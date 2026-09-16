Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
Карлсон назвал ситуацию на Украине «самым ужасным, что происходит»
Американский журналист Такер Карлсон признался, что не до конца понимает мотивы главы киевского режима Владимира Зеленского, который вместе с НАТО и США развязал большую войну, но считает это самым ужасным, что происходит в мире.
Карлсон заявил, что ситуация при нынешнем руководстве Украины является самой ужасной из тех, что он видел.
«На самом деле я никогда не мечтал, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы. И посмотрите, при поддержке НАТО и США он развязал эту войну, и он движим другими интересами. И я на самом деле не понимаю полностью его мотивы», – заявил Карлсон «Вестям».
Журналист отметил, что одной из задач Владимира Зеленского является уничтожение христианства на Украине, и выразил уверенность, что рядовые украинцы не поддерживают происходящее и желают мирного соглашения.
Кроме того, Карлсон считает, что глава киевского режима стремится уничтожить население страны посредством изменений в украинском законодательстве и завоза иностранных рабочих взамен погибших на поле боя украинцев.
«Зеленский изменяет законодательство на Украине, позволяя крупным корпорациям закупать и земли, и приобретать в собственность крупные залежи природных ресурсов. И, в общем-то, также завозятся иностранные рабочие на Украину, потому что многие украинцы уже погибли на поле боя. Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни», – заявил журналист.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в августе уличил Запад в использовании Украины для уничтожения России и заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.
В сентябре Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свобод.