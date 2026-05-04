Российские войска закрепились в Рай-Александровке

Российские войска закрепились в донецкой Рай-Александровке

Tекст: Вера Басилая

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные закрепились на восточных окраинах Рай-Александровки на Славянском направлении, передают «Вести».

Он отметил, что данный населенный пункт является достаточно важным на пути к самому Славянску и позволяет продвигаться в направлении канала Северский Донецк – Донбасс.

Рай-Александровка находится в 17 километрах от Краматорска и Славянска и является одним из крупнейших стратегических дорожных узлов для ВСУ. Закрепление российских подразделений в этом районе предоставляет возможность для дальнейшего наступления в направлении ключевых транспортных артерий.

Кроме того, Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений в северо-восточной и юго-восточной части Красного Лимана. Он подчеркнул, что в самом городе продолжаются городские бои, а позиции российских войск улучшаются.

В марте начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что более половины Красного Лимана контролируется группировкой «Запад».

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские бойцы заняли новые рубежи и позиции на северо-восточных окраинах Рай-Александровки в ДНР.

Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины перебрасывают резервы для попыток контратаки в Красном Лимане.

