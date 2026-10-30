Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Суд Петербурга изъял имущество бывшего начальника Центравтомагистрали
Суд Петербурга изъял имущество бывшего начальника Центравтомагистрали Глазырина
Суд в Петербурге обратил в доход государства имущество бывшего начальника ФКУ «Центравтомагистраль» Игоря Глазырина и его близких по иску Генпрокуратуры.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила в Max об изъятии шести квартир в Москве и Петербурге, машино-места, коммерческих помещений в Пушкине, семи земельных участков и трех жилых домов в Ленинградской области. Кроме того, в доход государства обращены автомобили Audi Q7 и Toyota Land Cruiser 200, два снегоболотохода Yamaha и 26 млн рублей наличными.
Иск был подан в августе прокурором, который указал на систематическое нарушение антикоррупционных запретов, передает ТАСС. Стоимость приобретенного имущества многократно превышала законные доходы Игоря Глазырина. Для сокрытия реального финансового положения он оформлял недвижимость и транспорт на родственников и доверенное лицо.
В октябре прошлого года сообщалось об аресте бывшего чиновника. По версии следствия, в июне 2020 года, будучи заместителем начальника ФКУ «Упрдор Северо-Запад», он договорился с гендиректором частной компании о содействии в получении госконтракта на содержание федеральных автодорог в 2020–2021 годах за взятку в 12 млн рублей. Глазырин поручил подчиненным беспрепятственно принимать работы и подписывать акты для перечисления денег подрядчику.
Ранее суд Петербурга изъял имущество разыскиваемого экс-полицейского на 227 млн рублей.