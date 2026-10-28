Песков заявил об отсутствии нарушений режима тишины в Алешках

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, российские власти пока не получали сообщений о нарушениях перемирия в районе населенного пункта, передают «Вести». «Пока нет сообщений о нарушении, это позитивно», – сказал Песков.

Непосредственно сама гуманитарная операция должна начаться в ближайшие дни, сообщил представитель Кремля. Москва рассчитывает, что миссия пройдет безопасно и без каких-либо провокаций со стороны противника.

Песков подчеркнул, что главным результатом перемирия должна стать возможность безопасной эвакуации для тех жителей Алешек, которые добровольно захотят покинуть город.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для эвакуации мирных жителей из Алешек.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о прохождении гуманитарной операции по согласованному плану и без нарушений.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нахождении в прифронтовом городе около 2 тыс. человек.