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Авария на подстанции оставила без света 56 тыс. абонентов в Днепропетровской области
В Кривом Роге Днепропетровской области более 56 тыс. абонентов лишились электроэнергии из-за серьезной аварии на местной подстанции, сообщил глава региональной военной администрации Александр Ганжа.
«В Кривом Роге из-за аварии на подстанции без света остались более 56 тыс. абонентов», – написал Ганжа в своем Telegram-канале, передает ТАСС. Подавляющее большинство потребителей уже удалось подключить к энергосети по резервным схемам.
При этом почти 20 тыс. абонентов получают электроэнергию на условиях графиков временного отключения.
В настоящее время работники профильных аварийных служб продолжают активно устранять последствия происшествия.
Несколько дней назад российские войска нанесли ракетный удар по промышленному предприятию в Кривом Роге.
В августе компания «Укрэнерго» зафиксировала масштабные перебои с электричеством в Днепропетровской области.
Зимой местные жители перекрывали улицы из-за жестких графиков отключения света.