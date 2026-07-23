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    С каждым годом всё больше людей у нас понимают, что мы не зря живем в самой большой стране мира. Россию нужно видеть своими глазами, и, кстати, возможно, американцы и китайцы такие патриоты своих стран в том числе и потому, что много по ним путешествуют.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Последний баррель нефти сожгут не в двигателе

    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

    13 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    23 июля 2026, 09:42 • Новости дня

    При атаках ВСУ на Курскую область пострадали пять человек

    Хинштейн сообщил о ранении пяти человек при атаках ВСУ на Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    В течение суток украинские военные нанесли удары по приграничным районам Курской области, в результате чего пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

    Пять человек получили ранения и травмы после атак украинских вооруженных сил по территории Курской области за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в Max.

    «Пострадали пять человек. В деревне Воронок Рыльского района ранена 50-летняя женщина, у нее осколочное ранение. В слободе Белой Беловского района пострадал 28-летний мужчина», – написал глава региона.

    Кроме того, в селе Толпино Кореневского района ранения получила 60-летняя женщина. В селе Пушкарное из-за сброса взрывного устройства с беспилотника пострадали две девушки 19 и 20 лет. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и слепые осколочные ранения.

    Всем пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь, их госпитализируют в областной центр. Погибших в результате обстрелов нет.

    Неделей ранее украинский беспилотник атаковал ехавшую на мопеде девушку в приграничной деревне Рыжевка.

    В середине июня пожилая жительница села Степановка получила осколочные ранения при ударе дрона.

    За несколько дней до этого БПЛА ранил мужчину и несовершеннолетнюю девушку возле автомагазина в Беловском районе.

    22 июля 2026, 22:35 • Новости дня
    Российские беспилотники поразили пять судов с грузами для ВСУ в Черном море

    Tекст: Денис Тельманов

    В акватории Черного моря и порту Черноморск Вооруженные силы России нанесли успешные удары по судам, перевозившим военные грузы для украинской армии.

    Российские военные с помощью беспилотных аппаратов «Герань-4 сикер» атаковали пять судов, задействованных в интересах украинских войск, сообщает официальный канал Минобороны России в Max. Под удар попали четыре сухогруза и один балкер.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи.

    «Кадры объективного контроля нанесения 22 июля ударов с применением БПЛА «Герань-4 сикер» по четырем морским судам типа «сухогруз» и одному судну типа «балкер» в акватории Черного моря и в порту Черноморск, использовавшимся для доставки грузов военного назначения в интересах ВСУ. В результате ударов цели поражены», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные поразили два доставлявших военные грузы сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

    Накануне армия России атаковала беспилотниками еще два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    20 июля ударные дроны уничтожили два сухогруза во время выгрузки снаряжения в Одесском морском торговом порту.

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    22 июля 2026, 10:24 • Новости дня
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    Склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске приостановили работу
    @ Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Wildberries временно закрыл два региональных логистических центра, отменив для продавцов плату за хранение товаров с 22 июля.

    Онлайн-ретейлер приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске, сообщает официальный Telegram-канал Wildberries.

    Компания порекомендовала партнерам отменить намеченные отгрузки или перевезти товары на альтернативные распределительные центры.

    «Стоимость хранения товаров на них перестанем начислять с 22 июля», – говорится в заявлении платформы. Руководство маркетплейса пообещало оперативно уведомлять продавцов о любых изменениях ситуации через специализированный портал для селлеров.

    Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночного налета на логистический комплекс в Краснодаре пострадали десять человек, четверо из которых госпитализированы с серьезными ранениями.

    После пожара из-за атаки дрона на склад в Невинномысске за медицинской помощью обратились пять человек.

    СК завел дело о теракте после атак ВСУ на Краснодар и Невинномысск.


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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    22 июля 2026, 11:30 • Новости дня
    Эксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона

    Политолог Корнилов: Зеленский уволил главкома ВСУ Сырского из страха перед толпой

    Эксперт: Зеленский сменил главкома ВСУ с нарушением закона
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Развитие внутриполитического кризиса на Украине после отставки главкома ВСУ Александра Сырского будет зависеть от того, как Владимир Зеленский сможет урегулировать ситуацию с бывшим главой Минобороны Михаилом Федоровым, сторонники которого вывели толпы на улицы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов.

