Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.25 комментариев
Гидрометцентр: Москвичей ожидает переменная облачность
Днем 4 августа в столице ожидается комфортная погода с переменной облачностью и полным отсутствием осадков, сообщили в Гидрометцентре России.
Воздух в городе прогреется от 26 до 28 градусов тепла, указали в Гидрометцентре, сообщает ТАСС.
При этом в ночь на среду температура может опуститься до 15 градусов.
Ожидается слабый ветер и атмосферное давление на уровне около 752 миллиметров ртутного столба.
В Подмосковье столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов тепла, а ночью похолодает до 12 градусов.
В мае в Москве специалисты зафиксировали рекордное для этого года потепление выше 27 градусов.
На прошлые выходные в столице синоптики прогнозировали жару до 31 градуса тепла.