Чем плохо рождение ребенка от мертвого отца? Многие противники закона об ЭКО для жен погибших на СВО военнослужащих говорят об инстинктивном чувстве отталкивания, даже жути, которую у них вызывает идея рожать детей от умерших. Но, отложив эти эмоциональные оценки, рассмотрим проблему по существу.0 комментариев
Над Курской областью за сутки уничтожили 179 дронов различного типа
За минувшие сутки над территорией Курской области уничтожили 179 украинских беспилотников разного типа, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
ВСУ также 91 раз применили артиллерию по отселенным районам и 15 раз атаковали регион дронами со взрывчаткой, указал Хинштейн в Max.
В деревнях Тереховка и Рыжевка Рыльского района были уничтожены два жилых дома. На хуторе Звягин повреждения получил грузовик, в селе Щекино – легковой автомобиль и комбайн, а в поселке Марьино зафиксированы повреждения крыши и фасада здания.
В Беловском районе в селе Илек пострадали два дома, в селе Белица поврежден объект энергетики. В слободе Белой повреждения получили магазин автозапчастей и частный дом. В Октябрьском районе в поселке Прямицыно также зафиксировано повреждение энергообъекта.
В Хомутовском районе в селе Калиновка повреждены дом и два автомобиля, в селе Жеденовка – дом и машина. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет.
В конце июля пять мирных жителей получили ранения при ударах по приграничным районам Курской области.
31 июля в результате серии ударов дронов ВСУ в Курской области ранения получили четыре мирных жителя.
В конце июня вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на пенсионера в Беловском районе.