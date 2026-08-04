Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.25 комментариев
МИД опроверг передачу сигналов по Украине Западу через Казахстан
Галузин: Россия не передавала Западу сигналы по Украине через Казахстан
Российская сторона поддерживает прямые контакты с влияющими на Киев силами, поэтому не использует посредничество Казахстан для передачи посланий западным странам, заявил замглавы МИД Михаил Галузин на полях III Российско-казахстанского медиафорума.
По словам Галузина, Москва не передавала коллективному Западу никаких сигналов по украинскому урегулированию через Казахстан, передает ТАСС.
«У нас нет необходимости беспокоить своих казахстанских друзей в связи с этим вопросом», – подчеркнул российский дипломат. Он пояснил, что Россия предпочитает общаться напрямую с теми, кто имеет влияние на киевские власти.
Ранее, 25 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным сообщил о получении множества сигналов из Европы и США по поводу украинского конфликта. В ответ российский лидер детально проинформировал коллегу о ситуации на данном направлении.
Первый медиафорум России и Казахстана состоялся в ноябре 2024 года в Москве, приуроченный к 120-летию агентства. Вторая встреча прошла в Алма-Ате в 2025 году.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался выступать посредником в урегулировании украинского кризиса.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы активнее разъяснять свою позицию международным партнерам.
Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин сообщил об отсутствии сигналов к мирным переговорам со стороны Киева.