На Украине насильно мобилизовали приехавшего на праздник израильтянина

Пограничники на Украине мобилизовали приехавшего в Умань гражданина Израиля

Tекст: Вера Басилая

Израильтянина задержали на пограничном переходе между Украиной и Румынией при возвращении домой. Внимание патрульных привлекла украинская речь туриста, после чего они установили наличие у него гражданства республики, передает Ura.ru.

Очевидцы произошедшего сообщили, что 49-летний Йонатан Карлинский Машак, отец шестерых детей, был арестован на украинско-румынском пограничном переходе при возвращении в Израиль. Известно, что задержанный родился на Украине и переехал за рубеж около 14 лет назад.

Супруга мобилизованного подтвердила отправку мужа в воинскую часть в Одессе. Представители посольства Израиля в Киеве назвали действия военкомов законными, но пообещали оказать семье возможную помощь. Друзья отметили, что паломник много лет без проблем посещал Умань, рассчитывая на защиту иностранного паспорта.

Летом сотрудники военкомата в Черновицкой области мобилизовали приехавшего к родственникам гражданина Германии.

В августе политолог Владимир Скачко заявил о подготовке населения Украины к ужесточению принудительного призыва.