    «Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова привела к «картонному майдану»: люди выступали против этого решения Владимира Зеленского, а также за смену главнокомандующего армией. Кроме того, сам Федоров устроил демарш», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

    По его оценкам, именно это привело к увольнению главкома ВСУ Александра Сырского. «На деле Зеленский был вынужден пойти на попятную перед требованиями в первую очередь Запада, который поддержал экс-главу Минобороны Украины, а во вторую очередь – толпы, которую искусно собрали сторонники Федорова», – уточнил собеседник. По его словам, прогнозировать как увольнение Сырского повлияет на дальнейшие протесты, сложно.

    «По всей видимости, сторонники Федорова еще сами не приняли решение, да и западные СМИ, поддержавшие чиновника после его отставки, заняли выжидательную позицию», – отметил политолог. Он упомянул, что Зеленский накануне предложил Федорову новый пост в правительстве, связанный с технологическим развитием. «Предыдущее предложение он отверг. От того, какой ответ последует теперь, может зависеть развитие текущего кризиса», – полагает аналитик.

    Говоря о назначении нового главкома ВСУ, Корнилов указал на нарушение процедуры. «На днях провластные украинские ресурсы «вбросили» информацию, что нельзя уволить Сырского и назначить нового главнокомандующего армией. Согласно закону о национальной обороне Украины, вносить кандидатуру может только действующий министр обороны. Между тем в стране есть только и. о. министра, а назначить полноценного главу ведомства уполномочена лишь Рада, которая до 18 августа на каникулах», – детализировал эксперт.

    «Но когда Зеленского останавливали какие-то нормы закона? – задается риторическим вопросом Корнилов. – Он не имел права увольнять, скажем, премьер-министра и министров, выносить свои кандидатуры на пост главы правительства. По закону это должна делать правящая коалиция в Верховной раде. Зеленский – еще будучи легитимным президентом – издал указ признать решение Конституционного суда Украины ничтожным. С того времени вся украинская власть построена на полном наплевательстве в отношении любых законов, норм конституции и права».

    Что касается нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, то этот человек «уже давно всем известен». «При нем украинские войска драпали и из-под Артемовска, и из-под Мариуполя, и, уверен, будут драпать сейчас – фамилия главнокомандующего обязывает», – сыронизировал политолог.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского. Он выразил 60-летнему генералу благодарность «за сильные позиции Украины на фронте», а также «оборону Киева, харьковскую и курскую операции».

    Сам Сырский заявил, что независимо от должности продолжит служить Украине. По его словам, за время командования изменения коснулись не только боевых действий, но и самой структуры армии. Экс-главком отметил, что украинская армия была переведена на корпусную структуру, а в штабы были назначены боевые офицеры. Принципом назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте, добавил Сырский.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отставку главнокомандующего ВСУ. «Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?» – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

    Увольнению Сырского предшествовал громкий политический скандал с уходом 35-летнего Михаила Федорова с поста министра обороны, произошедшим на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что должностные пертурбации стали результатом давнего конфликта между главкомом ВСУ и руководителем Минобороны.

    Произошедшее вызвало волну митингов по всей Украине. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров поддержал протестующих. Он выразил надежду, что Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять.

    «Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил Федоров. Также он рассказал, что Сырский якобы блокировал все инициативы по изменениям в армии и сорвал реформу мобилизации.

    «Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но хочет ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – детализировал Федоров. Газета ВЗГЛЯД писала, что уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность.

    Зеленский заявлял, что предложил экс-министру обороны новый пост в правительстве страны, связанный с технологическим развитием. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь может идти о должности вице-премьера по военным технологиям. Однако сам Федоров может планировать претендовать на пост президента Украины, сообщает Times. Его нынешние действия похожи на «предвыборную кампанию», говорится в статье.

    Теперь же новым главкомом ВСУ стал 42-летний Михаил Драпатый, который ранее возглавлял украинские Объединенные силы. Зеленский уже обсудил с ним «реконфигурацию» генштаба. Стоит отметить, что назначенный руководитель вооруженными силами Украины объявлен в розыск в России по статье Уголовного кодекса, приводит РИА «Новости» выдержку из базы МВД.

