Дроны ВСУ не пускали скорую к раненым сотрудникам ЗАЭС

Дроны ВСУ около часа блокировали скорую помощь у Запорожской АЭС

Tекст: Вера Басилая

Украинские беспилотники целенаправленно препятствовали проезду медиков к пострадавшим работникам Запорожской атомной электростанции, задерживая оказание помощи почти на час, передает РИА «Новости».

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил, что эвакуировать оперативно не удалось, потому что выехавшая на место бригада скорой помощи не могла подъехать к месту событий, потому что как только автомобиль приближался к месту, сразу начиналось психологическое воздействие дронов противника. По оценке Черничука, атака носила целенаправленный характер против гражданских лиц, так как беспилотники преднамеренно сопровождали машину работников атомного предприятия.

В результате удара также был поврежден забор вокруг территории станции. Несмотря на инцидент, ключевая инфраструктура Запорожской АЭС не пострадала. Директор подчеркнул, что системы безопасности находятся на безопасном расстоянии, исправно функционируют, а персонал продолжает работу в штатном режиме. Радиационная обстановка на объекте остается в норме, безопасность энергоблоков полностью обеспечена.

Ранее два сотрудника Запорожской атомной станции получили ранения в ста метрах от периметра объекта.

В начале мая украинский беспилотник атаковал лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС.