Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.2 комментария
Дрон ВСУ врезался в здание школы в Васильевке Запорожской области
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в здание школы в городе Васильевке Запорожской области, детонации заряда не произошло, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Украинский беспилотный летательный аппарат врезался в здание школы в городе Васильевке Запорожской области, детонации заряда не произошло, сообщил в Max Балицкий. На месте происшествия в настоящее время задействованы оперативные службы региона.
Балицкий опубликовал фотографию с места происшествия. На снимке видно, что беспилотник застрял на внешней стене здания рядом с окном.
«Противник совершил очередную попытку атаки на школу в городе Васильевке. Мы имеем дело с террористами, для которых не существует никаких правил и запретов», – заявил глава региона.
В начале мая украинские войска совершили десять целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области.
Ранее Балицкий заявил, что украинские войска открыли артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.