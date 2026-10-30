Главком ВСУ Драпатый поручил усилить контроль за врачебными комиссиями

Tекст: Денис Тельманов

Цель приказа – повышение качества медицинских осмотров и исключение мобилизации людей, непригодных к службе по состоянию здоровья, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Общественное», которое ссылается на представителя главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрия Лихового.

На Украине внедряется тщательный мониторинг обоснованности решений ВВК. Особое внимание будет уделяться случаям, когда признанный годным к службе человек впоследствии признается непригодным из-за заболеваний, не связанных со службой. Медицинские учреждения и специалисты будут нести ответственность за фиктивные заключения.

Людей с хроническими заболеваниями будут обследовать тщательнее. Для председателей и членов ВВК организуют специальные учебные курсы.

Также будет усилен контроль за направлением военнообязанных на медосмотры, оформлением документов и внесением информации в единый реестр призывников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жители Киева начали искать альтернативные способы оповещения о засадах сотрудников военкоматов.

Летом на Украине усилилось давление на сотрудников территориальных центров комплектования из-за угроз расправой.