Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.23 комментария
Bloomberg: В Белом доме примут представителей IT-гигантов по вопросу ИИ
Администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей крупных IT-компаний, которые занимаются искусственным интеллектом (ИИ), чтобы обсудить новую американскую систему добровольных испытаний безопасности моделей ИИ.
Недавно разработанная концепция основана на июньском указе президента США Дональда Трампа о кибербезопасности ИИ, который предусматривает добровольный подход к проверке безопасности моделей и активизацию усилий по укреплению критически важных компьютерных систем, передает Bloomberg.
Встреча пройдет на фоне попыток американских чиновников понять, как реагировать на волну новых моделей ИИ от китайских компаний, которые конкурируют с лучшими разработками американских лабораторий и ставят под сомнение лидерство США в области ИИ.
По словам источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа планирует во вторник принять в Белом доме представителей компаний, занимающихся искусственным интеллектом и обсудить эти вопросы.
Среди разработчиков ИИ, планирующих принять участие, указаны OpenAI, Anthropic PBC и Google ( Alphabet Inc.).
Как писала газета ВЗГЛЯД, создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире. Белый дом захотел контролировать доступ компаний к новым ИИ-моделям. Гендиректор Google Сундар Пичаи призвал пользователей критически относиться к ответам искусственного интеллекта.