    В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах военный командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

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    22 июля 2026, 19:30 • Новости дня
    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ

    Минобороны сообщило об ударе еще по двум сухогрузам в Одессе и Черноморске

    Российские войска поразили еще два сухогруза с грузами для ВСУ
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России поразили еще два сухогруза, осуществлявших доставку грузов в интересах ВСУ в порты Одесса и Черноморск, сообщили в Минобороны России.

    Российская армия нанесла прицельные удары по морским целям, доставлявшим обеспечение противнику. Атака произошла во время движения транспортных кораблей по морю, сообщается в Max Минобороны.

    «Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами на переходе морем поражены еще два сухогруза, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск», – говорится в официальном сообщении.

    Ранее российские военные поразили сухогруз и балкер к юго-востоку от Одессы. Накануне ударные беспилотники атаковали четыре судна с военными грузами для украинской армии.

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

    Российские военные атаковали у берегов Одессы судно под флагом Либерии, которое использовалось для транспортировки грузов в украинский порт Рени.

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    22 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны опровергло успешное наступление ВСУ под руководством Сырского

    Минобороны опровергло фейк об успешном наступлении ВСУ под руководством Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России опровергло фейк о том, что экс-главком ВСУ Александр Сырский оставил преемнику армию в состоянии наступления.

    Минобороны назвало ложью заявления проукраинских ресурсов об успехах бывшего главкома ВСУ, передает Министерство обороны России.
    Украинские СМИ сообщили, что экс-главком ВСУ Александр Сырский якобы оставил преемнику армию в состоянии наступления: с начала 2026 года под его руководством ВСУ «освободили» 700 кв. км территории.

    Совместно с аналитиками проекта Lostarmour был проведен разбор реальной обстановки на фронте к моменту отставки генерала.

    Российские войска продолжают сохранять устойчивую динамику. Всего за первое полугодие 2026 года армия освободила 2226 квадратных километров. В июне этот показатель составил 260 квадратных километров, включая хорошо укрепленную Константиновку.

    К моменту взятия города под контроль перешли 133 населенных пункта. При этом украинские силы под руководством Александра Сырского утратили около 11,5 тыс. квадратных километров. В прошлом году противник потерял Волчанск, Северск, Мирноград, Покровск и Часов Яр.

    Ранее Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с поста главкома ВСУ на фоне массовых протестов. Сам Сырский официально объявил о сложении своих полномочий.

    Только за первые шесть месяцев текущего года российские войска освободили 128 населенных пунктов в зоне спецоперации.

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    22 июля 2026, 10:10 • Новости дня
    Сырский перечислил «достижения» на посту главкома ВСУ

    Сырский подвел итоги работы на посту главкома ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Александр Сырский объявил о сложении полномочий главнокомандующего Вооруженными силами Украины, подведя итоги своей работы на этом посту.

    «Сегодня я оставляю пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Перед тем как передать командование, скажу несколько слов», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военачальник отметил, что принял командование армией в феврале 2024 года в сложный период. Одним из первых его решений стал приказ об отходе из Авдеевки ради сохранения жизней военных.

    Он также напомнил о создании Сил беспилотных систем и новой противовоздушной обороны.

    По словам Сырского, в текущем году под его командованием украинская армия «перешла от обороны к наступлению». Он выразил надежду, что этот процесс будет продолжен его преемником.

    Ранее британское издание The Guardian назвало увольнение главнокомандующего решенным вопросом.

    Как заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник, отставка главкома ВСУ Сырского связана с борьбой за финансирование.

    Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армией.

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    22 июля 2026, 13:08 • Новости дня
    Эксперт: Смена главкома ВСУ – поражение Зеленского

    Политолог Скачко: Новый главком ВСУ Драпатый – человек тщеславный и беспринципный

    Эксперт: Смена главкома ВСУ – поражение Зеленского
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Уволив главкома ВСУ Александра Сырского, Владимир Зеленский потерпел политическое поражение, потому что уступил давлению улицы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, украинское руководство – для хотя бы частичного исправления медийной репутации армии – может рискнуть провести показательное контрнаступление.

    «Михаилу Драпатому 43 года. Он выпускник Харьковского института танковых войск, кадровый офицер. Осенью 2024 года получил звание генерал-майора. С первых звездочек на погонах Драпатый являлся так называемым грантоедом», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Собеседник упомянул, что у нового главкома ВСУ характерная кличка – «палач».

    «Это человек тщеславный, жестокий, беспринципный и циничный», – подчеркнул эксперт. На этом фоне он напомнил события весны 2014 года, когда Драпатый применял БМП-2 против мирных жителей Мариуполя. Скачко также указал, что в 2021 году на церемонии выпуска Национального университета обороны Украины посол Британии вручила Драпатому переходный меч королевы – как лучшему выпускнику оперативно-стратегического уровня.

    До нынешнего назначения Драпатый занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ – это первое оперативное соединение, созданное на корпусной основе, продолжил политолог. «Зоной ответственности подразделения является Харьковская область, где сегодня наступают российские войска», – уточнил Скачко. Он допускает, что новый главком может попытаться провести «контрнаступ».

    «Украинское руководство – для хотя бы частичного исправления медийной репутации армии – рискнет сосредоточить резервы и провести показательное наступление. Но исход, как мне кажется, известен заранее – все-таки фамилия главкома ВСУ довольно говорящая», – считает аналитик.

    При этом он усомнился, что со сменой главнокомандующего и министра обороны конфликты между ними будут исчерпаны. Как напомнил спикер, экс-глава Минобороны Украины Михаил Федоров спорил по многим вопросам с Александром Сырским. «Теперь разногласия просто перенесены на новых исполнителей», – рассуждает Скачко.

    Как бы то ни было, уволив Сырского, Зеленский потерпел политическое поражение, потому что фактически он уступил давлению улицы, считает политолог. «Требования протестующих корректировались: сначала они выступали против отставки Федорова, потом за смену главкома ВСУ и наконец за назначение Драпатого. То есть «картонный майдан» – абсолютно управляемая акция: люди выходили за зарплату и выступали за то, что им приказывали. Я думаю, протесты сойдут на нет в ближайшие дни. Все-таки содержать майданы – дело недешевое», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский сообщил об увольнении главнокомандующего украинскими вооруженными силами Александра Сырского. Он выразил 60-летнему генералу благодарность «за сильные позиции Украины на фронте», а также «оборону Киева, харьковскую и курскую операции».

    Сам Сырский заявил, что независимо от должности продолжит служить Украине. По его словам, за время командования изменения коснулись не только боевых действий, но и самой структуры армии. Экс-главком отметил, что украинская армия была переведена на корпусную структуру, а в штабы были назначены боевые офицеры. Принципом назначения на руководящие должности стало обязательное прохождение службы на фронте, добавил Сырский.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала отставку главнокомандующего ВСУ. «Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, «как чудесно потрачены деньги, но надо еще»?» – отметила дипломат в своем Telegram-канале.

    Увольнению Сырского предшествовал громкий политический скандал с уходом 35-летнего Михаила Федорова с поста министра обороны, произошедшим на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что должностные пертурбации стали результатом давнего конфликта между главкомом ВСУ и руководителем Минобороны.

    Произошедшее вызвало волну митингов по всей Украине. Акции протеста прошли в Киеве, Одессе, Львове, Днепропетровске, Полтаве, Луцке, Николаеве, Ивано-Франковске, Тернополе, Чернигове и Кривом Роге. Сам Федоров поддержал протестующих. Он выразил надежду, что Зеленский «сдаст назад», «услышит народ» и передумает его увольнять.

    «Украинский народ вышел не за конкретного министра. Украинский народ вышел, потому что, когда произошел перехват инициативы на поле боя и в небе, траекторию сломали», – заявил Федоров. Также он рассказал, что Сырский якобы блокировал все инициативы по изменениям в армии и сорвал реформу мобилизации.

    «Сырский не готов открыто говорить обо всех проблемах. Но хочет ходить лично на встречи, плести интриги, думать, что кто-то заказал в медиа некую кампанию», – детализировал Федоров. Газета ВЗГЛЯД писала, что уволить министра обороны Украины Зеленского заставили страх и жадность.

