Tекст: Мария Иванова

В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и освободили Омельник, Тимошевку, Червоный Яр и Мировку в Запорожской области, взяли под контроль Великомихайловку в Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты.

Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 1380 военнослужащих, 22 бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

В течение недели подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные позиции, взяв под контроль Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области.

Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1560 военнослужащих, 19 бронемашин, 12 орудий полевой артиллерии и семь станций РЭБ.

На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю и освободили Алексеево-Дружковку в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю противник потерял более 1275 военнослужащих, 16 бронемашин, 10 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

Подразделения группировки «Центр» освободили Доброполье, Первомайское и Сергеевку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

В зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили более 2405 военнослужащих, 44 бронемашины, 16 орудий полевой артиллерии и 15 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

На прошедшей неделе подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили Малокатериновку и Юльевку в Запорожской области.

Подразделения нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты.

Уничтожены до 215 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийское орудие и восемь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Мировку.

Днем ранее они взяли под контроль запорожские Червоный Яр и Юльевку.

До этого освободили запорожский Тимашевск.