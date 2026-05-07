«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн нового кроссовера для семейства Niva

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн крупного кроссовера для линейки Niva
«АвтоВАЗ» получил патент на дизайн нового кроссовера, который визуально напоминает ранее представленный прототип Т-134 и превосходит по размерам действующие Niva, говорится в базе данных Федерального института промышленной собственности.
Заявка на патент была подана «АвтоВАЗом» в декабре 2025 года, а решение об одобрении было принято 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя в базе Федерального института промышленной собственности значится АО «АвтоВАЗ», отмечает РИА «Новости».
Судя по изображениям, прилагаемым к патенту, новый кроссовер существенно больше существующих автомобилей семейства Niva. На принадлежность модели к этой линейке указывает характерная надпись на решетке радиатора. Новый автомобиль визуально схож с прототипом «Т-134», который компания показала президенту России Владимиру Путину в январе 2025 года во время визита в Самарскую область.
«АвтоВАЗ» на данный момент является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и располагает заводами в Тольятти, Ижевске и Петербурге. В сентябре 2025 года компания начала выпускать автомобили Lada Iskra на новом предприятии в Петербурге. В модельную линейку бренда входят семь семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне «Автостат» сообщил о росте продаж новых легковых машин, причем в апреле наибольшим спросом пользовались автомобили марки Lada – продано 31,8 тыс. экземпляров.
Ранее «АвтоВАЗ» завершил установку автоматизированного оборудования для монтажа панорамной крыши на Lada Azimut. А до этого на автогиганте началась масштабная модернизация, основной акцент которой сделан на запуск производства нового кроссовера Lada Azimut и обновление линий Lada Niva.