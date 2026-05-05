В пункты временного размещения в Чебоксарах обратились около 700 человек
В столице Чувашии развернули пункты временного размещения для граждан на фоне ударов украинских беспилотников, за помощью обратились сотни горожан.
Массовая эвакуация потребовалась для обеспечения безопасности жителей столицы региона после инцидента с дронами, передает ТАСС. О текущей ситуации журналистам подробно рассказал премьер-министр республики Сергей Артамонов, подчеркнув оперативность принятых мер.
«Развернуты пункты временного размещения людей. На данный момент в них находятся около 700 человек», – сообщил глава правительства Чувашии представителям прессы.
В Чебоксарах пункты временного размещения развернули на базе общежитий техникумов и колледжей после атаки беспилотников ВСУ. Вице-премьер Чувашии Владимир Степанов сообщил в Mах: «По поручению оперативного штаба на базе общежитий техникумов и колледжей, подведомственных Министерству образования Чувашской Республики, развернуты пункты временного размещения граждан».
Он уточнил, что помещения для отдыха уже подготовлены и готовы принять людей. По словам Степанова, сейчас организуется работа по обеспечению граждан горячим питанием и доставке предметов первой необходимости, которые потребуются находящимся в ПВР.
Представители «Молодой гвардии Единой России» активно подключились к работе в пунктах временного размещения (ПВР), открытых в Чебоксарах после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказал руководитель чувашского регионального отделения организации Андрей Шакулов, который лично принимает участие в помощи пострадавшим.
«Наша задача как волонтеров здесь – помогать администрации выполнять различные задачи. <…> Мы закупили больше 300 литров воды, жители получают горячее питание. Организована детская комната. <…> В ПВР приходят семьями, организованы автобусные заезды», – сказал Шакулов.
Руководитель отделения добавил, что сейчас на месте задействовано свыше 20 добровольцев. Кроме того, людям оказывают поддержку профессиональные психологи, а также сотрудники экстренных служб и министерства по чрезвычайным ситуациям.
О создании дополнительных укрытий для населения сообщил глава города Станислав Трофимов, передает социальная сеть Max. Экстренные меры были приняты руководством муниципалитета на фоне непрекращающихся воздушных ударов по населенному пункту.
«В связи с массовой атакой пункты временного содержания людей для оказания помощи жителям развернуты по следующим адресам: на базе школы №57, на базе школы №1, на базе школы №38», – написал градоначальник в своем официальном аккаунте.
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах по одному из зданий города.
В результате атаки украинских вооруженных формирований получил повреждения местный торговый центр.