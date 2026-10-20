Опрос: Доверие американских азиатов к Трампу снизилось

Опрос показал рост поддержки демократов у американцев азиатского происхождения

Tекст: Игорь Иножарский

Опрос американцев азиатского и тихоокеанского происхождения (AAPI), проведенный организацией AAPIVote совместно с центром AP-NORC, зафиксировал резкое падение доверия к президенту США Дональду Трампу и Республиканской партии накануне ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс, пишет South China Morning Post.

Девять из десяти опрошенных AAPI назвали экономику ключевым фактором своего выбора, тогда как здравоохранение оказалось важным для 73% респондентов, на фоне падения потребительской уверенности, роста инфляции и цен на бензин на фоне войны с Ираном, которую Трамп начал совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Около четверти участников опроса заявили, что благосклонно относятся к Трампу или одобряют его работу, тогда как среди всех американских избирателей этот показатель составил примерно 33%.

По словам основателя AAPIVote и исследователя Картхика Рамакришнана, рейтинг проблем у американцев азиатского происхождения похож на общенациональный, но обеспокоенность выше: «Рейтинг вопросов похож. Но уровень среди американцев азиатского происхождения, безусловно, повышен». Он отметил, что ожидания «здравых» мер по безопасности границ и поддержке экономики сменились негативной реакцией после первых же указов Трампа во второй президентский срок.

Отношение к Республиканской партии также ухудшилось: если в марте 2025 года взрослые AAPI примерно поровну доверяли республиканцам и демократам в вопросах экономики и иммиграции, то теперь почти вдвое больше респондентов считают, что с этими задачами лучше справятся демократы. В опросе лишь 18% опрошенных заявили, что «воодушевлены» предстоящими выборами, около 40% чувствуют интерес или фрустрацию, тогда как 27% признались, что испытывают страх, причем доля вдохновленных выборной кампанией снизилась по сравнению с президентской гонкой 2024 года.

По данным Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), проанализированным инициативами Deportation Data Project и Stop AAPI Hate, с января 2025 по август 2026 года были арестованы 21 078 выходцев из Азии, что на 436% больше, чем в сопоставимый прошлый период; число задержаний выросло на 512%, а депортаций – на 1103%, при этом индийцы составили 29% арестованных, китайцы – 26%. В отдельном докладе Stop AAPI Hate сообщила, что число проявлений антимигрантской враждебности в 1 825 зарегистрированных инцидентах ненависти в отношении азиатов за период с января 2023 по июнь 2026 года увеличилось на 50% и «все больше отражает антимигрантскую риторику и политику второй администрации Трампа».

Около двух третей взрослых AAPI заявили, что очень обеспокоены попытками иностранных государств повлиять на выборы в США, более половины выразили опасения по поводу возможного непринятия действительных бюллетеней или недопуска допущенных избирателей к голосованию. Примерно половина респондентов также тревожится из-за распространения ложной информации о кандидатах, судебных споров по результатам выборов и рисков насилия или угроз на избирательных участках на фоне того, что Трамп во второй срок пытается ограничить почтовое голосование, получить доступ к конфиденциальным данным избирателей, требовать доказательства гражданства и заявляет о массовых фальсификациях без представления доказательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник рейтинг одобрения Дональда Трампа в США опустился до минимального уровня за время его второго президентского срока. В августе Трамп заявил о риске стать последним президентом-республиканцем США, если партия проиграет ближайшие выборы. В прошлом году американский сенатор предсказал «кровавую баню» для Республиканской партии на промежуточных выборах.