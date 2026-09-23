Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.4 комментария
На Украине насильно мобилизовали приехавшего на праздник израильтянина
Пограничники на Украине мобилизовали приехавшего в Умань гражданина Израиля
Отец шестерых детей Йонатан Карлинский Машак отправился отмечать в Умань на Украину праздник Рош ха-Шана, однако оказался в одесской воинской части после проверки документов украинскими пограничниками, сообщает издание The Jerusalem Post.
Израильтянина задержали на пограничном переходе между Украиной и Румынией при возвращении домой. Внимание патрульных привлекла украинская речь туриста, после чего они установили наличие у него гражданства республики, передает Ura.ru.
Очевидцы произошедшего сообщили, что 49-летний Йонатан Карлинский Машак, отец шестерых детей, был арестован на украинско-румынском пограничном переходе при возвращении в Израиль. Известно, что задержанный родился на Украине и переехал за рубеж около 14 лет назад.
Супруга мобилизованного подтвердила отправку мужа в воинскую часть в Одессе. Представители посольства Израиля в Киеве назвали действия военкомов законными, но пообещали оказать семье возможную помощь. Друзья отметили, что паломник много лет без проблем посещал Умань, рассчитывая на защиту иностранного паспорта.
Летом сотрудники военкомата в Черновицкой области мобилизовали приехавшего к родственникам гражданина Германии.
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