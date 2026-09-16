Tекст: Катерина Туманова

Карлсон заявил, что ситуация при нынешнем руководстве Украины является самой ужасной из тех, что он видел.

«На самом деле я никогда не мечтал, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы. И посмотрите, при поддержке НАТО и США он развязал эту войну, и он движим другими интересами. И я на самом деле не понимаю полностью его мотивы», – заявил Карлсон «Вестям».

Журналист отметил, что одной из задач Владимира Зеленского является уничтожение христианства на Украине, и выразил уверенность, что рядовые украинцы не поддерживают происходящее и желают мирного соглашения.

Кроме того, Карлсон считает, что глава киевского режима стремится уничтожить население страны посредством изменений в украинском законодательстве и завоза иностранных рабочих взамен погибших на поле боя украинцев.

«Зеленский изменяет законодательство на Украине, позволяя крупным корпорациям закупать и земли, и приобретать в собственность крупные залежи природных ресурсов. И, в общем-то, также завозятся иностранные рабочие на Украину, потому что многие украинцы уже погибли на поле боя. Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни», – заявил журналист.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в августе уличил Запад в использовании Украины для уничтожения России и заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

В сентябре Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свобод.



