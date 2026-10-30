Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?0 комментариев
ВС России с начала СВО уничтожили более 275 тыс. украинских БПЛА
Средствами ПВО за минувшую неделю сбиты 6,9 тыс. беспилотников, всего же с начала спецоперации уничтожены 275 тыс. 728 БПЛА, сообщили в Минобороны.
За последнюю неделю силами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб, три крылатые ракеты воздушного базирования, из них две британские ракеты Storm Shadow и одна французская SCALP, шесть крылатых ракет большой дальности «Нептун», говорится в канале Max Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 275 728 беспилотников, 672 ЗРК, 31 455 танков и других бронемашин, 1794 боевые машины РСЗО, 36 839 орудий полевой артиллерии и минометов, 75 947 единиц спецтехники.
Напомним, накануне ПВО за сутки сбила 1425 украинских беспилотников
Днем ранее ПВО за сутки сбила 617 беспилотников ВСУ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытка массированной атаки украинских беспилотников на Москву подтверждает необходимость продолжения спецоперации.