Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Песков заявил об отсутствии нарушений режима тишины в Алешках
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков констатировал отсутствие сообщений о нарушениях режима тишины вокруг херсонских Алешек накануне старта гуманитарной операции.
По его словам, российские власти пока не получали сообщений о нарушениях перемирия в районе населенного пункта, передают «Вести». «Пока нет сообщений о нарушении, это позитивно», – сказал Песков.
Непосредственно сама гуманитарная операция должна начаться в ближайшие дни, сообщил представитель Кремля. Москва рассчитывает, что миссия пройдет безопасно и без каких-либо провокаций со стороны противника.
Песков подчеркнул, что главным результатом перемирия должна стать возможность безопасной эвакуации для тех жителей Алешек, которые добровольно захотят покинуть город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила о начале разминирования маршрутов для эвакуации мирных жителей из Алешек.
Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о прохождении гуманитарной операции по согласованному плану и без нарушений.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о нахождении в прифронтовом городе около 2 тыс. человек.