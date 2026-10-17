Telegraph заявила о предложении Маска Белому дому замедлить Starlink на Украине

Tекст: Антон Антонов

«По словам четырех источников, знакомых с ходом обсуждений, миллиардер-предприниматель в сфере высоких технологий обратился к президенту США с предложением ввести ограничение скорости в этой системе, которое затрудняло защиту Украины от беспилотников», – пишет Telegraph.

Один из собеседников издания рассказал, что Белый дом согласился с предложением Маска, это привело к замедлению Пентагоном работы Starshield – военной версии спутниковой системы связи. Источник опроверг заявления Маска, который открестился от причастности к данному решению, назвав ответственными власти США. Как заявил источник, обе стороны участвовали в принятии решения.

Высокопоставленный европейский чиновник и двое осведомленных украинских собеседников подтвердили изданию такую версию событий. По данным источника Telegraph, Польша возглавила инициативу против чрезмерной зависимости Европы от Маска или его компании SpaceX.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Белый дом отверг причастность к ограничению доступа украинских военных к спутникам Starshield.

В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

Киев обвинил Белый дом в предательстве после ограничений работы спутниковой связи.