Американского пенсионера отдали под суд в Москве за наемничество

Мосгорсуд рассмотрел дело 72-летнего американца Хаббарда по обвинению в наемничестве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хаббард является уроженцем Мичигана, США, и переехал на Украину в 2014 году. На суде было отмечено, что он был доставлен в Мосгорсуд военной полицией.

На заседании прокурор запросила арест Хаббарда на полгода, аргументируя это возможностью его попытки скрыться от суда и продолжением преступной деятельности. Судья удовлетворила ходатайство, постановив заключить Хаббарда под стражу на шесть месяцев, до 26 марта 2025 года. В ходе заседания стало известно, что на Украине он жил с женщиной, которую называл женой, но позже она его оставила.

Обвинение в наемничестве касается его участия в вооруженном конфликте на стороне Украины, однако сам Хаббард не сделал никаких заявлений относительно предъявленных ему обвинений.

Отметим, что, двое граждан Франции и Грузии подозреваются в участии в боях на стороне Украины и были объявлены в международный розыск по обвинению в наемничестве.

Ранее военнослужащая «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили, участвующая в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, была заочно заключена под стражу Басманным судом Москвы.