коц, офис разработчика дальнобойных дронов Skyteon был уничтожен российскими «Геранями». По его словам, у Skyteon производственные мощности распределены по разным регионам страны, и за ее пределами. Таким образом, предприятие пыталось снизить возможные последствия ударов.

    «Даже если это правда и противник не преуменьшает нанесенный ущерб, то почин все равно хороший. Чтобы лишить противника «малого воздуха», надо не дроны сбивать, а валить идеологов, разработчиков и производителей беспилотия», – подчеркнул Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно, что ВС РФ в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК. Кроме того, российские военные уничтожили 15 станций Starlink под Харьковом.

    14 мая 2026, 10:08 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по ремонтирующему F-16 заводу под Киевом
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удар нанесен по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом, на котором производится ремонт использующихся ВСУ американских истребителей F-16, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что авиаремонтный завод в Жулянах под Киевом подвергся удару, передает РИА «Новости».

    «Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16», – сообщил он.

    Представитель подполья также добавил, что помимо обслуживания боевой авиации, на территории атакованного предприятия располагаются мощности по производству беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе российские военные вывели из строя Львовский авиационно-ремонтный завод для обслуживания F-16.

    14 мая 2026, 21:32 • Новости дня
    Ударные беспилотники поразили металлургический комбинат в Кривом Роге
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские беспилотники нанесли точные удары по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в городе Кривой Рог.

    Российские военные применили телеуправляемые беспилотники «Герань» для удара по цехам металлургического комбината «АрселорМиттал» в Кривом Роге, сообщает военный корреспондент Александр Коц в своем Мах. Использование управляемых дронов позволило добиться высокой точности попаданий.

    Ранее работа предприятия была парализована из-за систематических атак на железнодорожную инфраструктуру. По данным военкора, площадки комбината использовались украинскими силами в качестве ремонтно-восстановительной базы, а также для сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Это делает завод законной военной целью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска повредили промышленное предприятие в Кривом Роге. В этот же день беспилотники «Герань» поразили производственный объект в Ужгороде. В прошлом году армия России уничтожила цех по сборке дронов в районе Запорожья.

    14 мая 2026, 20:22 • Новости дня
    ВС России нанесли мощный удар по киевскому «селу олигархов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ночь на 14 мая российские военные осуществили масштабную атаку на объекты военной и сопутствующей инфраструктуры в районе украинской столицы, задействовав более 60 ракет, позже выяснилось, что были поражены элитный поселок в пригороде украинский столицы и авиазавод.

    Вооруженные силы России в ночь на 14 мая нанесли серию ударов по объектам в Киеве и его окрестностях. Как сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале, атака стала самой мощной за последние месяцы. «Киев трясло до утра», – отметил подпольщик, добавив, что беспилотники атаковали волнами, а всего было выпущено более 60 ракет различных типов.

    Основными целями стали авиаремонтный завод в Жулянах, инфраструктура аэропорта Борисполь и тренировочная база спецназа на юго-западе Киева. Кроме того, удары пришлись по кол-центру телефонных мошенников и двум объектам на севере и северо-востоке столицы, которые часто посещали автомобили с военными и дипломатическими номерами.

    В поселке Козин к югу от Киева четырьмя ракетами «Искандер-К» была поражена неизвестная цель. В этом населенном пункте расположены роскошные особняки украинской элиты, включая дома Рината Ахметова (признан в РФ членом экстремистского объединения) и братьев Клюевых. Примечательно, что именно в Козине планировалось строительство резиденций кооператива «Династия», в связи с легализацией средств на которое ранее был арестован экс-глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

    Кроме того, ранее в четверг сообщалось, что в самом Киеве был ликвидирован офис производителя беспилотников Skyeton. Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Киеве и 14 областях Украины прозвучала воздушная тревога. Российские войска в ответ на террористические атаки нанесли массированный удар ракетами «Кинжал» по предприятиям украинского ОПК.

    14 мая 2026, 21:40 • Новости дня
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска берут в огневой мешок Красный Лиман, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин во время интервью на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum».

    «В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и юго-восточной частях города – улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основные бои на Славянском направлении сконцентрировались в районе Рай-Александровки. Ранее Вооруженные силы России выбили украинских военных из северо-западной части этого поселка.

    14 мая 2026, 11:01 • Новости дня
    Шойгу назвал оставшуюся под контролем ВСУ долю территории ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЛНР полностью освобождена, под оккупацией ВСУ остается чуть более 15% территории ДНР, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи в Бишкеке поделился актуальными данными о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой остается немногим более 15% земель», – подчеркнул он в беседе с коллегами по Шанхайской организации сотрудничества.

    Политик также отметил неспособность киевских властей к ведению конструктивных переговоров. По его словам, главной причиной такого поведения является лицемерная поддержка со стороны европейских государств. Страны Евросоюза и Североатлантического альянса намеренно затягивают противостояние, продолжая активно снабжать украинскую армию вооружением.

    Ранее весной президент Владимир Путин оценивал долю удерживаемой украинскими силами территории ДНР в 15-17%. В свою очередь, Министерство обороны официально объявляло о полном освобождении ЛНР еще в начале апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Минобороны России сообщило о завершении освобождения Луганской народной республики.

    Месяцем ранее президент Владимир Путин оценил долю подконтрольной Киеву территории ДНР в 15-17 процентов.

    14 мая 2026, 21:04 • Новости дня
    Глава МИД Венгрии обсудила ситуацию на Украине с послом России

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Венгрии выразили протест российскому дипломату Евгению Станиславову в связи с атаками на районы проживания венгерского этнического меньшинства на западе Украины.

    Посол России Евгений Станиславов был вызван в дипломатическое ведомство в Будапеште после сообщений об ударах по западным украинским территориям, передает Associated Press. Визит состоялся в четверг, 14 мая, и продлился менее 30 минут. Российского представителя приняла министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан. Позже она сообщила в социальных сетях подробности встречи.

    «Заявила российскому послу о недопустимости ударов по западной части Украины», – подчеркнула глава венгерского МИД. Беспокойство Будапешта вызвано тем, что в этом регионе компактно проживает венгерское этническое меньшинство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр накануне анонсировал вызов российского посла из-за взрывов в Закарпатье.

    Ранее политик отказался поддерживать евроинтеграцию Киева без восстановления прав венгерской диаспоры. Сама Анита Орбан до своего назначения исключила возможность отправки оружия украинской армии.

    14 мая 2026, 04:32 • Новости дня
    Киев усилил атаки дронами по восстановленному Мариупольскому драмтеатру

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ударные беспилотники регулярно пытаются атаковать недавно отстроенное здание Мариупольского драматического театра, однако все БПЛА успешно уничтожаются на подлете, сообщил гендиректор драмтеатра Игорь Солонин.

    Системы противовоздушной обороны систематически сбивают вражеские дроны самолетного типа возле здания Мариупольского драматического театра, передает РИА «Новости». Генеральный директор учреждения Игорь Солонин сообщил, что аппараты уничтожаются буквально в 100 метрах от объекта.

    «Рядом с театром живет у нас актриса, говорит, периодически слышит работу дронов, вы знаете, они как мопеды жужжат. Вот слышно. Потом начинает работать ПВО, сбивает их», – рассказал руководитель. Он добавил, что вокруг расположены только жилые дома, поэтому целью является именно театр.

    Постоянные налеты вызывают серьезные опасения у творческого коллектива. Директор отметил, что сотрудники переживают за безопасность недавно восстановленного здания, которое вызывает раздражение у киевских властей.

    Здание было взорвано изнутри боевиками ВСУ весной 2022 года. После освобождения города театр полностью восстановили.

    Напомним, восстановленный Мариупольский драмтеатр открылся для зрителей в конце прошлого года.

    14 мая 2026, 17:48 • Новости дня
    Песков констатировал прямое участие Европы в войне с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские государства фактически напрямую воюют на стороне Киева, что делает невозможным их участие в мирном урегулировании кризиса в качестве независимых переговорщиков, заявили в Кремле.

    Текущие действия государств Евросоюза лишают их права выступать дипломатическими гарантами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул полную невозможность переговорной миссии ЕС в сложившихся условиях, передает ТАСС.

