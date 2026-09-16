Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
Эксперт заявил о невозможности полной передачи управления транспортом ИИ
Эксперт Прохоров: Управление транспортом невозможно полностью передать ИИ
Технический директор ООО «Симметрия групп», доцент факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Андрей Прохоров заявил о невозможности полностью передать контроль над транспортной отраслью искусственному интеллекту, несмотря на его повсеместное применение.
Полностью доверять управление транспортом нейросетям не имеет смысла, подчеркнул Прохоров, передает ТАСС. Он пояснил, что человек должен самостоятельно оценивать и утверждать решения. «Я мало себе представляю сценарий, в котором полностью будет отдано управление ИИ, потому что это неправильно, это бессмысленно. Но ускорять процесс принятия решений ИИ может значительно», – отметил эксперт во время панельной дискуссии.
Прохоров добавил, что искусственный интеллект уже интегрирован почти во все элементы управления транспортной инфраструктурой. По его мнению, классические аналитические модели и алгоритмы машинного обучения должны не противопоставляться, а работать вместе.
В качестве примера эффективного использования технологий была приведена система «Ритм-куб». Она помогает анализировать парковочные зоны, создавать цифровые двойники транспортных сетей и прогнозировать потоки машин на 15–40 минут вперед с учетом ДТП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил задействовать технологии искусственного интеллекта для развития общественного транспорта.
В конце августа Минтранс сообщил о создании уникальной нейросети для сокращения межрейсовых простоев.
Ранее министр транспорта Андрей Никитин заявил об использовании искусственного интеллекта в 45% профильных организаций.