Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине

Прокурор: Обвиняемому в наемничестве 72-летнему американцу платили 1 тыс. долларов в месяц

Tекст: Дарья Григоренко

Прокурор сообщила, что в феврале 2022 года у Хаббарда в Изюме «возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих РФ». Она добавила, что участие Хаббарда в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения, передает РИА «Новости».

Как указала прокурор, обвиняемый заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма и прошел соответствующую военную подготовку. По ее словам, ему выдали оружие, боеприпасы и обмундирование, однако в апреле 2022 года его задержали российские военные.

Следствие считает, что действиями американца был умышленно причинен вред жизни и здоровью российских военнослужащих, а также гражданскому населению. Его действия квалифицированы как наемничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Напомним, в пятницу Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника.