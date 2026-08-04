Над Курской областью за сутки уничтожили 179 дронов различного типа

Tекст: Алексей Дегтярёв

ВСУ также 91 раз применили артиллерию по отселенным районам и 15 раз атаковали регион дронами со взрывчаткой, указал Хинштейн в Max.

В деревнях Тереховка и Рыжевка Рыльского района были уничтожены два жилых дома. На хуторе Звягин повреждения получил грузовик, в селе Щекино – легковой автомобиль и комбайн, а в поселке Марьино зафиксированы повреждения крыши и фасада здания.

В Беловском районе в селе Илек пострадали два дома, в селе Белица поврежден объект энергетики. В слободе Белой повреждения получили магазин автозапчастей и частный дом. В Октябрьском районе в поселке Прямицыно также зафиксировано повреждение энергообъекта.

В Хомутовском районе в селе Калиновка повреждены дом и два автомобиля, в селе Жеденовка – дом и машина. Погибших и пострадавших среди мирного населения нет.

В конце июля пять мирных жителей получили ранения при ударах по приграничным районам Курской области.

31 июля в результате серии ударов дронов ВСУ в Курской области ранения получили четыре мирных жителя.

В конце июня вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство на пенсионера в Беловском районе.