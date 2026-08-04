Гидрометцентр: Москвичей ожидает переменная облачность

Tекст: Алексей Дегтярёв

Воздух в городе прогреется от 26 до 28 градусов тепла, указали в Гидрометцентре, сообщает ТАСС.

При этом в ночь на среду температура может опуститься до 15 градусов.

Ожидается слабый ветер и атмосферное давление на уровне около 752 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов тепла, а ночью похолодает до 12 градусов.

В мае в Москве специалисты зафиксировали рекордное для этого года потепление выше 27 градусов.

На прошлые выходные в столице синоптики прогнозировали жару до 31 градуса тепла.