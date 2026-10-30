При антиправительственных протестах в Венеции пострадали семь полицейских

ANSA: Семь полицейских пострадали при антиправительственных протестах в Венеции

Tекст: Денис Тельманов

Сотрудники правоохранительных органов получили незначительные травмы, ушибы и порезы, когда теснили протестующих, попытавшихся прорваться через оцепление по пути шествия, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

Манифестации проходят одновременно в десятках итальянских городов. В Турине организаторы сообщают о 50 тыс. участников, в Неаполе – 20 тыс., в Милане – 10 тыс.

К забастовке в Италии присоединились не менее 1,5 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.

В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства.

В прошлую субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.