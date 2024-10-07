Суд приговорил наемника-американца за участие в конфликте на Украине

Мосгорсуд приговорил наемника-американца Хаббарда за участие в боевых действиях на Украине

Мосгорсуд вынес обвинительный приговор 72-летнему гражданину США Стефану Хаббарду, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС. Американец приговорен к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима. В приговоре судьи Александры Ковалевской указано, что в срок наказания засчитано нахождение Хаббарда под стражей с 2 апреля 2022 года.

Хаббард признал свою вину по предъявленным обвинениям. Он обвинялся по ч. 3 ст. 353 УК РФ за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, по которой возможно наказание до десяти лет лишения свободы. Прокурор настаивал на семи годах колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать в доход государства 142 тыс. гривен, обнаруженные в ходе следствия.

Согласно интервью Хаббарда, он родился в городе Биг-Рэпидс, штат Мичиган, а с 2014 года проживал в Изюме, Харьковская область, с женой. По его словам, он присоединился к ВСУ под влиянием украинских СМИ, недопонимая ситуации. Захвачен в плен российскими военными, он отметил, что те относились к нему хорошо. Хаббард заявил, что теперь лучше понимает суть конфликта на Украине и с пониманием относится к действиям российских властей.

Из резолютивной части судебного решения следует, что материалы дела в отношении неустановленных лиц выделены в отдельное производство.

Ранее Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, обвиняемого в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника. Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в том, что в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получал 1 тыс. долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявила прокурор на заседании суда.