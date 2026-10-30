Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
При пожаре на складе в Одинцово пострадал один человек
МЧС: При пожаре на складе в подмосковном Одинцово пострадал один человек
В подмосковном Одинцово удалось локализовать крупное возгорание на складе с деревянными палетами, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщило ГУ МЧС по Московской области.
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение двух металлических ангаров, легковых и грузовых автомобилей, деревянных паллет. Общая площадь горения – 780 квадратных метров», – сообщается в канале ведомства в Max.
В 15:40 было объявлено о локализации возгорания на всей площади. К тушению привлечены 29 специалистов и десять единиц специальной техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в подмосковном Одинцово началось возгорание палет на территории складских помещений.
Ранее в Московской области загорелся склад с алкогольной и табачной продукцией.
Летом возгорание пластиковых кубов привело к пожару на промышленном предприятии в Богородском городском округе.