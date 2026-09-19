Зеленского не включили в расписание встреч Трампа на ГА ООН

Tекст: Вера Басилая

Президент США не планирует встречаться с Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. Встреча американского лидера и украинского президента не была подтверждена.

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц ранее отмечал, что Трамп намерен провести двусторонние переговоры с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, а также с премьер-министрами Британии и Японии. Ожидаются встречи и с лидерами стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, включая Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию.

Общеполитические прения высокого уровня с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 22-26 сентября и 28 сентября. Российскую делегацию на сессии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

В прошлом году президент США Дональд Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Мария Захарова сообщила, что Лавров выступит на Генассамблее ООН 26 сентября.

Глава МИД Сергей Лавров и глава Госдепа Марко Рубио детально обсудят ситуацию на Украине на Генассамблее ООН.