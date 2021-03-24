Задержан главный криминальный авторитет Татарстана

Задержан 59-летний житель Казани, более пяти лет являющийся главным криминальным авторитетом в Татарстане, против него возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает республиканское МВД.

«В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус «положенца по Татарстану». То есть фактически занял высшую ступень в преступной иерархии республики», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что этот статус он получил в 2015 году на криминальной сходке с участием «авторитетного» Романа Сычева по кличке Сыч Казанский. С тех пор он обязывал всех лиц уголовно-преступной среды республики, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться своим указаниям и распоряжениям, создавал устойчивые связи между группировками, назначал «смотрящих» за районами и городами, а также в исправительных учреждениях из числа осужденных.

Также, по информации МВД, подозреваемый непосредственно участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, контролировал поступление денежных средств в воровскую казну и их распределение.

Подозреваемый был задержан 23 марта. В ходе обысков по месту его жительства и на даче обнаружено и изъято две тетради с записями о денежных средствах «общака», вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны, наличные.

Главным следственным управлением МВД по Татарстану по материалам, собранным отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Татарстану совместно с 22-м отделом ГУУР МВД и УФСИН, возбуждено уголовное дело по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Напомним, в апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который серьезно ужесточает уголовную ответственность для криминальных авторитетов и лидеров ОПГ.