Пушилин заявил о приближении российских войск к Святогорской лавре
Российские войска приблизились к Святогорской лавре на расстояние двух километров
Российские подразделения закрепились в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб, сократив расстояние до Святогорской лавры в Донецкой народной республике до двух километров, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, Вооруженные силы России находятся в непосредственной близости от Святогорской лавры, продвижение на этом участке открывает путь к Славянску, передает РИА «Новости».
«После закрепления в населенных пунктах Татьяновка и Пришиб… по сути, до самой Святогорской лавры осталось уже буквально два километра. Поэтому здесь, безусловно, мы фиксируем продвижение наших подразделений… Здесь важно еще и то, что это одно из направлений по направлению к Славянску», – подчеркнул руководитель республики.
Населенные пункты Татьяновка и Пришиб расположены вдоль реки Северский Донец рядом с городом Святогорск на славянском направлении. Ранее Денис Пушилин информировал об улучшении позиций российских военных в данном районе, а о боестолкновениях на окраинах Святогорска он говорил еще в конце февраля.
Ранее Пушилин сообщил, что российские подразделения приступили к активной зачистке лесных массивов под Святогорском.
Также Пушилин сообщил, что российские войска ведут охват Красного Лимана.