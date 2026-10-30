Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Мирный житель погиб в результате удара дрона в белгородском Шебекино
В Белгородской области мужчина погиб в результате удара украинского FPV-дрона, еще одна женщина получила ранения, сообщил оперштаб региона.
В городе Шебекино Белгородской области мирный житель погиб после удара украинского FPV-дрона, еще одна женщина была ранена, сообщил оперштаб региона в Max.
«Оперативные службы сообщили о гибели мужчины в результате удара FPV-дрона в городе Шебекино. Точная дата происшествия не установлена. Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким», – говорится в публикации.
Отмечается, что дрон сдетонировал во дворе многоквартирного дома. В результате взрыва женщина получила непроникающие осколочные ранения лица и кисти. Она доставлена в больницу района.
На месте атаки повреждены остекление дома и автомобиль. При ударах еще нескольких FPV-дронов повреждены кровля, окна еще двух многоквартирных домов, остекление и забор частного дома. А в селе Новая Таволжанка дрон взорвался возле частного дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг еще один мирный житель погиб в результате атак ВСУ на территорию региона.
В среду глава региона Александр Шуваев сообщил о гибели одного человека и ранении четверых при атаках ВСУ.
В понедельник оперативный штаб Белгородской области сообщил о гибели женщины и ранении троих человек в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекино.