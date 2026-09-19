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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке острее чувствуешь единство страны

    Несмотря на расстояние и разницу во времени, оторванность от жизни страны на Чукотке почувствовать невозможно. Каждая новая встреча – это своя история и своя малая родина: Башкирия, Пермь, Владивосток, Кубань.

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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 16:47 • Новости дня

    Зеленского не включили в расписание встреч Трампа на ГА ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не внес Владимира Зеленского в список двусторонних встреч на полях предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Президент США не планирует встречаться с Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Встреча американского лидера и украинского президента не была подтверждена.

    Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц ранее отмечал, что Трамп намерен провести двусторонние переговоры с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, а также с премьер-министрами Британии и Японии. Ожидаются встречи и с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, включая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

    Общеполитические прения высокого уровня с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-26 сентября и 28 сентября. Российскую делегацию на сессии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В прошлом году президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    Мария Захарова сообщила, что Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

    Глава МИД Сергей Лавров и глава Госдепа Марко Рубио детально обсудят ситуацию на Украине на Генассамблее ООН.

    19 сентября 2026, 12:15 • Новости дня
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    ВС России освободили запорожскую Зеленую Диброву, Марьевку и Гулево в ДНР
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки за минувшие сутки освободили Марьевку и Гулево в Донецкой Народной Республике (ДНР), а группировка «Восток» взяла под контроль Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Марьевку и Гулево в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам спецназначения и нацгвардии около Белозерского, Дружковки, Артема, Варваровки, Старорайского и Новоявленки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 410 военнослужащих, пять бронемашин и три самоходные артиллерийские установки.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Зеленую Диброву в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Манвеловки, Малиновки, Коломийцев Днепропетровской области, Петропавловского и Общего Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 280 военнослужащих, бронемашину и орудие полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Базалиевки, Березовки, Червоного Оскола Харьковской области и Рубцов ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ у пунктов Высокоивановки, Славянска, Краматорска, Николаевки и Шабельковки ДНР.

    Противник при этом потерял до 145 военнослужащих, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

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    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    19 сентября 2026, 12:29 • Новости дня
    Украинская армия бросила в бой элитных штурмовиков 3-й бригады

    ВСУ ввели в бой самых подготовленных штурмовиков 3-й бригады

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское командование направило в зону ответственности российской группировки «Запад» наиболее подготовленные штурмовые подразделения для демонстрации боеспособности перед западными союзниками, сообщили в Минобороны.

    Командование украинской армии бросило в бой наиболее подготовленные силы 3-й отдельной штурмовой бригады, чтобы продемонстрировать западным кураторам способность сопротивляться подразделениям группировки «Запад», сообщает Минобороны.

    «Для демонстрации этого командование ВСУ ввело в бой наиболее подготовленные подразделения и националистические формирования из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ», – заявили в российском военном ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что на фоне высоких темпов продвижения российской армии киевские власти пытаются убедить Запад в своей боеспособности. Однако малые штурмовые группы несут значительные потери и не имеют успеха, а российские военные успешно пресекают все вылазки противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики 3-й штурмовой бригады бросили мобилизованных солдат в опасной зоне ради собственного спасения.

    Ранее украинское командование планировало задействовать это подразделение для удержания линии фронта в Авдеевке. Однако под натиском российских войск штурмовики бежали с поля боя.

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    18 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим

    Зеленский пожаловался фон дер Ляйен на «космический» дефицит бюджета

    Зеленский назвал дефицит украинского бюджета космическим
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен охарактеризовал нехватку средств в украинском бюджете как космическую.

    Во время встречи c фон дер Ляйен Зеленский рассказал о катастрофической нехватке средств, сообщает РИА «Новости». По его словам, власти страны разрабатывают несколько стратегий для решения этой масштабной проблемы.

    «Мы готовим несколько стратегий для преодоления этого, как я отметил, космического дефицита», – сказал Зеленский и добавил, что, несмотря на серьезность ситуации, Киев надеется найти выход из положения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Владимир Зеленский признал наличие дефицита военного бюджета страны в размере 27 млрд долларов.

    Позже украинский лидер запросил у западных союзников дополнительные средства для покрытия этих расходов. В ответ страны Евросоюза решили отказаться от выдачи Киеву новых кредитов.

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    18 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    Politico: Россия поразила 500 локомотивов на Украине с начала СВО
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Железнодорожная отрасль Украины с начала СВО лишилась 500 тяговых машин, при этом более 60% потерь зафиксировали за последние восемь месяцев, пишет Politico.

    Россия поразила уже 500 локомотивов на Украине с начала СВО, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max со ссылкой на газету Politico. Сейчас украинская компания «Укрзализниця» теряет в среднем 37-40 машин ежемесячно.

    Ранее удары наносились преимущественно в пределах 200 км от линии боевого соприкосновения или границы. Однако теперь география атак значительно расширилась, отмечает европейское издание. В связи с этим железнодорожники готовят резервные сценарии, включая пересадку пассажиров на автобусы.

    Быстро восстановить утраченный парк техники на Украине не могут. Стоимость нового локомотива составляет около 5 млн евро, а использованию европейских машин препятствует разная ширина железнодорожной колеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российские военные сожгли два локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    Чуть ранее армия России нанесла точный удар по железнодорожному составу в Харьковской области. До этого посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил об уничтожении более 200 украинских тепловозов.

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    19 сентября 2026, 11:19 • Новости дня
    Американский профессор заявил о безвыходном положении украинской армии

    Эксперт Джон Миршаймер заявил о критических проблемах со снабжением ВСУ

    Американский профессор заявил о безвыходном положении украинской армии
    @ Anatolii Lysianskyi/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска изолируют ВСУ от сетей снабжения, и решить эту проблему Украина не в состоянии, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

    Вооруженные силы России успешно изолируют украинские подразделения от линий снабжения, передает РИА «Новости». По словам профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, Киев не способен справиться с возникшими трудностями на фронте.

    «Из-за блокировки украинских портов на Черном море Украина фактически стала страной без выхода к морю. А через эти порты она получала большое количество военной техники. Так что поставки на Украину военных материалов существенно сократились», – отметил американский эксперт. Он добавил, что российские военные уничтожают логистику в тылу противника, лишая его необходимых ресурсов.

    Аналитик также выразил уверенность в неизбежном поражении киевского режима. Он подчеркнул, что украинская армия не сможет изменить ситуацию на поле боя и остановить продвижение российских войск.

    В ответ на удары по мирным жителям Вооруженные силы России наносят точечные удары по командным пунктам и оборонным предприятиям. В Министерстве обороны напомнили, что для этих целей применяются ударные беспилотники и высокоточное оружие.

    Только за минувшую неделю российские подразделения освободили десять населенных пунктов. Потери украинской стороны за этот период составили до 9325 военнослужащих и 56 боевых бронированных машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отсекают Украину от черноморской акватории.

    Удары Вооруженных сил России направлены на уничтожение всей логистической схемы противника.

    В результате успешных действий армии республика полностью лишилась выхода к морю.

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    19 сентября 2026, 03:54 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Пять БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – сообщил мэр столицы в «Максе».

    На местах падения обломков дронов в настоящий момент находятся специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Собянин сообщил об уничтожении трех дронов.

    Силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что украинские власти не спешат с проведением выборов и пытаются помешать выборам в России.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    19 сентября 2026, 07:58 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    БПЛА атаковали Ростовскую и Тульскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночью дежурные расчеты противовоздушной обороны перехватили около 20 дронов, пытавшихся атаковать Ростовскую и Тульскую области, сообщили главы этих регионов Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев.

    «Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около десятка БПЛА уничтожены в Ростове-на-Дону, Миллеровском и Азовском районах», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    По его словам, информация о возможных пострадавших и разрушениях на земле в данный момент не поступала и будет дополнительно уточняться.

    Кроме того, еще 11 украинских дронов были успешно ликвидированы в небе над Тульской областью, сообщил в «Максе» Миляев. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений жилых зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО сбили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы.

    Накануне силы противовоздушной обороны России за день уничтожили 328 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, Черным и Каспийским морями.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 сентября 2026, 22:56 • Новости дня
    Журналист Карлсон раскрыл, почему не может поехать в Киев

    Американский журналист Карлсон заявил об угрозе убийства в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что не смог бы поехать в Киев, потому что там его убьют.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил уверенность, что не сможет посетить украинскую столицу из-за угрозы собственной жизни, передают «Вести». При этом он подчеркнул готовность отправиться в Москву в любой момент.

    «Я мог бы хоть завтра приехать в Москву, а вот в Киев поехать не смогу. Меня там убьют, и это факт», – заявил телеведущий в ходе интервью.

    Журналист охарактеризовал современную Украину как деспотию и полицейское государство. По его мнению, в этой стране гибнет собственный народ. Напомним, в феврале 2024 года Карлсон посещал российскую столицу, где записал интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    Американский журналист назвал ситуацию на Украине самым ужасным событием в мире.

    Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» внесли его личные данные в свою базу врагов страны.

    Посольство США в Киеве запретило Владимиру Зеленскому давать интервью этому телеведущему.

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    18 сентября 2026, 23:59 • Новости дня
    Египетский капитан стал жертвой удара по судну в порту России

    МИД Египта сообщил о гибели капитана сухогруза M/V Noran в порту России

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан египетского судна M/V Noran погиб при ударе по сухогрузу, стоявшему в российском порту, сообщил МИД Египта.

    «Министерство иностранных дел Египта пристально следит за произошедшим 13 сентября в одном из портов на юго-западе РФ инцидентом с ударом по судну M/V Noran, на борту которого находились египетские моряки. Капитан погиб, репатриацией его тела занимается консульский отдел МИД Египта», – говорится в пресс-релизе ведомства.

    Остальные восемь членов экипажа уже вернулись на родину. Точное место и другие детали инцидента в МИД Египта не раскрыли, передает ТАСС.

    По данным сервиса Marine Traffic, судно M/V Noran ходит под флагом Сент-Китс и Невис и следовало в Батуми из Албании. Сведения о перевозимом грузе отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у побережья Новороссийска украинский беспилотник нанес удар по жилым отсекам турецкого сухогруза MV Gulluk, при этом экипаж не пострадал.

    Летом МИД Ирана сообщил, что Украина атаковала иранское торговое судно, один моряк погиб, еще один пострадал.

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    19 сентября 2026, 12:30 • Новости дня
    Группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области

    «Север» взял под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области

    Группировка «Север» взяла под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Лошаково и Комиссарово в Харьковской области, ведутся бои за освобождение Бузово, сообщили в Минобороны.

    В северо-восточной части Харьковской области подразделения группировки начали сжимать кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, отмечается в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжается уничтожение формирований противника около Грачовки, Красного Ярв и Хрипунов в Харьковской области.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований на этом участке составили до 30 военнослужащих и две бронемашины, отчитались в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля уничтожаются формирования ВСУ в районах Петропавловки, Новоалександровки и Приколотного.

    Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны у Корбины Иваны, Черноглазовки, Братеницы, Подсреднего и Великого Бурлука.

    А в Сумской области поражены живая сила и техника двух механизированных бригад ВСУ рядом с Хотенью, Рудневкой и Пушкаревкой.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 245 военнослужащих, три броне машины и 12 автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу сообщалось, что серьезные потери понесла 106-я бригада территориальной обороны ВСУ в районе Волковки в Сумской области.

    ВСУ за последнюю неделю потеряли в котле в Харьковской области более 390 военных.

    В пятницу сообщалось, что «Северяне» пресекли попытку ВСУ пешком выбраться из окружения у Черного.

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    19 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Украинские депутаты ушли на каникулы на фоне финансового кризиса

    Верховная рада Украины приостановила работу из-за проблем с принятием законов

    Украинские депутаты ушли на каникулы на фоне финансового кризиса
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press AgencyGlobal Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Верховная рада Украины ушла на почти месячные каникулы из-за трудностей с принятием законов, необходимых для получения западной помощи.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что украинские парламентарии ушли на очередной перерыв в заседаниях, передает РИА «Новости». По его словам, отпуск продлится почти месяц.

    «Рада снова ушла на большой перерыв в пленарных заседаниях. Почти на месяц, а именно на 26 дней, с 17 сентября по 13 октября», – написал политик в своем Telegram-канале.

    Железняк подчеркнул, что причиной каникул стали серьезные проблемы с принятием законов, которые необходимы для продолжения международного финансирования. Ситуация усугубляется финансовым кризисом из-за отсутствия помощи от западных партнеров.

    Ранее депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявляла, что на Украине прекращается финансирование всех сфер, за исключением социальных выплат, зарплат бюджетников и военных расходов. Дальнейшие поступления в бюджет возможны только в виде западной поддержки, для получения которой требуется принятие ряда спорных законопроектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал депутатов ускорить принятие необходимых для получения международной помощи законопроектов.

    Депутат Ольга Василевская-Смаглюк заявила о полной остановке выделения средств на большинство национальных нужд.

    Парламентарий Вадим Ивченко констатировал катастрофическую ситуацию с украинским государственным бюджетом.

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    18 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Украинцев призвали сформировать двухнедельный запас топлива

    Эксперт Куюн призвал жителей Украины сформировать двухнедельный запас топлива

    Украинцев призвали сформировать двухнедельный запас топлива
    @ Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эксперт украинского топливного рынка Сергей Куюн настоятельно рекомендовал автомобилистам и компаниям страны запастись горючим на одну-две недели.

    Куюн посоветовал украинским автомобилистам и предприятиям сформировать запас горючего на одну-две недели из-за угрозы перебоев с поставками на фоне роста цен, передает ТАСС.

    «Готовиться здесь можно только одним способом – иметь запас горючего. От обычного водителя до муниципалитетов, территориальных общин, промышленных потребителей – все должны иметь запас, если есть возможность его хранить. Потому что в случае нейтрализации или разрушения какого-то канала поставки нам нужно продержаться неделю-две, пока мы возобновим полноценные поставки», – подчеркнул Куюн.

    Аналитик также обратил внимание на то, что Украина полностью зависит от импорта топлива. Ситуация усугубляется глобальными трудностями с поставками, вызванными обострением конфликта на Ближнем Востоке. На фоне этих проблем стоимость бензина и дизельного топлива на Украине с начала сентября увеличилась примерно на 10%.

    Напомним, из-за блокады черноморских портов Украина потеряла треть поставок топлива.

    В начале августа местные автозаправочные станции ввели лимиты на продажу горючего водителям.

    Топливный эксперт Дмитрий Леушкин предупредил о риске скорой остановки работы заправочных комплексов.

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    18 сентября 2026, 19:50 • Новости дня
    ВС России поразили три судна с грузами для ВСУ под Одессой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники поразили три транспортных судна, доставлявших военные грузы и топливо для украинской армии в порты Одесской области, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России поразили три транспортных судна, обеспечивавших потребности украинской армии, сообщает Минобороны в Max. В порту Южный в Одесской области уничтожен сухогруз с военными грузами.

    В порту самой Одессы поражен танкер с горюче-смазочными материалами для Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, во время перехода по Черному морю российские военные нанесли удар по сухогрузу. Судно перевозило в Одессу грузы для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские войска уничтожили железнодорожный состав с военными грузами в порту Южный.

    До этого Вооруженные силы России поразили сухогруз с вооружением в морском порту Одессы. Ранее военные атаковали три сухогруза и два танкера на побережье Черного моря.

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    18 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    В Сумах прогремели взрывы

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы произошли в городе Сумы на севере Украины на фоне действующей в регионе воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Взрывы произошли на севере Украины в городе Сумы, передает ТАСС.

    На данный момент в Сумской области объявлена воздушная тревога.

    Ранее взрыв на фоне работы ПВО прозвучал в Тернополе на западе Украины.

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