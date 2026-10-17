«Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».21 комментарий
Telegraph заявила о предложении Маска Белому дому замедлить Starlink на Украине
Американский предприниматель Илон Маск обратился к Белому дому с идеей ввести ограничения скорости работы спутниковой связи Starlink на Украине, пишет Telegraph.
«По словам четырех источников, знакомых с ходом обсуждений, миллиардер-предприниматель в сфере высоких технологий обратился к президенту США с предложением ввести ограничение скорости в этой системе, которое затрудняло защиту Украины от беспилотников», – пишет Telegraph.
Один из собеседников издания рассказал, что Белый дом согласился с предложением Маска, это привело к замедлению Пентагоном работы Starshield – военной версии спутниковой системы связи. Источник опроверг заявления Маска, который открестился от причастности к данному решению, назвав ответственными власти США. Как заявил источник, обе стороны участвовали в принятии решения.
Высокопоставленный европейский чиновник и двое осведомленных украинских собеседников подтвердили изданию такую версию событий. По данным источника Telegraph, Польша возглавила инициативу против чрезмерной зависимости Европы от Маска или его компании SpaceX.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом отверг причастность к ограничению доступа украинских военных к спутникам Starshield.
В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.
Киев обвинил Белый дом в предательстве после ограничений работы спутниковой связи.