    Зеленский заявлял, что предложил экс-министру обороны новый пост в правительстве страны, связанный с технологическим развитием. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, речь может идти о должности вице-премьера по военным технологиям. Однако сам Федоров может планировать претендовать на пост президента Украины, сообщает Times. Его нынешние действия похожи на «предвыборную кампанию», говорится в статье.

    Теперь же новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый, который ранее возглавлял украинские Объединенные силы. Зеленский уже обсудил с ним «реконфигурацию» генштаба. Стоит отметить, что назначенный руководитель вооруженными силами Украины объявлен в розыск в России по статье Уголовного кодекса, приводит РИА «Новости» выдержку из базы МВД.

    В 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным ведомства, в 2017 и 2019 годах военный командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в ДНР и ЛНР, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.

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    22 июля 2026, 18:07 • Новости дня
    ВС России поразили три склада с БПЛА в Одессе и Молодежном

    ВС России поразили военные грузы и три склада БПЛА в Одесской области

    ВС России поразили три склада с БПЛА в Одессе и Молодежном
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары по логистическим центрам морских гаваней и корабли, доставлявшие вооружение для украинской армии на побережье, а также три склада с БПЛА с Одессе и Молодежном, сообщило Минобороны.

    Массированная атака вывела из строя ключевые военные объекты и логистические узлы противника, передает Минобороны России.

    В гавани Черноморска нанесен удар по сухогрузу во время разгрузки снаряжения, а также резервуары с топливом. В Одессе поражена инфраструктура, задействованная для хранения боеприпасов. На морском переходе поражены два судна, перевозившие технику для украинских войск.

    В Одессе и соседнем поселке Молодежное поражены три склада с ударными дронами, предназначенными для поставки ВСУ.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса «Нептун».

    Вооруженные Силы России на морском переходе к юго-востоку от Одессы поразили сухогруз и балкер с грузом для ВСУ, нанесли удар по логистическому центру «Новой почты», а также атаковали батарею берегового ракетного комплекса «Нептун-2».

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    23 июля 2026, 06:32 • Новости дня
    ВС России за 11 дней поразили 28 судов с военными грузами для украинской армии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 11 июля российские Вооруженные силы нанесли серию точных ударов по портовой инфраструктуре противника, уничтожив корабли с топливом и боеприпасами.

    Всего было атаковано не менее 28 транспортных средств, перевозивших вооружение, передает ТАСС.

    Серия ударов пришлась на порты Черноморск, Одесса, Николаев и Южный, а также на акваторию близ острова Змеиный.

    12 и 13 июля под огонь попали сухогрузы, морские паромы и контейнеровоз. В последующие дни атаки продолжились: были поражены танкер, быстроходные катера сил специальных операций и плавучий док для подводных аппаратов.

    20 и 22 июля удары беспилотников достигли новых целей в Одессе и Черноморске. В результате масштабной операции противник лишился еще шести сухогрузов и двух судов типа «балкер».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники атаковали пять украинских судов в акватории Черного моря.

    В этот же день армия России нанесла прицельные удары по двум сухогрузам на пути в порты Одесса и Черноморск. Несколькими днями ранее силовые структуры отчитались о поражении десятков кораблей с военными грузами.

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    22 июля 2026, 14:05 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Артельное и запорожское Благодатное
    Российские войска освободили харьковское Артельное и запорожское Благодатное
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Артельным в Харьковской области, а группировка «Восток» зачистила от противника Благодатное в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Рубежного, Новоалександровки и Черноглазовки в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Могрицей, Краснопольем и Храповщиной.

    При этом ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходную артиллерийскую установку «Богдана», боевую машину РСЗО «Верба» и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Благодатное в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Васильковки, Покровского в Днепропетровской области, Омельника, Неженки и Червоного Яра в Запорожской области.

    Противник потерял до 380 военнослужащих, бронетранспортер, артиллерийское орудие и боевую машину РСЗО «Град».

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии возле Изюма, Студенок и Комаровки в Харьковской области и Татьяновки в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    При этом противник потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, два орудия полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Верба».

