Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Объект критической инфраструктуры загорелся в Днепропетровске
В Днепропетровске в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, там начался пожар, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Александр Ганжа.
«Возникло возгорание», – написал Ганжа в своем Telegram-канале.
Ранее появилась информация о взрыве в городе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Днепропетровске после серии взрывов и поражения энергетической инфраструктуры возникли серьезные проблемы с электричеством.
В тот же день более 25 тыс. абонентов остались без электроснабжения. В среду в городе загорелось промышленное предприятие.