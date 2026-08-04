Галузин: Россия не передавала Западу сигналы по Украине через Казахстан

Tекст: Вера Басилая

По словам Галузина, Москва не передавала коллективному Западу никаких сигналов по украинскому урегулированию через Казахстан, передает ТАСС.

«У нас нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей в связи с этим вопросом», – подчеркнул российский дипломат. Он пояснил, что Россия предпочитает общаться напрямую с теми, кто имеет влияние на киевские власти.

Ранее, 25 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным сообщил о получении множества сигналов из Европы и США по поводу украинского конфликта. В ответ российский лидер детально проинформировал коллегу о ситуации на данном направлении.

Первый медиафорум России и Казахстана состоялся в ноябре 2024 года в Москве, приуроченный к 120-летию агентства. Вторая встреча прошла в Алма-Ате в 2025 году.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы активнее разъяснять свою позицию международным партнерам.

Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин сообщил об отсутствии сигналов к мирным переговорам со стороны Киева.