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки в ДНР.

    За прошедшие сутки противник потерял более 140 военнослужащих, четыре бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Веровки, Рубежного, Светлого и Доброполья в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 240 военнослужащих, три бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Волоховское.

    В минувшие выходные российские войска освободили днепропетровское Вольное.

    Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Вооруженные силы России освободили Пискуновку и подошли к Николаевке.

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    23 июля 2026, 04:50 • Новости дня
    Омбудсмены России и Украины наладили прямой обмен документами погибших

    Омбудсмены России и Украины наладили обмен документами погибших

    Tекст: Катерина Туманова

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский коллега Дмитрий Лубинец сумели наладить оперативный обмен справками, необходимыми для получения выплат и льгот семьями погибших.

    «У нас существует инициатива, которую я предложила моему коллеге», – рассказала Лантратова ТАСС.

     Она пояснила, что из-за разрыва связей родственники погибших бойцов не могут оформить положенные выплаты, если часть семьи проживала на Украине. Без соответствующих справок эти средства замораживаются.

    Теперь омбудсмены имеют прямой канал коммуникации для решения пенсионных вопросов и начисления пособий. Правозащитники регулярно передают друг другу обращения граждан, после чего отрабатывают их и обмениваются необходимыми бумагами для оказания гуманитарной помощи.

    «Мы передаем друг другу стопки писем, обращений, и потом отрабатываем их и обмениваемся этими документами. Тем самым гуманитарно помогаем тем, кто к нам обращается», – подытожила Лантратова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова рассказала о внушающих ненависть к русским украинских комиксах. Она также сообщила о подготовке нового обмена пленными с Украиной, уточнив, что представители Москвы и Киева ведут активный диалог по вопросам возвращения захваченных военнослужащих.


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    22 июля 2026, 19:15 • Новости дня
    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву

    Депутат Колесник: США стоит отказаться от предоставления разведданных Украине

    В Госдуме призвали США прекратить разведпомощь Киеву
    @ Dmytro Smolienko/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Предоставление США Украине разведданных способствует лишь разрастанию конфликта. Вашингтону необходимо отказаться от подобной практики, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты в России.

    «Судя по всему, объем предоставляемых Киеву Вашингтоном разведданных не ограничивается результатами работы системы спутниковой связи Starlink. Нельзя исключать, что в сотрудничестве задействованы американские спецслужбы, вроде ЦРУ или АНБ», – считает Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    В этой связи парламентарий напомнил, что такая поддержка со стороны Штатов помогает Украине наводить ракеты и беспилотники на гражданские объекты в России. Кроме того, по его словам, такой характер сотрудничества Вашингтона и Киева вносит дополнительные сложности в продвижении процесса мирного урегулирования, в котором США пытались играть заметную роль.

    «Поэтому подобные действия со стороны Штатов кажутся особенно нелогичными», – подчеркнул депутат. Исходя из этого, он призвал американскую сторону отказаться от подобной практики, поскольку происходящее способствует лишь масштабированию конфликта.

    Колесник напомнил, что поставки Киеву вооружений и разведданных также приводят к ухудшению ситуации с безопасностью во всем европейском макрорегионе. «То есть в случае, если Запад не одумается, глобальный конфликт становится вполне реальной перспективой. И США должны понимать, что подобный исход ничего хорошего не сулит в том числе и им», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что США участвуют в наведении оружия ВСУ на гражданские объекты на территории России, сообщает ТАСС. «Но уж кто-кто, а американцы через поставки вооружений за счет Евросоюза и через предоставление разведданных – система Starlink и многое другое – не просто помогают, а напрямую участвуют в наведении украинских вооружений на цели, в том числе гражданские цели, на российской территории», – подчеркнул он.

    Стоит отметить, что в четверг состоится встреча Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, беседа с американским коллегой будет «в любом случае полезной». «Лучше напрямую задать вопросы и получить ответ», – пояснил руководитель МИД России.

    В ходе встречи Лавров пообещал уточнить у Рубио заявления президента США Дональда Трампа о возможности скорого урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, объяснял газете ВЗГЛЯД, почему Вашингтон нельзя считать нейтральным актором в отношении украинского кризиса.

