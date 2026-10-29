Дмитриев: Американские журналисты осветят гуманитарную миссию в Алешках

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Поскольку локальное прекращение огня в Алешках соблюдается, а работы по разминированию продолжаются, Россия сегодня утром принимает журналистов Newsmax, чтобы они могли лично увидеть и осветить ход важнейшей гуманитарной миссии, координируемой первой леди Меланией Трамп», – заявил Дмитриев ТАСС.

Ранее в Белом доме заявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились о прекращении огня в Алешках. Стороны условились остановить боевые действия для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданских лиц.

В Минобороны России уточняли, что режим тишины на херсонском направлении введен с 04:00 мск 27 октября для подготовки к гуманитарной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал отсутствие сообщений о нарушениях режима тишины вокруг херсонских Алешек накануне старта гуманитарной операции.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил значимость работы, проделанной первой леди США Меланией Трамп по организации гуманитарной миссии.

Тогда Белый дом сообщил о достижении договоренности между Россией и Украиной о локальном перемирии в Алешках при посредничестве Трамп.