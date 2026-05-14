Кремль допустил новые отставки политиков в Прибалтике из-за действий Киева

Песков: Вслед за кабмином Латвии политики других стран могут пасть жертвой Киева
Представители власти прибалтийских государств могут массово лишиться постов вследствие действий киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний роспуск латвийского кабинета министров, передает РИА «Новости».
«Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима...», – заявил представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о возможных политических кризисах в других государствах, пресс-секретарь ответил утвердительно. По его словам, приграничным странам следует подготовиться к подобным сценариям. Он подчеркнул, что Киев продолжит использовать иностранных партнеров в собственных нечистоплотных интересах.
Ранее украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.
После этого инцидента министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста.
Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня сообщила об отставке всего правительства.