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    22 июля 2026, 18:38 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после ударов по Крыму

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет украинских дронов на юго-восточное побережье полуострова привел к повреждениям жилых домов и инфраструктуры. По факту обстрелов СК РФ возбудило дело о теракте.

    Уголовное производство по факту теракта начато в связи с ударами вооруженных формирований Украины по мирным городам республики, передает ТАСС. Инцидент произошел 22 июля на юго-восточном побережье полуострова.

    «Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины с применением беспилотных летательных аппаратов по гражданским объектам, расположенным в городском округе Ялта Республики Крым, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – заявили в пресс-службе ведомства.

    Известно, что в результате падения беспилотников пострадали жилые здания и объекты электроснабжения в Ялте, Алупке и Алуште. Кроме того, обломки аппаратов спровоцировали возгорания в лесных массивах региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских беспилотников на Керченский полуостров.

    Ранее ведомство возбудило аналогичное дело из-за ударов дронов ВСУ по поселку Форос. В Минобороны заявили о гибели двух человек в результате этой атаки на курортную зону Крыма.

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    22 июля 2026, 11:07 • Новости дня
    Spectator: Зеленский разрушил отношения с Западом в угоду националистам

    Журнал Spectator сообщил о зависимости Зеленского от радикалов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские националисты оказывают значительное влияние на Владимира Зеленского, который действует в угоду им и в ущерб отношениям с Западом и гражданам Украины, признал колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс.

    Британский журнал Spectator признал значительное влияние радикалов на решения главы киевского режима, передает РИА «Новости».

    «В последние месяцы и годы Зеленский также все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины, многие из них – ветераны «Азова» (запрещенная в России террористическая организация)», – пишет колумнист Оуэн Мэттьюс.

    Журналист отмечает, что поддержка важных фигур военно-промышленного комплекса значит для политика больше, чем западные партнеры. Ради удовлетворения требований основателя «Азова» Андрея Билецкого (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) было разрушено критически важное сотрудничество с Польшей.

    Кроме того, отставка министра обороны Михаила Федорова, пользовавшегося симпатией западных доноров, также стала шагом навстречу военному истеблишменту. Радикальное подразделение участвовало в карательных операциях в Донбассе с 2014 года. В ходе спецоперации на Украине вскрылись многочисленные факты жестоких преступлений боевиков против мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Михаил Федоров объявил об уходе с поста главы министерства обороны Украины.

    В украинских городах проходят массовые протесты против увольнения чиновника.

    Журнал Economist назвал последствия этого кадрового решения политическим кризисом.

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    22 июля 2026, 10:37 • Новости дня
    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские дроны Hornet

    Детекторы дронов «Тень» смогли перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet

    Tекст: Мария Иванова

    Российские разработчики обновили алгоритмы работы детектора «Тень», позволив устройству успешно обнаруживать и перехватывать сигналы американских беспилотников Hornet, используемых украинскими войсками.

    Отечественные детекторы беспилотников «Тень» получили возможность перехватывать сигнатуры американских БПЛА Hornet, применяемых Вооруженными силами Украины, передает ТАСС.

    «Разработчики Hornet уделили особое внимание российским средствам обнаружения дронов, стараясь сделать все, чтобы детекторы дронов были слепые. Но наша команда изначально предполагала, что рано или поздно США и страны ЕС начнут применять нестандартные подходы в своих дронах. Это дало нам понимание, что нужно также уходить от стандартных частот и поменять нестандартные алгоритмы работы детекторов «Тень», который сегодня способен перехватывать сигнатуры американского БПЛА Hornet», – говорится в сообщении компании-разработчика.

    Специалисты уточнили, что в процессе мониторинга эфира и анализа спектра устройства способны различать протоколы телеметрии и изучать скорость перемещения сигнала. Ранее командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион отмечал, что американские дроны не станут панацеей для ВСУ и не повлияют на ход специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы уничтожили беспилотники Hornet с помощью переносного комплекса «Елка».

    Водитель группировки «Центр» с позывным Лебедь раскрыл тактику захода этих дронов на цель с тыла.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал владельцем компании-производителя данных БПЛА бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта.

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