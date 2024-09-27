Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
Прокурор: Обвиняемому в наемничестве 72-летнему американцу платили 1 тыс. долларов в месяц
Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в том, что в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получал 1 тыс. долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявила прокурор на заседании суда.
Прокурор сообщила, что в феврале 2022 года у Хаббарда в Изюме «возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих РФ». Она добавила, что участие Хаббарда в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения, передает РИА «Новости».
Как указала прокурор, обвиняемый заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма и прошел соответствующую военную подготовку. По ее словам, ему выдали оружие, боеприпасы и обмундирование, однако в апреле 2022 года его задержали российские военные.
Следствие считает, что действиями американца был умышленно причинен вред жизни и здоровью российских военнослужащих, а также гражданскому населению. Его действия квалифицированы как наемничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Напомним, в пятницу Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника.