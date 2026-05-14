Песков: Вслед за кабмином Латвии политики других стран могут пасть жертвой Киева

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавний роспуск латвийского кабинета министров, передает РИА «Новости».

«Понятно, что это за беспилотники. Не надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политиков, которое падет жертвой действий киевского режима...», – заявил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможных политических кризисах в других государствах, пресс-секретарь ответил утвердительно. По его словам, приграничным странам следует подготовиться к подобным сценариям. Он подчеркнул, что Киев продолжит использовать иностранных партнеров в собственных нечистоплотных интересах.

Ранее украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

После этого инцидента министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об уходе со своего поста.

Вскоре премьер-министр республики Эвика Силиня сообщила об отставке всего правительства.