    «Они сейчас фактически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара России, сокрушительного поражения», – обратил внимание представитель Кремля.

    Он также добавил, что подобный агрессивный подход и открытая поддержка одной из сторон полностью исключают любые претензии европейских стран на посредничество.

    Ранее в четверг Песков заявил, что возбужденное на Украине уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского никак не отразится на переговорном процессе.

    Он также отмечал, что процесс диалога по украинскому кризису будет непростым и потребует внимания к множеству деталей

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для старта мирного процесса украинские войска обязаны прекратить огонь и оставить территории Донбасса и российских регионов.

    14 мая 2026, 05:15 • Новости дня
    Рубио заявил о готовности США выступить единственным посредником по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон намерен продолжить играть роль посредника для завершения конфликта на Украине и ожидает скорого возобновления переговоров между Москвой и Киевом, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Госсекретарь Марко Рубио подтвердил намерения Соединенных Штатов способствовать мирному процессу, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон рассчитывает на скорейшее возвращение сторон к продуктивному диалогу.

    «Надеюсь, в ближайшее время обе стороны вернутся к переговорам. Мы готовы выступить посредником и помочь довести дело до конца. Думаю, мы - единственная в мире страна, способная на это», - сказал глава американской дипломатии в эфире телеканала Fox News.

    Политик подчеркнул, что другие государства также могут попытаться внести свой вклад в достижение мира. Однако он добавил, что участники конфликта признают исключительную способность Вашингтона окончательно решить эту задачу.

    Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что за последние месяцы американская сторона несколько снизила темп работы по дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

    В феврале Марко Рубио подчеркнул исключительную роль Вашингтона в переговорном процессе.

    Президент России Владимир Путин заявил о приближении завершения украинского конфликта.

    14 мая 2026, 01:45 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежем

    Tекст: Вера Басилая

    Силы ПВО сбили несколько БПЛА над Воронежем, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор области Александр Гусев.

    Военнослужащие перехватили вражеские аппараты в небе над Воронежем, сообщил губернатор региона Александр Гусев в  Max.

    По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, сообщил Гусев.

    Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили 66 украинских дронов над десятью регионами.


    14 мая 2026, 06:15 • Новости дня
    Хирурги спасли десантника с батареей от дрона в глазнице

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медики 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки «Север» провели сложную операцию вблизи передовой, извлекли из глаза раненого аккумуляторную батарею от украинского дрона, которая вошла в глазное яблоко, полностью выдавив его, сообщил медик бригады с позывным Вулкан.

    Военные врачи 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север» спасли жизнь военнослужащему, получившему тяжелое ранение в результате взрыва вражеского беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС. В глазницу пострадавшего глубоко проникла аккумуляторная батарея дрона, полностью выдавив глазное яблоко.

    «Привезли к нам военнослужащего тяжелого, на довольно хлипкой повязке у него была прибинтована батарейка от дрона. Батарейка вошла ему в правый глаз, полностью его выдавила, и туда довольно далеко прошла», – рассказал медицинский работник бригады с позывным Вулкан.

    Специалисты опасались возможной детонации элемента питания неизвестного происхождения. Медик отметил, что им известны случаи, когда дополнительные элементы минируемых аппаратов взрываются спустя некоторое время.

    Команда из трех врачей приняла решение оперировать бойца прямо на месте, не снимая бронежилетов. Эвакуация до ближайшего медицинского учреждения заняла бы слишком много времени из-за плохой дороги протяженностью более 60 км, что создавало риск непредвиденной детонации в пути и гибели солдата. В итоге операция прошла успешно, раны были обработаны, и жизнь десантника удалось сохранить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врач с позывным «Буля» рассказал о ювелирной работе военных медиков при извлечении осколков украинских дронов.

    Командир медицинского батальона «Майкоп» сообщил о росте числа тяжелых ранений от невидимых на рентгене пластиковых поражающих элементов.

    Рядовой Равиль Гайнулин спас раненого товарища после атаки вражеского беспилотника в Донецкой народной республике.

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

