Пушилин заявил о приближении российских войск к Святогорской лавре

Российские войска приблизились к Святогорской лавре на расстояние двух километров

Tекст: Вера Басилая

По словам Пушилина, Вооруженные силы России находятся в непосредственной близости от Святогорской лавры, продвижение на этом участке открывает путь к Славянску, передает РИА «Новости».

«После закрепления в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб… по сути, до самой Святогорской лавры осталось уже буквально два километра. Поэтому здесь, безусловно, мы фиксируем продвижение наших подразделений… Здесь важно еще и то, что это одно из направлений по направлению к Славянску», – подчеркнул руководитель республики.

Населенные пункты Татьяновка и Пришиб расположены вдоль реки Северский Донец рядом с городом Святогорск на славянском направлении. Ранее Денис Пушилин информировал об улучшении позиций российских военных в данном районе, а о боестолкновениях на окраинах Святогорска он говорил еще в конце февраля.

Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения приступили к активной зачистке лесных массивов под Святогорском.

Также Пушилин сообщил, что российские войска ведут охват Красного Лимана.